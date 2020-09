Cât merge electric hibridul Captur

Piața hibridelor este, la această oră, cel mai facil segment pentru producătorii auto de a îndeplini viitoarele norme europene în materie de poluare și a oferi noi modele economice. Pentru asta a fost nevoie de investiții, de tehnologii noi și de inovații, înainte de a adapta modelele pe care clienții le cunosc deja la hibrid sau hibrid plug-in. Renault și-a prezentat noile Captur hibrid plug-in și Clio hibrid. Dar și noua tehnologie E-Tech, care este un concept inovativ al producătorului francez adaptat revoluției electrice. Am testat cele două modele, dar în materialul de azi voi vorbi despre SUV-ul Captur, urmând apoi să vedem, în edițiile viitoare, cum s-a comportat și hibridul de oraș Clio.

La prima vedere, Captur hibrid plug-in este aproape identic cu cel lansat la începutul anului, înainte de pandemie. Dacă faci însă o inspecție mai amănunțită a mașinii, vezi că a apărut încă un capac de alimentare. Apeși și iese la iveală o priză. A mai apărut și un sicker lipit de hayon, care îți spune cu cine ai de-a face: un E-Tech - asta e noua tehnologie; hybrid - semn că nu trebuie să alergi după o priză de încărcare; plug-in - adică dacă ți se ivește în drum totuși o stație, poți cupla mașina la tensiune. Mai există o schimbare. În portbagaj, sub podeaua lui, acolo unde odinioară găseai o roată de rezervă, acum se lăfăie o cutie și un cablu de încărcare. Cutia este o bucățică din acumulatorul care îi permite lui Captur să meargă electric. Pe afară aproape că arată ca un Captur clasic, dar schimbările esențiale sunt multe. Avem un nou grup propulsor de 158 de cai putere, compus dintr-un motor electric, unul pe benzină, special, împrumutat de la frații de Alianță Nissan, și-un demaror; o cutie automată inteligentă cu vreo 15 moduri de funcționare și un acumulator de 9,8 kWh.

La volan

Experiența la volan începe cu primul contact cu interiorul. Tabloul de bord digital de 10,2” este capabil să integreze 3D, navigația păstrând o sumedenie de informații legate de cursă, schimburile de flux și recuperarea energiei, timpul de încărcare necesar sau nivelul actual de încărcare al bateriei. Același lucru poate fi urmărit și pe tableta EASY LINK, de 9,3”. Ambele ecrane facilitează urmărirea modurilor de conducere activate. Apoi te lovește liniștea din habitaclu. O insonorizare mai bună ca la generația anterioară Captur pune în valoarea atuul unei astfel de mașini, zgomotul aproape nul. Și nu doar în staționare, atunci când indicatoarele de bord îți spun că vehiculul e pornit și gata de drum, ci și la deplasare. Pentru că sistemul E-Tech e gândit să faciliteze plecarea de pe loc în modul exclusiv electric, asta dacă bateria nu este stoarsă de tot de energie. Și începe rulajul în liniște, doar zgomotul specific motorul electric, asemănător celui scos de troleibuz, pătrunde timid în interiorul automobilului. Rulezi în liniște, trăgând cu ochiul la autonomia pe care o poate avea Captur E-TECH Plug-in Hybrid în modul electric și care atinge 50 km în modul mixt și 65 km în cel urban. Așa spune producătorul, după ce a făcut măsurători în ciclul WLTP. În realitate, depinde de cum apeși pedala de accelerației și cea de frână. Eu am parcurs circa 25 km prin Sofia, la oră de trafic intens, și am obținut un consum de 0,8 litri/100 km și 19 kWh/100 km. Asta pentru că am mers o bucățică de drum în modul Sport, care poate fi setat din My Sense. La un asemenea consum electric, autonomia fără emisii ar fi undeva la 50 km. Iar cu totul cu rezervorul pe benzină, în bord îmi indica un range de 478 km.

