Cele mai bune BMW-uri fabricate vreodata

Din anii 80 pana in prezent am vazut cateva modele incredibile iesind de pe portile fabricii bavareze.

Dar daca ai de gand sa alegi un BMW, pe care ar trebui sa il iei in considerare?

Descoperiti unele dintre cele mai bune masini BMW produse vreodata

BMW E30 M3 (1986-1991)

BMW M3 a inceput totul - E30 a fost primul M3 produs si este considerat de multi pasionati de masini ca fiind cel mai bun M3 fabricat vreodata.

BMW M3 a facut istorie, iar pana in prezent pentru multi iubitori de masini este considerat unul dintre cele mai bune BMW-uri. Pentru inceput, BMW a introdus cateva schimbari radicale pentru o performanta imbunatatita pe care seria E30 standard nu le avea in pachetul de baza. Adica, o grila de aerisire sportiva, eleron spoiler spate, toate au servit la imbunatatirea aerodinamicii acestui model.

Bineinteles ca aveti apoi emblema ,,M" Sport pe fata si pe spate pentru a va anunta ca conduceti ceva unic. Totul la aceasta masina arata si se simte fantastic.

Dar ceea ce este atat de impresionant la E30 M3 au fost celelalte modificari mecanice si imbunatatiri ale motorului care au facut din aceasta masina ceea ce este astazi. Etrierele de frana, cilindrul principal si rotoarele specifice au fost unice pentru acest M3 de prima generatie.

Apoi ai motorul - o unitate ,,S14" de 2,3 litri, cu patru cilindri, cu un design cu doua arbori cu came deasupra capului (DOHC) cu turatii mari. Are 192 CP (sau 350 CP pe varianta sportiva).

BMW i8 (2014-2020)

In timp productia pentru modelul hibrid plug-in BMW i8 a fost intrerupta abia anul trecut, acesta a lasat un impact de durata asupra persoanelor familiarizate cu marca si soferilor deopotriva. Asta pentru ca totul la designul sau este inca futurist chiar si in prezent. Designul aerodinamic, garda la pamant si liniile sportive sunt toate foarte placute ochiului.

Dincolo de aspect, i8 foloseste o tehnologie a motorului foarte inteligenta pentru a face fata unei multitudini de scenarii de condus. Multitudinea de moduri de condus - hibrid fiind varianta lejera si eficienta. Exista chiar si o setare complet electrica care inseamna ca puteti conduce pana la 56 de kilometri si puteti atinge o viteza maxima de 120 km/h. Cel mai impresionant este modul in care masina foloseste energie minima chiar si atunci cand o mentii in modul de conducere normal.

Impreuna, motorul turbo pe benzina de 1,5 litri si motorul electric produc o putere uimitoare de 369 CP, care duce i8-ul la 100 kph in doar 4,4 secunde.

BMW a creat chiar si o versiune decapotabila ,,Roadster" a lui i8, care arata chiar si mai bine fata de coupe-ul standard. Desi a fost putin mai lent decat coupe-ul in testele de viteza(doar cu 0,2 secunde), au fost adaugate caracteristici de design, cum ar fi usi cu deschidere verticala care aratau foarte cool.

Ceea ce a facut BMW i8 atat de bine a fost sa serveasca atat ca masina pentru cei mai experimentati cat si o masina prietenoasa cu cei mai noi soferi. Daca vrei sa apesi pedala de acceleratie, treci in modul sport, amortizoarele se vor intari, iar pe display-ul central vei avea contor de turatii.

Dar daca doriti doar sa conduceti in oras sau pe autostrada, calatoria cu i8-ul este foarte confortabila asa cum v-ati astepta de la un BMW din clasa sa.

BMW Seria 4 (2014-prezent)

BMW Seria 4 a primit multa atentie in trecut, in principal pentru ca a fost comparat cu un Seria 3 putin mai scump si mai elegant, cu o linie de acoperis inclinata.

Dar vremurile s-au schimbat si BMW a regandit cu adevarat conceptul acestui coupe sport. Nu numai ca a fost adaugata o fata noua, mai agresiva pe BMW Seria 4, dar dinamica sa a fost si ea schimbata. Si anume, un spate mai larg si un centru de greutate coborat au imbunatatit aerodinamica vehiculului.

Mai mult, suspensia si sasiul au fost rigidizate pentru performante mai agile pe sosea.

Aceste imbunatatiri fac o diferenta enorma si pe drum. Si nu putem ignora imbunatatirile imense care au fost aduse pentru aceasta masina, motiv pentru care se afla pe lista noastra.

Cand incepi sa conduci noul BMW Seria 4, configuratia standard cu tractiune spate si motorul pe benzina de 181 CP 420i prind viata fara intarziere. In ciuda faptului ca atinge 100 kph in 7,5 secunde exista inca suficienta putere pentru ca masina sa fie considerata distractiva de condus.

Directia "variabila" este, de asemenea, standard la toate modelele din Seria 4, pentru o manevrabilitate mai buna si mai receptiva in oras. Dar apoi puteti trece la fel de repede masina in modul Sport la viteze mai mari de autostrada pentru a intari directia si a face masina mult mai stabila.

Cei dintre voi care cauta un coupe sport absolut inovator vor dori sa verifice modelul de varf BMW M440i . Vine cu un motor pe benzina cu sase cilindri, de 3,0 litri, cu o putere uriasa de 369 CP, tractiune 4x4 si o cutie de viteze automata cu opt trepte, cu schimbare lina.

BMW X1 (2009-present)

BMW X1 a avut o de dezvoltare similara cu cea a BMW Seria 4 mentionata mai sus. La inceput, X1 nu a fost chiar atat de grozav, desi a declansat o tendinta pentru SUV-urile premium.

Astazi, BMW X1 este un model cu adevarat distractiv de condus. Are o configuratie de suspensie mai rigida, ceea ce inseamna ca este foarte sigura si stabila in viraje, in timp ce rivalii precum Volvo XC40 si Range Rover Evoque nu tin pasul in acest departament.

Un alt factor important despre X1 este ca, in ciuda faptului ca din punct de vedere tehnic este o masina de familie compacta, este si super practica. In fata exista o multime de spatiu pentru cap si pentru picioare, cu scaune reglabile, care va permit sa obtineti o pozitie confortabila foarte usor. Spatiile de depozitare pentru sofer sunt si ele foarte bune, cu doua suporturi pentru pahare, spatii de stocare mari pentru usa si un suport mic in fata schimbatorului de viteze pentru orice obiect. Exista chiar si un spatiu bonus sub cotiera, care este la indemana pentru telefonul tau mobil.

In spatele lui X1 puteti incapea cu usurinta cativa pasageri de 2 metri inaltime pentru calatorii mai lungi. Adaugarea unui alt adult in spate ar fi putin ingreunata, asa cum ar fi si in cazul majoritatii rivalilor cheie ai lui X1. Cu toate acestea, trei copii ar putea sta confortabil in spate.

Cea mai recenta gama X1 vine cu un motor hibrid plug-in (insignat ,,xDrive25e") care este de departe cel mai rapid si mai eficient model din gama. Este, de asemenea, o optiune excelenta pentru un contract de inchiriere comerciala, deoarece emisiile sale incredibil de scazute de CO2 de 41 g/km inseamna ca soferii companiei beneficiaza de taxe mai mici.