Care e mașina anului în Europa

Surpriză în lupta pentru titlul de Mașina Anului 2021 în Europa. Juriul European Car of the Year, format din 59 de jurnaliști din 22 de țări, a ales, la începutul primăverii, după tradiție - înaintea Salonului Auto de la Geneva, care nici anul acesta nu a mai avut loc - automobilul pe care l-a considerat că îndeplinește cele mai multe criterii de pe grila de concurs. În ciuda trendului accelerat al electricelor, vedeta VW nu a reușit să surclaseze un model banal și șters, la primele aparențe, la fel cum nici titratul sedan al cehilor, cu o tradiție de decenii, nu a reușit s-o facă. Și nici măcar legenda reinventată a celebrului constructor britanic de SUV-uri. Ce a avut Yaris și ce nu au dovedit cei de la concurență vom afla în cele ce urmează.

Toyota își onorează poziția de cel mai mare producător al anului 2020 cu prestigiosul trofeu pe care l-a obținut în Europa. Micuța Yaris se întoarce pe scenă, la 21 de ani de la câștigarea aceluiași titlu fiind, alături de Prius, modelul care a dat satisfacție producătorului nipon pe Bătrânul Continent. Yaris a obținut 266 de puncte. Noul Fiat 500, un alt competitor de clasă mini, s-a clasat pe locul 2, cu 240 de puncte, în vreme de sportiva mărcii spaniole, desprinsă acum în divizia Cupra, a prins podiumul cu 239 de puncte. Toyota a aruncat în competiție un model versatil care grație hibridizării a răzbătut acolo unde electrica germanilor n-a reușit. Modelul supus testării nu are nimic spectaculos la prima vedere. Un motor termic în trei cilindri de 1,5 litri, care ajunge la 91 de cai putere, ajutat însă de unul electric, care îl duce la 116 cai putere. Tracțiunea este doar pe puntea față, iar transmisia se face prin intermediului unei cutii CVT, tipice pentru un hibrid și fără a oferi ceva senzații tari. Viteza maximă abia dacă atinge 175 km/h, iar sprintul până la sută se face în aproape 10 secunde. Spațiul pentru bagaje este destul de mare pentru clasa mașinii, de 285 de litri, iar lungimea nu depășește patru metri. Marele câștig vine însă la consum, care după cifrele producătorului ajunge la 4,3 litri în regim mixt, ceea ce corespunde unei emisii de noxe de cel mult 97 g/km. Jurații au descris Yaris din mai multe puncte de vedere. „Un model versatil foarte bun în segmentul său, care oferă caracteristici de siguranță de top” sau „O mașină importantă, pentru un segment important. Toyota își continuă munca pentru a reduce emisiile fără a compromite mașina, cu acest hibrid cu 3 cilindri”. Alții au considerat că Yaris are cel mai bun sistem complet hibrid din segment, mai eficient, mai ușor de utilizat și distractiv de condus. „Toyota Yaris era o mașină fiabilă, eficientă din punctul de vedere al consumului de combustibil, dar destul de plictisitoare. Noul Yaris este distractiv de condus, plăcut de călătorit și încă eficient din punctul de vedere al consumului de combustibil și fiabil”, au fost de părere alți jurnaliști. Unii chiar au văzut „un salt calitativ major în hibridizare și eficiență, care permite cifre de economie de combustibil aproape incredibile”. A fost, așadar, o decizie luată în special din perspectiva consumului și a modului în care automobilul poate fi prietenos cu mediul.

Secundul

Locul doi a revenit tot unei mașini de clasă mică. Fiat 500 este o marcă cu o istorie de 60 de ani în spate. Versiunea 2020 are o caroserie remodelată complet față de cea din 2007, cu noi faruri şi stopuri, bare de protecţie, grilă de radiator. Spre deosebire de predecesor maşina e cu 6 cm mai lată (1,69 m), cu 6 cm mai lungă (3,63 m), în timp ce ampatamentul a crescut cu doar 2 cm (până la 2,62 m), deşi per total maşina este încă sub patru metri lungime. Există și o versiune hibrid, dezvoltată de la zero, care dispune de un motor electric sub capotă (circa 120 CP), care îl ajută să facă 0-50 km/h în 3,1 secunde, 0-100 în 9 secunde, până la o viteză maximă limitată la 150 km/h. S-a pus accentul pe autonomie şi timpul de încărcare. Are o baterie litiu-ion de 42 kWh, care va asigura o autonomie de până la 320 km în ciclu WLTP. Sistemul de propulsie are trei moduri de rulare: Normal, Range - activează funcția cu o singură pedală și Sherpa - care optimizează resursele disponibile. Noul 500 oferă un complex de pilotare semiautomatizată de nivel 2 și un sistem de infotainment UConnect 5 bazat pe un ecran tactil de 10.25 inchi combinat cu un asistent vocal.

