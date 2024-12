10 lucruri care îți arată că ești codependent în relația ta

Dacă recunoști aceste 10 lucruri în relația ta, poți fi codependent:

icodependent:

1. Ai o relație cu un alcoolic sau dependent (orice fel de dependent)

Și/sau ai o istorie de atragere a unor astfel de persoane în viața ta. Nu poți fi singurul susținător. Nu este singurul tău scop să-i faci să se trezească, ei trebuie să-și dorească asta.

„A fi căsătorit cu un dependent te face să devii foarte singuratic. Cum ar fi dacă am extinde compasiunea, mai degrabă decât rușinea sau judecata, celor care sunt alături de partenerul lor dependent ?!

2. Faci pentru partenerul tău lucruri pe care el sau ea ar trebui să le facă, totul în numele iubirii

Poate că mama sau sora ta îți spun în mod repetat că ajuți această persoană puțin prea mult. Este bine că vrei să ajuți, dar și ei pot face lucruri singuri.

Relațiile codependente se bazează pe dinamica în care o persoană dintr-o relație devine excesiv de dependentă de bunăstarea emoțională a partenerului său, adesea neglijând propriile nevoi și manifestând comportamente precum îngrijirea excesivă și care decurg de obicei din stima de sine scăzută și din istoricul emoțional.

Un studiu din 2021, publicat în Scholars Journal of Applied Medical Services, a explicat faptul că această codependență poate duce la anxietate, depresie, stres și dificultăți în menținerea unor relații sănătoase.

3. Îți lași partenerul să facă ce vrea

Și apoi te simți copleșit de sentimente negative de furie, și resentimente. "Uite ce fac pentru tine!" Este o expresie comună în vocabularul codependentului.

4. Te simți responsabil pentru acțiunile și comportamentele partenerului tău

Pentru că: iubire. Nu, el este singurul responsabil de acțiunile sale. A te simți răspunzător pentru acțiunile unui partener, denumit adesea codependență, poate proveni din diverși factori, inclusiv stima de sine scăzută, stiluri de atașament, experiențe din copilărie și dorința de a controla relația.

Un studiu din 2020 a constatat că acest lucru poate duce la o dinamică nesănătoasă în care indivizii își asumă responsabilitatea excesivă pentru emoțiile și comportamentele partenerului lor, uneori în detrimentul bunăstării lor. Recunoașterea momentului în care cineva își asumă prea multă responsabilitate și identificarea motivelor subiacente este crucială. Stabilirea limitelor și a așteptărilor într-o relație este esențială pentru a preveni comportamentele codependente.

5. Întotdeauna vorbești/îți faci griji pentru problemele partenerului tău

Problemele lui devin problemele tale. Nu sunt ale tale. Le poți aborda ca o echipă, dar nu ar trebui să le abordezi doar tu.

6. Comportament iresponsabil și vătămător în relația ta

Nu doar fizic, ci și emoțional sau financiar. În loc să pleci, compasiunea ta profundă pentru această persoană te face să vrei să stai și să ajuți. Acest lucru nu este bine pentru că îi arată ce vei tolera.

„O persoană codependentă lasă comportamentul altei persoane să o afecteze și este obsedată să controleze comportamentul acelei persoane”, explcă antrenorul de viață Amanda Wiegart. Reabilitarea de la comportamentul codependent necesită timp dar merită efortul odată ce ești capabil să recunoști semnele.

7. Starea de spirit a partenerului tău îți afectează ziua

Dacă recunoști aceste lucruri în relația ta, partenerul tău poate fi codependent.

Atât în ​​sens bun cât și în sens rău. Sigur, nu vrei ca partenerul tău să fie supărat, dar asta nu ar trebui să-ți strice ziua.

8. Întotdeauna vrei să știi ce face sau ce gândește partenerul tău

Și te implici adesea în problemele lui. Este o pierdere de timp și energie, și este groaznic pentru sănătatea ta mintală.

Îi slăbești puterea cerându-i să-și petreacă tot timpul liber cu tine.

