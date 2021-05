Cât de eficient e un plug-in hibrid

Se numește MINI Countryman Plug-in Hybrid All 4 S. Aproape că-ți trebuie un dicționar tehnic să descifrezi numele automobilului și ce este capabil să-ți ofere. Altfel spus, avem de-a face cu un MINI pregătit de drumuri grele, care știe să meargă în regim hibrid, dar să ruleze și exclusiv electric. Are tracțiune integrală, dar și un puternic propulsor pe benzină, care ridică ștacheta până la 220 de cai putere. Întrebările sunt: cât de eficient e un astfel de automobil sofisticat și cât ajunge să coste. Despre capabilități, am avut ocazia să-l testez vreme de o săptămână, pe toate tipurile de drum.

MINI Countryman Plug-in Hybrid All 4 S e gândit în noua strategie a grupului bavarez de a eficientiza, prin electrificare și hibridizare, marca britanică. Countryman a fost un pionier, fiind primul model cu o lungime exterioară mai mare de patru metri, patru uşi, un hayon mare, cinci locuri, tracţiune integrală și interior premium, elemente care au făcut ca acest autovehicul să reprezintă aproape 30% din înmatriculările noi ale mărcii în toată lumea. Ediția 2021 aduce multe îmbunătățiri la nivelul designului exterior. Are o grilă a radiatorului nou proiectată, faruri şi proiectoare de ceaţă LED, stopuri LED cu design Union Jack precum și finisaje noi ale ale caroseriei, inclusiv noi tipuri de jante. Farurile sunt adaptive, cu distribuţie variabilă a luminii şi LED matrix pentru faza lungă, care asigură funcţia de antiorbire automată pentru faza lungă. În acest scop, faza lungă este împărţită în patru segmente, care pot fi activate şi dezactivate independent şi adaptate la situaţia de pe drum, la viteze de peste 70 km/h.

Autonomia

Trebuie să recunosc că, pentru moment, am încercat o scurtă dezamăgire atunci când m-am suit la volanul mașinii. Deoarece computerul de bord îmi indica o autonomie de circa 350 km într-un mod compus din benzină și electric. Cu gândul la drumul de peste 600 km pe care îl aveam de făcut, am oftat de dorul motoarelor diesel. Avem să mă înșel, pentru că, la final, am adunat peste 700 km făcuți cu un plin de benzină de 35 de litri, la care am mai adăugat 15 litri. Asta pentru că am fost ajutat de hibridul care a făcut frânarea recuperativă, de acumulatorul destul de voinic pentru un hibrid - de 9,6 kWh, și mai ales de încărcarea plug-in, pe care am folosit-o pentru a parcurge, una peste alta, peste 150 km în regim pur electric. E drept, am folosit opțiunea Geen furnizată de setările mașinii. Am rezistat cu greu să nu abuzez de modul Sport, în care am simțit pe deplin cei 220 de cai putere. Aceștia provin de la un propulsor pe benzină în patru cilindri, twinturbo, care își transmite puterea la roțile din față. Motorul sincron electric de 87 de cai putere acționează asupra roţilor spate. Astfel, se obține și tracțiunea integrală, dar și vârful de putere necesar la depășiri rapide, dacă este cazul, pentru că, oricum, MINI atinge suta în doar 6,8 secunde. Această arhitectură permite automobilului să ia foarte precis curbe strânse, precum acele de păr, sau să iasă pe drumuri mai grele. E drept că pentru asta este necesar ca bateria să aibă ceva vlagă în ea. Și asta se poate obține destul de ușor dacă folosești frânarea recuperativă sau funcția coasting, care permite regenerarea. În plus, există și opțiunea încărcării la priza casnică sau la o stație publică. Dar oare merită investiția într-un plug-in în afara stimulentului de 20.000 de lei pe care îl acordă statul pentru cumpărarea unui astfel de automobil?

