Care sunt cele mai ieftine electrice

Câte vehicule electrice suportă infrastructura din România și care sunt cele mai ieftine opțiuni sunt cele două probleme care se ridică atunci când vrei să-ți cumperi o mașină electrică. Ponderea acestor tipuri de vehicule este infimă în raport cu cele pe combustibili clasici. În 2020, un an care a înregistrat un recul de peste 20% în România, au fost înmatriculate 2.846 de unităţi din cele 125.000 vândute, adică 2,2%. Situația nu se va schimba peste noapte, dar trendul este încurajator. După primele trei zile de la deschiderea precomenzilor pentru Dacia Spring au fost înregistrate peste 4000 de cereri, cu mult peste toate unitățile vândute cu un an înainte. Și principalul motor al acestei creșteri este bonusul de 45.000 de lei pe care îl acordă statului sub forma tichetului Rabla Plus. Întrebarea e, cât timp va mai fi acordat acest bonus și câte astfel de stimulente vor fi puse la bătaie.

Dacia Spring este cea mai ieftină variantă de pe piața automobilelor electrice în acest moment. Pentru 99 de euro, poți rezerva o mașină cu marca națională, dar produsă exclusiv în China. În 14 zile de la precomandă, trebuie să achiți 5% din valoarea mașinii, ceea ce echivalează cu o comandă fermă. Dacia Spring are două echipări pe care le pune la dispoziție. Una de 16.800 de euro cu TVA și alta "Comfort plus", de 18.100 de euro cu TVA, la care s-ar mai adăuga un cablu pentru încărcare rapidă, de 300 de euro. Varianta de "top" este și cea disponibilă în acest moment pentru precomenzile care au depășit 4.000 de cereri. Dincolo de performanțele tehnice, punctul de atracție este faptul că electrica din panoplia Dacia devine cea mai ieftină mașină nouă care poate fi cumpărată în acest moment pe piața românească. După aplicarea Rablei Plus, de 45.000 de lei, circa 9.200 de euro, cumulat cu Rabla Clasic, de 6.500 de lei, se ajunge ca o Dacia Spring să coste 7.700 de euro cu TVA. După primul impuls, trebuie analizate datele tehnice.

Dezavantaje

Avem o mașină de 930 de kg, de patru locuri, capabilă de o autonomie de 225 de km în ciclu mixt WLTP. Autonomia de oraș ajunge să atingă 300 de km, dar real în ciclu extraurban s-ar putea ajunge ușor la 150 de km. Acum, trebuie să ținem cont de vreme. Spre deosebire de un automobil pe combustibil clasic, o electrică, nu doar Dacia, oricare electrică este puternic influențată de vreme. Producătorii români nu furnizează din start o aplicație care să-ți permită să vezi autonomia reală, dar dacă intri pe siteul Reanult din Franța, pe pagina dedicată lui Zoe, ai posibilitatea să te joci cu cifrele. Spre exemplu, Zoe cu bateria de 52kWh oferă în condiții ideale o autonomie de 452 de km. Asta la o temperatura ambientală de 20 de grade, viteză de 50 de km/h și fără climă. Dacă pornim clima, pierdem 25 de km. În cazul în care mergem cu 90 de km/h autonomia scade la 292 de km, dacă apăsăm pedala la viteza maximă de 130 de km/h ajungem să avem baterie din start doar pentru 186 de km. În cazul în care termperatura scade la -15 grade celsius, autonomia scade drastic la 142 de km, iar daca dăm drumul la încălzire am ajuns deja, din start, la 132 de km. Aceasta este limita cea mai de jos. Așadar, un Zoe cu o baterie de 52 de kWh are un interval real de autonomie cuprins între 452 de km și 132 de km. Și asta spune producătorul. Acest tip de variație se aplică tuturor mașinilor electrice. Inclusiv Daciei Sping. Ce oferă electrica cu sigla mărcii naționale la 7.700 de euro? Un motor de 44 de cai putere, dar cu un cuplu de 120 de Nm, o viteză maximă de 125 de km/h și un portbagaj de 300 de litri, mare pentru o mașinuță care atinge 3.72 metri în lungime. Garda de sol este de 15,1 cm, iar jantele sunt pe 14 inchi. Încărcare se face la priza caznică de 220V cu o putere suportată de maximum 6,6 kW sau la o stație de curent continuu de până la 30kW în baza unui cablu care se cumpără opțional contra a 300 de euro. Producătorul spune că în 50 de minute se asigură o încărcare a bateriei la circa 80% din capacitate.