9. Nevoile partenerului tău suntîntotdeauna satisfăcute, în timp ce nevoile și dorințele tale sunt ignorate

Ele sunt punctul central al relației, lăsându-te epuizat. Fericirea partenerului tău este tot ce contează.

10. Ai dificultăți în a-ți identifica sentimentele și gândurile sau diminuezi/negi felul în care te simți

Acest lucru nu este sănătos la toate nivelurile. Unu, trebuie să ai individualitate în relații. A rămâne fidel cu tine însuți te ajută să nu te pierzi în relație. Și doi, sentimentele tale merită să fie cunoscute și validate.

Și dacă ceva din toate astea te face să spui: "Doamne! Așa e mama mea!" acesta este un alt semn de programare codependentă profundă deoarece este o dinamică învățată. Codependenții (și dependenții, de altfel) sunt aproape întotdeauna copii ai codependenților, transmisă ca o moștenire de familie.

Invalidarea emoțională poate dăuna semnificativ unei relații, provocând dispreț, lipsă de sprijin și, în cele din urmă, scăderea satisfacției relației. Poate apărea prin comportamente, precum minimizarea sentimentelor, respingerea preocupărilor sau compararea experiențelor cu situații aparent mai mici. Un studiu din 2023 a constatat că, deși unii parteneri își pot invalida în mod intenționat sentimentele, aceasta apare adesea din cauza abilităților slabe de comunicare, lipsei de conștientizare emoțională sau experiențelor personale.

Desigur, rădăcinile și simptomele codependenței sunt individuale și nuanțate. Unii codependenți nu au aproape deloc granițe în jurul lucrurilor precum sănătatea și fericirea lor, în timp ce alții au dezvoltat pereți atât de înalți și groși încât nimeni nu poate intra, notează yourtango.com.

Și unii codependenți au de-a face și cu dependențe, cunoscute sub numele de „Câștigători dubli”, așa că experiența lor este diferită de a mea. Una peste alta, totuși, codependența este o disfuncție emoțională care afectează atât de multe aspecte ale vieții.

A avea grijă de nevoile noastre - a ne iubi pe noi înșine - nu este egoist sau narcisist, este incredibil de sănătos. A aștepta reciprocitate și respect din partea partenerilor noștri nu este nerealist, este dragoste.

Și a permite cuiva să ne rănească, ca un soț dependent, spune mai multe despre respectul nostru de sine decât spune despre ei pentru că am permis acest lucru în viața noastră. Recuperarea din codependență a fost ca și cum mă întorc acasă la mine.

Recuperarea din codependență a însemnat să mă maturizez în toate modurile de care aveam nevoie să mă maturizez. Recuperarea din codependență mi-a salvat și căsnicia pe termen lung, demonstrând că singura modalitate de a schimba pe alții este să ne schimbăm pe noi înșine.

Iată câteva sfaturi pentru a vă ajuta dacă vă confruntați cu codependența:

Stabilește limite și ține-te de ele!

Ascultă activ. Ascultă-ți partenerul și invers.

Fă-ți timp pentru interesele proprii. Fă-ți timp pentru tine. Obțineți un hobby sau ceva care vă place să faceți.

Interdependența nu este codependență. Interdependența sănătoasă sugerează că „partenerii recunosc și prețuiesc importanța legăturii emoționale pe care o împărtășesc, menținând în același timp un sentiment solid de sine în cadrul dinamicii relației”.

Deși este adesea confundat cu codependența, nu este același lucru. O persoană codependentă tinde să „se bazeze foarte mult pe ceilalți pentru sentimentul lor de sine și bunăstare. Acea persoană nu poate distinge unde se termină și unde începe partenerul”.

Dacă crezi că s-ar putea să te confrunți cu depresie sau anxietate ca urmare a abuzului emoțional continuu, nu ești singur. Abuzul domestic se poate întâmpla oricui și nu este o reflectare a cine ești sau a ceva greșit. Dacă simțiți că ați putea fi în pericol, există asistență disponibilă 24/7/365 prin Linia telefonică națională pentru violență în familie, sunând la 1-800-799-7233. Dacă nu puteți vorbi în siguranță, trimiteți un mesaj cu LOVEIS la 1-866-331-9474.