Încărcarea la priză

Mie plug-in-ul mi-a ajutat foarte mult. Odată stabilit în locația unde am avut acces la priza de 220 V, am putut să încarc regulat bateria de 9,6 kWh. Și după trei încărcări și trei drumuri efectuate, am ajuns să obțin o autonomie de 54 km electrici. E drept că, real au fost undeva pe la 44-48 km, dar suficienți pentru drumurile scurte pe care le-am avut de făcut. În plus, am putut asculta sunetul pădurii de munte în liniștea electrică a mașinii și fără ca pentru acele momente să scot pe țeava de eșapament vreun gram de CO2. Bateriile litiu-ion de ultimă generaţie de 9,6 kWh se pot încărca de la priză normală de 220 V în circa 3 ore și jumătate, pentru o autonomie electrică de până la 53 km. La o priză de putere mai mare, de 22 de kW, încărcare maximă se poate face la cel mult 3,6 kW, dar un plin de baterie nu durează mai mult de jumătate de oră. Consumul a fost foarte bun. Am reușit să obțin un consum mixt de 7,8 litri/100 km de benzină și un 1,4 kwh/100 km electric, în condițiile folosirii unei puteri totale care ajunge la 224 de cai. Motorul termic de 1,5 litri și 134 de cai putere include o galerie de evacuare integrată în chiulasă alături de turbocompresor. Printre altele, acest lucru asigură o răcire extrem de eficientă a gazelor de evacuare şi a sistemului de turbocompresie. În acelaşi timp, răcirea carterului poate fi redusă în sarcină redusă cu ajutorul unei noi supape de răcire. În plus, injecţia directă a motorului pe benzină funcţionează la o presiune maximă, care a fost crescută de la 200 la 350 bar. Transmisia este Steptronic cu şapte trepte, cu dublu ambreiaj.

Bord prietenos

Interiorul lui MINI Countryman a fost modificat pentru un aspect premium îmbunătățit. Cel mai mare efect îl are tableta ovală mată, care conține indicatoarele de bord. Aspectul prietenos în design Black Panel este întins pe un ecran cu diametrul de 12,7 cm. Gama de sisteme audio şi de navigaţie a fost restructurată. Opţiunile Connected Media şi Connected Navigation Plus includ fiecare un ecran color de 22,35 cm cu funcţie touch, localizat în instrumentul central. Unitatea circulară de control de la noul MINI, butoanele touch de marcaj şi suprafeţele Piano Black high gloss subliniază caracterul premium al instrumentului central. Sistemul audio oferă streaming audio printr-o conexiune Bluetooth şi un sistem de telefonie hands-free cu interfaţă USB. Radio MINI Visual Boost şi panoul de instrumente digital fac parte din echiparea Navigation Connected care oferă soluţii de „real time traffic information” şi în România, astfel că nu mai este necesară folosirea Waze-ului. Opţiune include şi încărcare wireless pentru telefoanele mobile compatibile şi o a doua priză USB. În spate sunt disponibile trei locuri integrale, al doilea rând de scaune putând fi rabatat pentru a extinde capacitatea de transport de la 450 până la 1.390 de litri. Noul MINI Countryman este echipat cu o cartelă SIM care este montată permanent în maşină. Aceasta permite serviciul de e-call şi MINI TeleServices, o comunicare automată cu atelierul de service selectat pentru notificări cu privire la programul de revizii evaluat dinamic. Opţiunea Connected Media include o gamă largă de servicii digitale MINI Connected. Noul MINI Countryman permite inclusiv integrarea asistentului vocal Amazon Alexa. Prețul lui MINI Countryman Plug-in Hybrid All 4 S pleacă de la 38.616 euro cu TVA, fără deducerea tichetului Rabla Plus. În funcție de versiuni și opționale, acesta poate crește, iar paleta oferită este generoasă și cuprinde cinci variante de echipare.

MINI Countryman Plug-in Hybrid All 4 S poate fi folosit exclusiv electric peste 45 km în regim de trafic real





Avantaje

- e plug-in și permite rulaj electric

- tracțiune integrală

- tichet Rabla Plus de 20.000 de lei





Dezavantaje

- automomie mai mică ca unui diesel

- peste 3 ore pentru încărcarea la priză

- tracțiunea 4x4 depinde de încărcarea bateriei

- 6,8 secunde până la 100 km/h

- 198 km/h viteza maximă

- 450 de litri, capacitatea portbagajului