Sportiva de pe 3

Formentor a reușit să obțină 239 de puncte, la doar un punct de mașinuța torineză. Primul model de sine stătător dezvoltat de Cupra se bazează pe un motorul pe benzină de 2.0 litri cu 310 cai putere și are un preț de pornire de 46.111 euro. „Formentor este primul model de sine stătător dezvoltat de Cupra și reprezintă un punct important în proiectul nostru de a cuceri cât mai mulți pasionați. Formentor va deveni un pilon al mărcii și marchează începutul unei etape interesante”, declara CEO-ul Cupra despre noul SUV. Motorul lui Formentor permite o accelerația de la 0 la 100 km/h în 4,9 secunde, iar viteza de top este limitată electronic la 250 km/h.

Marii perdanți

Surclasatul vedetă este mult lăudata electrică de la VW, ID3. Beneficiind de un marketing puternic și cu susținere financiară în mediul online, acapararea vectorilor de imagine interesați financiar nu s-a concretizat însă și în titlu. ID3 s-a situat mult în urma lui Yaris, reușind să adune doar 224 de puncte. Electrica VW vine în șase versiuni: Life – Style – Business – Family – Tech – Max. Toate se bazează pe modelul de bază ID.3 Pro Performance, cu o baterie de 58 kWh, pentru o autonomie de până la 420 km (ciclu WLTP), cu sistemul de propulsie cu motor electric de 204 CP/310 Nm pe puntea din spate (tracţiune spate respectiv), lucru care îi permite maşinii să facă 0-60 km/h în 3,4 secunde cu o singură treaptă de viteză. Clienții au primit gratuit și o actualizare pentru cele două funcții digitale AppConnect. Nici cea de a patra generație Skoda Octavia nu a reușit să treacă de bariera impusă de micuțele din concurs adunând doar 199 de puncte. Noua Octavia este cu 19 mm mai lungă, cu 15 mm mai lată și cu 9 mm mai înaltă decât versiunea precedentă. Ampatamentul a crescut cu 6 mm de la 2.680 mm la 2.686 mm. Sunt disponibile trei motoare pe benzină: 1.0 TSI/110 CP cu turbină cu geometrie variabilă, 1.5 TSI ACT/150 CP cu noua transmisie manuală cu 6 trepte MQ281 sau 1.5 eTSI/150 CP mild hybrid cu transmisie DSG cu 7 trepte și 2.0 TSI/190 CP plus în premieră primul Plug-In Hybrid la Octavia cu 204 CP în total. Interiorul este mai elegant și cuprinde o planșă de bord cu inserția de piele artificială în dreptul ecranului sistemului multimedia. Volumul portbagajului este de 600 litri.

Legenda reinventată

Noul Defender, transformat de Land Rover, sub conducerea indienilor de la TATA, din cărăuș de drumuri grele în off-road de fițe, a reușit doar să-și salveze onoarea de a nu fi pe ultimul loc. Cu 164 de puncte, SUV-ul de 85.000 de euro oferă cele mai noi motoare din panoplia Land Rover: 2 litri turbodiesel cu 200 și 240 CP, 2 litri turbo benzină cu 300 CP și noul 3 litri turbo benzină cu 6 cilindri în linie și sistem mild hybrid cu 400 CP. Este, practic, un opus al câștigătorului în materie de consum și poluare, dar și ca dimensiuni, pentru că ampatamentul lui Defender a ajuns la 3 metri la o lungime a mașinii care atinge 5 metri cu roata de rezervă prinsă de hayon. Rămâne totuși un off-road redutabil, pentru că are un unghi de atac de 38 grade, 40 de grade la ieșire și o cursă a suspensiei roții care ajunge la 500 mm. Sistemul Terrain Response 2 înglobează acum absolut tot ce ai nevoie în off-road, inclusiv funcția Wade sensing. La interior există indicatoarele de bord digitale afișate pe ecranul de 12,3 inchi în configurație cu unul sau două instrumente de bord sau cu harta de la navigație afișată pe tot ecranul.

Codașul

Citroen C4 nu a reușit să fascineze juriul așa cum a făcut fratele de trust Peugeot 208 anul trecut. SUV Coupe propus de PSA are trenuri de rulare clasice cu motoare benzină și diesel, dar și o versiune complet electrică cu numele ë-C4. C4 este disponibilă cu cinci versiuni pe benzină de până la 155 CP și două variante diesel de până la 130 CP, în timp ce versiunea electrică e-C4 oferă 136 CP și are o autonomie de 350 de kilometri. Modelul constructorului francez are are o lungime de 4.360 mm, o lățime de 1.800 mm și o înălțime de 1.525 mm, în timp ce ampatamentul ajunge la 2.670 mm. Există schimbări de design față de generația anterioară, cu linii moderne inspirate în special de la Citroen C5 Cactus, iar semnătura farurilor și stopurilor led are forma literei V pentru mai mult dinamism.

Yaris a reușit să repete performanța atinsă acum 21 de ani

- 116 cai putere, forța hibridului câștigător

- 9,7 secunde, sprintul până la sută

- 285 de litri, capacitatea portbagajului