China cucereşte UE. Taxele nu i-au oprit

Producătorii de mașini electrice din China au ajuns să dețină o cotă de piață de 11% în Europa în ciuda taxelor impuse de Uniunea Europeană. Conform datelor Dataforce, în iunie au fost înmatriculate 23.000 de mașini electrice provenite din ţara comunistă. Este cel mai înalt nivel atins vreodată de China. Mai mult, înmatriculările acestor mașini au crescut cu 72% prin comparație cu luna mai. În schimb, reprezentanții Dataforce susțin că aceasta nu este o creștere viabilă. Şi dau ca exemplu cazul lui MG4. Aproximativ 40% din înmatriculările acestui model în luna iunie au fost realizate de dealeri. Alături de asta, SAIC, care deține marca MG, oferă acorduri generoase de leasing, dar și o promoție specială de tipul două la preț de una pentru MG4 pe piața din Germania. BYD, care are taxe totale de 27,4%, nu a decis încă dacă va creşte preţurile vehiculelor electrice vândute în UE. Chery Auto a spus că producţia sa planificată de vehicule electrice în Spania, printr-o societate mixtă cu EV Motors din Spania, ar trebui să contribuie la compensarea tarifelor la importurile în UE. SAIC a anunţat că are suficiente vehicule în stoc „pentru a rezista până în noiembrie fără a creşte preţurile”, referindu-se în special la modelul MG4. NIO, care are taxe de 30,8%, a anunţat, în schimb, că ar putea ajusta preţurile maşinilor sale în Europa.