Michelle Horton este scriitoare și avocată. Prin Comitetul de Apărare a Comunității Nicole Addimando, ea vorbește pentru sora ei și pentru nenumăratele alte victime ale violenței domestice incriminate pentru actele lor de supraviețuire. Ea este autoarea cărții Dear Sister: A Memoir of Secrets, Survival, and Unbreakable Bonds.

Ultima actualizare pe 19 decembrie 2024

Femeia a divorțat pe măsură ce a îmbătrânit din acest motiv.

AzmanL | Canva

Câte căsătorii se termină în divorț? Cifrele variază. În timp ce statistica acceptată anterior a fost că 40 până la 50% dintre căsătorii se termină prin divorț, conform CDC în 2021, rata divorțurilor a fost de aproximativ 2,5 la 1.000 de locuitori, scăzând acest număr la aproximativ 39% la sută.

În timp ce mulți oameni ar putea indica că înșelăciunea este una dintre cauzele principale ale divorțului, au înțeles totul greșit. Am chestionat peste 100 de experți YourTango pentru a vedea care spun ei că sunt principalele motive pentru care cuplurile căsătorite de lungă durată decid să se despartă și, credeți sau nu, problemele de comunicare s-au clasat pe primul loc drept motivul numărul unu. Există o mulțime de alte motive pentru care căsătoriile eșuează mai târziu în viață și de ce atât de multe cupluri divorțează pe măsură ce îmbătrânesc. Iată și alți vinovați de vină pentru rata divorțurilor.

Cuplurile fericite care divorțează pe măsură ce îmbătrânesc o fac din următoarele motive:

1. Ignorarea problemelor care au existat de la început

mireasa suparataThanakorn.P / Shutterstock

Dar când te căsătorești pentru că asta crezi că ar trebui să faci? Multe femei divorțate spun că problemele care le-au făcut să plece au existat chiar de la început.

Femeile au spus că s-au simțit obligate să continue pentru că „toată lumea se aștepta să trăim fericiți pentru totdeauna” sau „cheltuisem deja atât de mulți bani pentru nuntă” sau „tocmai ne-am construit casa visată”. Așa că, amintiți-vă, până când spuneți „Da”, aveți întotdeauna posibilitatea de a spune „Nu!

LEGATE: 10 lucruri cu adevărat dureroase doar cel mai bun prieten al tău îți va spune sincer despre divorțul

2. Pierderea identităților individuale

bărbat cu mâinile în mâini lângă femeie ceartăTimur Weber / Pexels

O relație codependentă nu este sănătoasă. Când nu ai interesele tale sau oportunitatea de a te exprima în afara cuplului, devii „un cuplu prost”.

Dacă nu vă simțiți confortabil să faceți lucruri fără partenerul dvs. sau nu știți ce fel de muzică, filme sau mâncare vă plăcea înainte să apară, probabil că sunteți adânc și probabil că simțiți că vă îneci și nu nu stiu de ce.

Terapeutul Chelli Pumphrey a explicat: „O relație necesită un amestec de stiluri de viață, compromis și mult timp împărțit împreună, dar ar trebui să existe totuși o întreținere a propriei vieți”. Acest lucru necesită ca unul sau amândoi să rămâneți autentici față de cine erați înainte de a vă întâlni.

LEGATE: 10 motive cu adevărat surprinzătoare pentru care femeile apelează la divorț, potrivit cercetărilor

3. Prioritizarea îndatoririlor parentale față de căsătorie

parinti cu copiiVidal Balielo Jr. / Pexels

La fel cum multe cupluri își „uită” prietenii singuri și modurile singure atunci când se căsătoresc, atunci când adăugați copii în amestec, majoritatea părinților neglijează sau uită complet că sunt un cuplu.

