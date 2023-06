S-a vândut în 10 ore

Citroen a început să ofere micul off-road la ora 11, marți, 20 iunie, iar înainte de sfârșitul zilei nu mai erau disponibile pentru a fi cumpărate online. Disponibil anterior doar în Franța, 2023 a fost primul an în care producătorul auto a pus Buggy-ul la dispoziția cumpărătorilor de pe alte piețe. În timp ce anul trecut, întreaga sa alocare de 50 de exemplare a fost vândută în mai puțin de 17 minute și jumătate, clienții belgieni au fost și mai entuziasmați de acest vehicul în acest an. Toate cele 65 de exemplare ale micro-EV-ului au fost vândute la doar nouă minute de la deschiderea comenzilor. Între timp, cele 430 de exemplare ale My Ami Buggy oferite clienților francezi în 2023 au fost vândute în doar două ore. Cifrele au atins un vârf de 300 de vânzări pe oră în acel interval de timp, ceea ce dovedește că clienții sunt cu adevărat interesați de micul EV. Cel mai entuziasmat client a fost un spaniol care a reușit să își comande un nou Citroen My Ami Buggy în doar un minut și 10 secunde. Limitată la o viteză maximă de 45 km/h , ușile micului electric sunt eliminate în favoarea unor cercuri de oțel și primește oțelării robuste, rame de acoperiș și un finisaj de vopsea mată. Livrările noului My Ami Buggy vor începe în septembrie, iar prețurile variază între 7.790 și 10.450 de euro, în funcție de dotări.