Aproape de Dacia

Concurenții lui Spring pot fi împărțiți în două categorii. În prima grupă sunt cei care au un preț cuprins între 20.000 și 30.000 de euro și la care se aplică un bonus de la stat de 10.550 de euro, însemnând Rabla Clasic și Rabla Plus. Avem câteva variante de Smart EQ. Fortwo costă 22.600 euro cu TVA, cu 520 euro mai mult față de anul 2020. Acesta oferă un motor electric de 82 CP, tracțiune spate și o autonomie de 160 km în ciclul WLTP. Bateria este mai mică decât a unui Spring, de doar 17.6 kWh, iar consumul energie electrică (în regim mixt) este de 16.0 kWh/100 km (WLTP). Accelerația de la 0-100 km/h se face în 11,5 secunde. Viteza maximă este de 130 km/h. Are un port de încărcare tip 2, cu o putere de încărcare 4,6 kW AC, timp de încărcare (0->105 km) 4h30m, un încărcător de bord de 4,6 kW/ cablu de încărcare pentru Wallbox și stații publice de încărcare. Greutatea este mai mare decât a unei Dacii și ajunge la 1.054 kg, iar volumul portbagaj este de 260 litri. Mai există variantele Smart EQ Forfour - 23.200 euro cu TVA și Smart EQ Cabrio - 25.800 euro cu TVA care au caracteristici similare. Volkswagen e-Up! este cea mai ieftină electrică produsă de concernul german. Pentru 23.450 euro cu TVA, un preț mai mare cu 1.000 euro față de anul 2020, VW oferă un motor electric 83 CP, tracțiune față și o autonomie 258 km (WLTP). Acumulatorul este unul de 36,8 kWh, iar consumul este de 16 kWh/100km. Accelerația de la 0-100 km/h în 12,3 secunde, viteză maximă fiind limitată la 130 km/h. Încărcarea se face printr-un port de tip 2, cu o putere de 7,2 kW AC, timp de încărcare (0-> 200 km) 5h15m, portul Fastcharge CCS, putere rapidă (max) 40 kW DC, timp de încărcare rapidă (20-> 160 km) 48 min. Greutatea este mai mare decât a unei Dacii și ajunge la 1.160 kg, iar volumul portbagaj este de 250 litri.

Lotul 20.000

Al doilea lot de competitori care ajung la un preț rezonabil este cel care se situează în jurul a 30.000 de euro, care ar însemna undeva la 20.000 de euro după aplicarea reducerilor suportate de stat. Aici avem două exemplare înrudite produse de același concern PSA-Opel. Opel Corsa-e costă 29.950 euro cu TVA, mai scumpă cu 350 euro față de anul 2020. Motorizarea este însă de trei ori mai puternică ca a unei Dacii Spring. Vorbim despre 136 CP cu tracțiune față și o autonomie în ciclu WLTP de 330 km. Bateria este de 50 kWh, iar consumul de curent este de 17 kWh/100 km. Accelerația este pe măsura motorizăii, iar suta este atinsă în 8.1 secunde. Viteza maximă crește și ea la 150 km/h. Încărcare se face printr-un port de tip 2, putere de încărcare 7,4 kW AC, timp de încărcare (0-> 290 km) 7h45m și un Fastcharge CCS, putere rapidă (max) 100 kW DC, timp de încărcare rapidă (29-> 232 km) 28 min. Greutatea este de 1.455 kg, dar volumul portbagajului este mai mic decât al unei Dacii pentru că atinge doar 267 de litri. Vărul lui Corsa-e se numește Peugeot e-208. Are un preț de 30.230 euro cu TVA, un motor electric 136 CP, tracțiune față și o autonomie 340 km (WLTP). Bateria este de 50 kWh, consum de curent: 16,4 kWh/100 km, accelerație 0-100 km/h 8,1 secunde, iar viteză maximă atinge 150 km/h. Încărcare se face printr-un port de tip 2, putere de încărcare 7,4 kW AC, timp de încărcare (0-> 290 km) 7h45m și un Fastcharge CCS, putere rapidă (max) 100 kW DC, timp de încărcare rapidă (29-> 236 km) 28 min. Volumul portbagajului este de 265 litri. Renault Zoe, un veteran al mașinilor electrice, este opțiune al un preț cu bonusuri de 20.000 de euro.Versiunea Life Z.E. 40 R110 cost 30.350 euro cu TVA și are un motor electric de 108 CP. Autonomia în ciclu WLTP atinge 300 de km, iar bateria este de 44,1 kWh. Consumul se situează la 16,4 kWh/100 km, în vreme ce accelerația până la sută se face în 11,4 secunde. Viteza maximă este limitată la viteză maximă 135 km/h. Ar mai fi de reținut că la nivel național sunt circa 300 de amplasamente unde poate fi încărcată o mașină electrică cu un număr aproximativ de 900 de prize de putere și că numărul de mașini electrice înscrie în circulație până la începutul anului 2021 nu depășea 5.850 de vehicule.

- 5.850 de automobile electrice înmatriculate până în 2021

- 2,2% ponderea înmatriculărilor electrice în 2020

- 300 de puncte de încărcare

Avantaje

- ușor de întreținut

- ieftine în exploatare

- taxe zero

Dezavantaje

- autonomia, dependentă de vreme

- stații de încărcare puține

- viteză limitată