Pe măsură ce copiii cresc și au nevoie de mai puțină atenție, mulți soți și soții constată că s-au despărțit și nu își mai amintesc de ce s-au căsătorit vreodată, pentru că nu mai au nimic în comun.

LEGATE: Femeile care se căsătoresc din aceste 14 motive mult mai probabil să divorțeze, potrivit psihologiei

4. Unul sau ambii parteneri s-au schimbat semnificativ după căsătorie

cupluri supărate care se confruntă unul față de celălalt Proiect RDNE Stock / Pexels

„Totul s-a schimbat când ne-am căsătorit!” Te înnebunește pentru că ești un economisitor și el este un cheltuitor. Ideea ta despre o escapadă de weekend este o căsuță confortabilă în pădure; partenerul tău vrea să ajungă în oraș și să prindă un joc. El crede că e treaba ta să gătești și să faci curat, dar tu nu ești de acord.

O situație în care un cuplu nu mai împărtășește o înțelegere sau o aspirație comună pentru viitorul lor înseamnă că au scopuri, valori sau dorințe semnificativ diferite pentru viața lor ca pereche căsătorită. Un studiu din 2020 publicat în Health Psychology a constatat că atunci când cuplurile s-au aliniat cândva la aspecte importante ale vieții, cum ar fi planificarea familială, traseele de carieră, alegerile stilului de viață și valorile, dar acum se văd îndreptându-se în direcții diferite, aceasta indică o pierdere a viziunii comune.

De ce nu a menționat aceste lucruri înainte? Poate ar fi trebuit să întrebi. Sunt șanse ca el să nu se fi schimbat - așteptările tale s-au schimbat. Este posibil să supraviețuim unor diferențe majore de filozofie? Este posibil, dar mulți nu.

LEGĂTATE: Ne-am angajat ultima pauză falsă pentru bani proaspăt căsătoriți - „Am izbucnit în lacrimi când mi-am dat seama că economiile noastre au dispărut”

5. Puțin sau deloc interes pentru intimitatea fizică

femeie lasand barbatul in urma si iesind pe usaAlena Darmel / Pexels

Undeva într-o căsnicie, există o schimbare subtilă în departamentul de intimitate. Apoi există ideea că el nu este la fel de romantic sau ea nu este la fel de intima.

Această schimbare subtilă poate declanșa o spirală descendentă în departamentul de intimitate. Bărbații au nevoie, în general, de receptivitate pentru a se simți romantici, iar femeile, în general, au nevoie de romantism pentru a fi receptivi

ptive. Atâta timp cât ambii oameni primesc ceea ce au nevoie, ei oferă de bunăvoie ceea ce dorește cealaltă persoană.

Dar atunci când există o scădere din partea uneia, aceasta poate declanșa o retragere a celuilalt. Dacă a trecut neobservat și necontrolat, înainte ca cuplul să-și dea seama, ei sunt serios înstrăinați și se întreabă ce s-a întâmplat. Acest lucru poate duce la divorț, pe măsură ce cuplurile încep să se simtă neiubite și neapreciate.

Un studiu din 2020 publicat în Journal of Social and Personal Relationships a arătat că cuplurile cu o atingere mai afectuoasă raportează o fericire mai mare și o stabilitate relațională mai substanțială. Comunicarea deschisă despre intimitatea fizică este esențială pentru a aborda preocupările și pentru a se asigura că ambii parteneri se simt iubiți și sprijiniți în mod adecvat.

Cuplurile care nu mențin o conexiune intimă atât prin acțiuni intime, cât și prin acțiuni non-intime sunt menite să devină străini virtuali.

LEGATE: Soți, atenție: „Marele divorț” este aici – „Soțiile voastre vă văd ca pe o povară suplimentară”

6. Așteptări nesatisfăcute sau nerealiste

femeie ridicând mâna la un bărbatKeira Burton / Pexels

Undeva înscrisă în codul genetic al unui om se află așteptarea că atunci când o persoană nu este fericită, el sau ea ar trebui să-și forțeze persoana semnificativă să facă modificările necesare pentru a face persoana nefericită din nou fericită. Acest lucru ia, de obicei, forma plângerii, învinuirii, criticării, cicălirii, amenințării, pedepsirii și/sau mituirii.

