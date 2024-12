Zegna, celebrul brand italian de modă, a deschis un boutique într-o vilă istorică din inima Capitalei

Brandul italian de modă de lux Zegna revine pe piaţa din România după o pauză de un deceniu şi deschide un magazin monobrand într-o vilă istorică din centrul Capitalei. Magazinul este operat în sistem de franciză de către Terminal of Fashion, compania care deţine şi francizele locale ale Valentino Garavani sau Dolce & Gabbana. Businessul este deţinut de familia Coman, cunoscută pentru că a dezvoltat companii în energie (Transenergo) şi retail IT (Best Computers).

„Boutique-ul ZEGNA din Bucureşti este mai mult decât un spaţiu de shopping – este o experienţă de lux personalizată, o celebrare a eleganţei atemporale şi a inovaţiei. Suntem încântaţi să oferim publicului din România acces la produsele şi serviciile acestui brand iconic, într-o locaţie care combină tradiţia cu modernitatea”, a declarat Robert Coman, CEO al grupului Terminal of Fashion.

Magazinul monobrand este amplasat pe strada George Enescu 11, într-o vilă istorică restaurată, ocupând 450 mp desfăşuraţi pe două niveluri. Spaţiul găzduieşte piese ready-to-wear, accesorii şi articole emblematice, dar oferă şi servicii made-to-measure.

Brandul italian ce are o istorie de peste 110 ani a mai fost prezent pe plan local, tot în franciză, însă magazinul ce se afla la parterul hotelului Radisson Blu de pe Calea Victoriei a fost închis în 2014. Francizatul era Srdjan Kovacevic, antreprenor de origine sârbă care a deschis porţile pieţei de lux în România. El a adus pe piaţa locală mai multe branduri precum Max Mara, Ermenegildo Zegna, Coccinelle sau Emporio Armani. Între timp, s-a retras din lumina reflectoarelor, iar brandurile, dacă ele mai există azi pe plan autohton, au în spate alţi antreprenori, conform informaţiilor ZF.

La momentul acela, Zegna fusese activ pe piaţă timp de şapte ani.

Acum, el revine tot în inima Bucureştiului, la câţiva paşi de Calea Victoriei, adus de un alt francizat. Terminal of Fashion are în portofoliu brandurile Valentino Garavani, Dolce & Gabbana, Philipp Plein, Billionaire, Ermanno Scervino şi, cel mai recent, ZEGNA. E vorba de magazine monobrand, dar şi multibrand. Cele mai multe sunt poziţionate în galeria comercială a hotelului de lux JW Marriott din Capitală. De data aceasta, antreprenorii vin în centrul oraşului, o zonă care se conturează tot mai mult ca o destinaţie de shopping de lux.

Familia Coman, care şi-a concentrat atenţia în ultimii ani pe segmentul de modă de lux, a dezvoltat anterior Transenergo COM, un business care ajunsese la circa 300 mil. euro şi care controla la un moment dat peste 5% din piaţa furnizării de energie.

În 2017, compania a intrat în insolvenţă la propria cerere ca urmare a crizei din sectorul energetic din ianuarie, când preţul pe piaţa liberă a stat timp de o săptămână la 100 de euro pe MWh. De la o medie spot de tranzacţionare de circa 33 de euro pe MWh, au existat oferte de cumpărare chiar şi de 450 de euro pe MWh, piaţa reacţionând ca şi cum nu ar mai fi fost energie disponibilă.

Robert Coman este totodată unul dintre fondatorii retailerului şi distribuitorului Best Computers, conform celor mai recent date ZF.

