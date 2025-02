Rezultate Loto 16 februarie 2025. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 16 februarie 2025:

Loto 6 din 49: 17 43 13 35 5 19

Loto 5 din 40: 25 31 33 28 12 30

Joker: 32 10 5 28 33 + 16

Noroc: 4 4 3 9 7 0 9

Super Noroc: 3 5 8 6 3 7

Noroc Plus: 7 3 4 8 3 8

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 16,82 milioane de lei (peste 3,38 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 12,34 milioane de lei (peste 2,48 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 10,94 milioane de lei (peste 2,19 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 123.000 de lei (peste 24.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 130.800 de lei (aproximativ 26.300 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 56.600 de lei (peste 11.300 de euro).

La tragerea Joker de joi, 13 februarie, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 135.603,34 lei fiecare. Ambele castiguri au fost obtinute pe un bilet jucat la o agentie loto din Barlad. De asemenea, la acelasi joc, s-a castigat premiul de categoria a III-a, in valoare de 113.918,77 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Cluj-Napoca.