Sarah Neal, antrenorul spiritual și relațional, a spus că așteptările nerealiste ucid relațiile. „Este posibil ca așteptările noastre să nu se alinieze până la capăt, motiv pentru care trebuie să aibă loc conversații centrate în jurul așteptărilor. S-ar putea să descoperim că trebuie să ne adaptăm așteptările.”

Când una sau ambele persoane din căsnicie încearcă să se constrângă reciproc să facă lucruri pe care nu vor să le facă pentru fericirea partenerului lor, este o rețetă pentru dezastru.

Când ești nefericit într-o relație, este în regulă să ceri schimbarea pe care o dorești. Dar dacă partenerul tău nu te obligă, atunci devii responsabil pentru fericirea ta.

RELATE: Mi-au trebuit două divorțuri pentru a afla ce distruge o căsnicie

7. Lipsa de compatibilitate financiară

femeie care țipă la bărbat pe laptopRDNE Stock project / Pexels

De obicei nu lipsa finanțelor provoacă divorțul, ci lipsa de compatibilitate în arena financiară. Opusii se pot atrage, dar atunci cand doua persoane sunt opuse in departamentul financiar, apare adesea divortul.

Imaginați-vă conflictul dacă unul este concentrat pe viitor, în timp ce celălalt crede că trăiește pentru azi. Unul nu are nicio problemă să cumpere pe credit, în timp ce celălalt crede în economisirea pentru ceea ce își dorește. În timp, acest conflict poate ajunge la astfel de înălțimi încât divorțul pare să fie singura concluzie logică.

LEGATE: Tipul de personalitate care are o inteligență ridicată și cei mai loiali prieteni, potrivit psihologului

9. Lipsa intereselor comune

cuplu supărat stând pe o canapeaKetut Subiyanto / Pexels

A avea interese comune și a le explora împreună este esențial pentru o căsnicie de succes. Desigur, este important să ai timp pentru mine, dar dacă nu poți găsi pasiuni comune și să cauți modalități de a le experimenta împreună, vei crește inevitabil din ce în ce mai mult.

LEGATE: 15 lucruri pe care oamenii cu limite sănătoase nu le datorează nimănui

10. Lipsa unei comunicări sănătoase atunci când apar probleme

cuplu ceartă în halateDiva Plavalaguna / Pexels

Fiecare cuplu are dezacorduri. Cheia este de a dezvolta reguli de bază, astfel încât fiecare partener să se simtă respectat și auzit.

Cercetători precum John Gottman au evidențiat efectele dăunătoare ale modelelor de comunicare negative, cum ar fi critica, disprețul, atitudinea defensivă și rezistența în timpul discuțiilor, care pot prezice în mod semnificativ instabilitatea conjugală.

Un studiu din 2013 a indicat că lupta constantă într-o căsnicie poate deteriora dramatic relația, ducând la scăderea intimității, la scăderea satisfacției conjugale, la creșterea nivelului de stres și chiar la un risc crescut de divorț.

Uneori este nevoie de un „arbitru” terță parte pentru a ajuta la definirea acestor reguli și pentru a ne învăța să trecem prin emoțiile încărcate, astfel încât resentimentele să nu persistă.

LEGATE: Când consilierul nostru matrimonial a folosit această expresie, a confirmat că trebuie să divorțez de soțul meu

Deborah Roth este antrenor de tranziție în carieră/viață, coach de relații și ministru interconfesional cu peste 35 de ani de experiență în coaching, instruire și vorbire.

Kim Olver este consilier licențiat, antrenor certificat, vorbitor și autor premiat și de best-seller. De-a lungul anilor, ea a predat mii de oameni conceptele Teoria alegerii lui Glasser.

Lisa L. Payne este antrenor de tranziții în viață, vorbitor de motivație și autoarea cărții, What If They Knew? Secretele unei femei impresionante.