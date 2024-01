Ce mașini MG pot cumpăra românii

La grila de start s-au aliniat MG4, MG ZS, MG HS și MG EHS. Fiecare dintre ele oferă ceva unic. Prima pe care am luat-o la test a fost, evident, mașina fierbinte. Electrica MG4 care îi suflă în ceafă Teslei lui Musk în Europa. MG4 este primul electric dintr-o serie de modele construită pe platforma inteligentă MSP și se înscrie în segmentul C cu o lungime de 4,2 metri lungime, 1,5 lățime și un ampatament de 2,7 metri. Gama este formată din trei versiuni. Un entry-level cu o capacitate a bateriei de 51 kWh, o autonomie de până la 350 km și un motor electric spate de 170 CP. Prețul este de 31.400 de euro cu TVA inclusă, din care se scade Rabla Plus de 5.400 de euro. Modelul accelerează de la 0 la 100 km/h în 7,7 secunde și atinge o viteză maximă de 160 km/h. Încărcarea AC este de 6,6 kW, în timp ce bateria poate fi încărcată rapid cu curent continuu cu o viteză de până la 117 kW, de la 10 la 80% în 40 de minute. Consumul înregistrat de mine, după circa 60 km de teste, a fost de 20 kWh/100 km.

Două versiuni electrice

Versiunile Excite și Exclusive au baterie de 64 kWh și un motor electric de 204 CP, la o autonomie de până la 450 km în ciclu WLTP. Prețul este de 35.900 de euro cu TVA inclusă. Bateria poate fi încărcată rapid (DC) de la 10 la 80% în 35 minute, cu o viteză de până la 135 kW. MG4 se mișcă rapid și precis, într-o liniște demnă de mașinile premium, semn că avem de-a face cu o bună antifonare. Farurile și indicatoarele de semnalizare verticale înclinate conferă modelului MG4 Electric un aspect frontal inconfundabil, evidențiat de 28 de LED-uri și șase benzi verticale din fibră optică. Interiorul este construit cu materiale de calitate. Are un panou de bord digital de 7 inchi pentru informații-cheie, precum și un ecran de infotainment plutitor de 10,25 de inchi. Acesta poate fi folosit pentru a controla sistemul de conectivitate MG iSMART. Electrica a luat 5 stele la testele EuroNCAP grație multitudinii de sisteme pe care le are: de avertizare pentru coliziunea frontală, frânarea automată de urgență, de control adaptiv al vitezei de croazieră, asistență pentru blocajele de trafic, sistem de avertizare pentru părăsirea benzii de rulare, sistem de asistență pentru menținerea benzii de circulație. În plus, există sistemul de control inteligent al farurilor și sistem de asistență pentru viteză. La capitolul minusuri aș semnaliza faptul că alegerea modului de frânare recuperativă sau a stilului de pilotaj - ECO, Comfort sau Sport - se pot face doar din tableta centrală.

MG pe benzină

Spre deosebire de vestul Europei, în România MG vine și cu motoare pe benzină, cu sau fără turbină, mai mult sau mai puțin hibride. Cel mai ieftin model este ZS. Un exemplar cu finisaje mai brute în comparație cu MG4, dar comparabil ca dimensiuni și dotări cu Duster. ZS mizează pe prețul său imbatabil în clasă, de 15.334 de euro, bani la care oferă o mașină de 4,3 metri lungime, 1,8 lățime și un ampatament de 2,58 de metri. Atuurile lui ZS sunt farurile „full LED”, sistemul „Blind Spot Monitoring”, ecran tactil color de 10,1”, cameră pentru marșarier cu vedere de 360 de grade, scaune față încălzite și scaunul șoferului reglabil electric, display de bord complet digital pentru versiunile „Exclusive”. Toate versiunile vin cu trei moduri de setare a servodirecției - Urban, Normal și Dynamic. ZS este disponibil cu două motorizări, ambele îndeplinind cele mai recente standarde de emisii: un propulsor de 1.5 litri care dezvoltă 106 CP cuplat la o cutie de viteze manuală. Celălalt motor este un 1.0 Turbo cu 3 cilindri, care dezvoltă 111 CP și care poate fi cuplat fie la o cutie de viteze automată cu 6 trepte. Ambele propulsoare sunt de sorginte General Motors. ZS este din segment de clasa B care se bate cu Duster sau Suzuki Vitara. Este construit cu materiale mai ieftine decât MG4, dar bine închegate. Nu trebuie să ai prea mari pretenții de la motorul de 1,5 litri aspirat, dar își face treaba.

Nava amiral

Pentru Europa de Est, MG propune și HS. Este nava amiral a mărcii, un SUV din segmentul C care este livrat și în variantă plug-in hibrid. Bine lucrat, frumos proiectat, un interioare cu aspect premium, SUV-ul spațios folosește tehnologia plug-in hybrid inovatoare care combină niveluri reduse de consum de combustibil și cu plăcerea de condus optimă. Grupul propulsor este format dintr-un motor turbo de 1,5 litri, o transmisie cu 10 trepte, un motor electric și o baterie litiu-ion de 16,6 kWh. În modul EV, MG EHS Plug-in Hybrid poate parcurge până la 52 km. Încărcătorul de bord de 3,7 kW permite încărcarea completă a bateriei la un punct de încărcare AC în aproximativ 4,5 ore. SUV-ul plug-in hybrid este echipat cu un sistem de frânare regenerativă, care stochează energia eliberată în timpul decelerației și o reutilizează pentru a optimiza autonomia bateriei sau a reduce și mai mult consumul de combustibil. Modelul este echipat cu o gamă largă de caracteristici de confort și siguranță. Evaluarea de cinci stele la testele de siguranță Euro NCAP pentru varianta pe benzină HS se datorează sistemelor de asistență pentru șofer MG Pilot și utilizării oțelului de înaltă rezistență în structura caroseriei automobilului. MG Pilot include sistemele Adaptive Cruise Control, Blind Spot Information System, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Lane Departure Warning și o cameră cu vedere de 360 de grade. MG EHS Plug-in Hybrid are 4,57 de metri lungime, 1,87 de metri lățime, 1,6 metri înălțime și un ampatament de 2,72 de metri. Șoferul are o vedere liberă asupra panoului digital de instrumente de 12,3 inchi. Ecranul tactil impresionant de 10,1 inch din centrul panoului de bord permite operarea intuitivă a sistemului de infotainment, care include navigație, radio digital DAB și integrare perfectă a smartphone-ului prin aplicațiile Apple CarPlay și Android Auto. EHS Plug-in Hybrid m-a impresionat prin interiorul său, mai ales cel cu piele albă, cu atenția pentru detalii a producătorului și cu multitudinea de sisteme pe care le are în dotare. Prețul de pornire este de 37.100 de euro cu TVA, fără programul Rabla. La conferința de presă de lansare mărcii în România, Dan Chitaru a ținut să sublinieze că prețurile mărcilor MG sunt stabilite de Shanghai Automotive Industry Corporation, nu de importator, dar ar putea să se modifice în funcție de cum va reacționa piața la venire MG în România.

Cifre

7 ani de garanție, de inspecții gratuite și asistență rutieră

7,7 secunde - sprintul lui MG4 până la 100 km/h

5.400 de euro - valoarea tichetului Rabla Plus

Avantaje

- prețuri competitive

- raport bun calitate/preț

- multe tehnologii noi

Dezavantaje

- producători chinezi

- preț stabilit de SAIC

- tichet Rabla mai mic în 2024