Trei motoare

Există câteva trucuri care ajută la reîncărcarea bateriei. În primul rând, cutia de viteze are un mod B în care poate fi pusă. Acolo, frânarea recuperativă este mai intensă. Chiar dacă nu poate fi setat nivelul de reîncărcare, cum este la Hyundai, de pildă, șoferul poate apela la frâna de motor, care reîncarcă regenerativa acumulatorul și chiar la frânări ceva mai serioase, ca la o mașină clasică. Oricum, de managementul fluxurilor de energie se ocupă calculatorul. Modelul electric în cazul lui Captur E-TECH Plug-in Hybrid este disponibil la cerere, prin intermediul unui buton inscripționat cu EV. Asta dacă există suficientă energie în acumulator. Grupul propulsor este compus din trei elemente: un motor pe benzină aspirat de 1,6 litri și 91 de cai putere, un motor sincron electric de 49 de cai putere și un demaror-generator de înaltă tensiune de 25 de cai putere. Acestea trei sunt capabile să meargă în diverse moduri, dar atunci când trebuie și există resurse, își unesc efortul pentru a furniza toată putere de 158 de cai. Am avut nevoie de aceste vârfuri de cuplu, mai ales că drumul pe care l-a inclus testul internațional a cuprins o serie de serpentine între Borovetz și Velingrad. S-a întâmplat să rămân însă și fără energie. Prima dată am observat o mică țestoasă într-un cerc. Apoi a apărut un semnul care îmi spunea că nu beneficiez de toată performanța posibilă. Practic, acumulatorul era zero și rămăsesem doar pe mâna motorului Atkinson, un leneș de 91 de cai putere, care totuși a mișcat rezonabil SUV-ul de peste 1,5 tone. Tot pe curbele strânse am regretat că suspensia, foarte comodă, de altfel, nu este ceva mai tare și am văzut și cum își fac treaba sistemele de siguranță. Cu preponderență ESP-ul care a păstrat cu precizie mașina pe trasă. Viteza maximă pe care Captur E-TECH Plug-in Hybrid o poate atinge în modul exclusiv electric este de 135 km/h, iar cea cu tot grupul propulsor este de 173 km/h. În ceea ce privește sprintul, ajunge la sută în 10,1 secunde, dar beneficiază de acel start lansat, specific mașinilor electrice. Consumul mixt obținut de Captur a fost de 6 litri/100 km la o viteză medie de 49 km/h după 178 km parcurși.

Soluții din F1

Inginerii Renault au dezvoltat o soluție revoluționară pentru a propune o ofertă hibridă relevantă, originală și exclusivă, care a făcut obiectul a peste 150 de brevete. Se bazează pe o arhitectură hibridă cunoscută drept „serie-paralelă”, pentru a oferi numărul maxim de combinații de funcționare între diferitele motoare și pentru a maximiza câștigul de CO2 în timpul utilizării. Această tehnologie hibridă beneficiază, de asemenea, de expertiza oferită de Renault DP World F1 Team. Motoarele pot funcționa independent sau împreună, prin direcționarea puterii lor către roți sau către baterie. Grupul motopropulsor își gestionează motoarele și alimentarea în funcție de cerințele de accelerare și putere, precum și de oportunitățile de regenerare a bateriei. Această gestionare se efectuează în conformitate cu 15 combinații de operare între diferitele motoare și treptele de viteză.

Cum se încarcă

Acumulatorul are o garanție de opt ani. Încărcarea celor 9,8 kWh se face în 3 până la 5 ore, depinzând de priza la care este legată mașina. Mufa permite doar o încărcare lentă, și chiar dacă o puteți cupla la o stație de 23 kWh, sistemul nu va trage mai mult de 3,6 kW, în special pentru a proteja acumulatorul. Avantajul este că se poate încărca la o priză domestică de 220V, chiar dacă acumulatorul funcționează la 400V. Spuneam că o parte din acumulator este plasată sub portbagaj, fără a afectata însă prea mult capacitatea acestuia, care rămâne la 379 de litri, excepție făcând micșorarea spațiului de sub podea față de varianta unui Captur clasic. Un alt atu este că versiunea hibird plug-in ca SUV-ului Renault poate fi comandată într-un singur nivel de echipare. De ce e un avantaj? Pentru că vine full-option, incluzând chiar și trapă. Prețul este de 28.800 de euro cu TVA. Din acesta se mai scade tichetul Rabla Plus de 20.000 de lei care se poate cupla cu Rabla clasic de 6.500 de lei, astfel că se ajunge la un preț de vânzare de 23.300 de euro cu TVA. Precomenzile au început încă din luna august, dar mașina va fi disponibilă din luna noiembrie.

Avantaje

- mod electric și hibrid

- se poate încărca la priza de acasă

- consum mic

Dezavantaje

- nu se poate încărca rapid

- putere mai mică fără motorul electric

- suspensii moi

- 8 ani garanție pentru acumulator

- 19 kWh/100 km, consumul de energie

- 9,8 kWh, capacitatea acumulatorului

Precomenzile pentru Captur E-TECH Plug-in Hybrid au început din 20 august. Statul acordă un bonus total de 26.500 de lei