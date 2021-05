Cum ajungi cu o electrică până la mare

Kia e-Niro este una dintre puținele mașini electrice de pe piață capabile să te ducă dus-întors de la București pe Litoral cu un plin de baterie. Infrastructura în România este foarte deficitară la capitolul încărcare electrică, iar un drum de anduranță poate fi plin de peripeții, așa că uneori apare teama că ai putea face „pana prostului”, în varianta electrică. Kia e-Niro are în cifra de catalog o autonomie de 455 de kilometri, dar asta nu presupune un parcurs pe autostradă la o viteză de croazieră de 120 km/h. Am făcut acest test pe un drum de la București la mare și retur, dar am stat cu ochii pe computerul de bord și pe aplicațiile care îmi indicau stațiile de încărcare posibile în orașele de pe lângă A2, că pe autostradă nici vorbă de vreo priză.

Kia e-Niro este una dintre cele mai accesorizate și mai scumpe mașini din portofoliul mărcii coreene. Prețul de bază pleacă de la 40.583 de euro cu TVA, dar cu toate opționalele posibile ajunge să coste 51.960 de euro. Partea bună este că statul îți oferă un ecobonus la 45.000 de lei, la care se adaugă și o Rabla Clasic de 7.500 de lei, dacă ai așa ceva prin curte, obținându-se astfel o reducere de 10.600 de euro, pe care o poți scădea din prețul de bază sau din cel full-option. e-Niro oferă tot ce are Kia mai bun la nivel de dotări. Ridicată pe o platformă mai mare decât cea a fratelui de trust, Hyundai Kona, electricul Niro are o lungime de 4,35 de metri, ceea ce se traduce printr-un ampatament de 2,7 metri și un portbagaj de 451 de litri, care se poate extinde până la 1,4 mc în cazul rabatării scaunelor din spate. Alura aduce cu cea a unui SUV premium, având în vedere și garda la sol de 15,5 cm. Grila „nas-de-tigru” cu aspect futurist, dispune de un port de încărcare integrat și poartă logo-ul Niro gravat. Reducerea frecării cu aerul este importantă pentru un model electric al cărui punct nevralgic este autonomia. Așa că o economie de energie este oricând bine-venită. e-Niro are un coeficient aerodinamic mai scăzut (0.29 Cd) decât al modelelor Niro Hibrid și Niro PHEV (0.30 Cd) ce ajută la o eficiență mai ridicată.

Puterea

Adevărata provocare pentru o mașină electrică stă însă sub capotă. e-Niro este disponibil în două variante de motorizare. Una în versiunea de 100 kW, care asigură o autonomie, în ciclul WLTP, de 289 km și are un motor electric cu o putere de 136 de cai, iar alta de 150 kW, care are o autonomie de 455 km, un motor de 204 cai putere, capabil să asigure un cuplu de 395 Nm într-o gamă de turație cuprinsă între 3.800 și 8.000 Nm. Interesant este faptul că același cuplu este asigurat și de motorul mai mic de 100 kW, acolo gama de turație plecând chiar de la 2.600 rot/min. Diferența de preț dintre cele două motorizări este de aproape 5.000 de euro. Există însă o departajare importantă atunci când vine vorba de sursa de alimentare a celor două motoare, acumulatorul, al cărui preț cântărește mult în costul final al mașinii. La varianta de 100 kW avem o baterie Litiu-Ion Polimer care are o capacitate de 39,2 kWh, în vreme de la 150 kW este folosit un acumulator de 64 kWh. Acesta funcționează la tensiune de 356V, cântărește 457 kg și are un volum de 303 litri, cam 2/3 din portbagajul mașinii, dar este amplasat sub podea, pentru a coborî centrul de greutate al mașinii și a crește stabilitatea. Cu cel mai puternic motor și cea mai capabilă baterie, e-Niro poate atinge suta în 7,8 secunde și o viteză maximă de 167 km/h. Am reușit să rulez pe scurte secvențe cu 160 km/h, dar atunci consumul crește semnificativ, deși există evidentă rezervă de putere, pentru că nu se depășește turația maximă de 8.000 rot./min, având la dispoziție tot cuplul, indiferent de viteză. Chiar dacă automobilul are la gol aproape 1,8 tone, mișcările sunt foarte ușoare, iar autoturismul este manevrabil aidoma unui autovehicul mic, cuplul imens spunându-și cuvântul. Schimbând între modul Normal, Eco și Sport, Drive Mode Select modifică nivelul de efort necesar pentru a manevra automobilul și schimbă în mod subtil caracteristicile sistemului de propulsie.

Cum se încarcă

Încărcarea se face ușor, dacă accesul la infrastructură este facil. Mufa CSS permite o încărcare până la 80% din capacitate în 54 de minute la nivelul a 100 kw și în 75 de minute la cel de 50 kW. La priza casnică, de 220 V, prin intermediul adaptorului, un „plin” se face în 29 de ore. Dar partea bună este că poți să încarci cât ai nevoie, ca și la rezervorul de benzină, nefiind condiționat de atingerea unei anume cote. Computerul de bord arată cu mare precizie de ce autonomie mai dispui în funcție de consumatorii deschiși, cum ar fi clima și chiar sistemul multimedia. Diferența nu este foarte mare în cazul folosirii lor, maximum de câteva zeci de kilometri, dar indicarea lor este foarte utilă. Consumul în regim de autostradă, în mare parte, a fost de 16,8 kWh/100 km. Raport la prețul benzinei și cel al prețului casnic al energiei înseamnă un consum echivalent de circa 2 litri/100 km. Dacă apeși mai tare pedala de accelerație, consumul urcă pe la 18,5 kWh/100 km, dar în regim de trafic de București, de vineri după-amiază, nu sare de 12 kWh/100 km, adică 1,4 litri/100 km, echivalent benzină. Dacă încarcă de la o stație care taxează cu circa 2 lei furnizarea de curent continuu de mare putere, costul se triplează, dar oricum e cu foarte mult sub cel al unui motor pe benzină de 200 de cai putere. Eu am lăsat mașina la încărcat pe drumul de întoarcere spre București la o stație de la Fundulea și am reușit în 30 de minute să obțin o autonomie de 200 km gratis, pentru că unele lanțuri de magazine încă oferă această facilitate. Important la cursa cu o electrică este frânarea recuperativă. Aceasta poate fi controlată cu ajutorul unor padele aflate în spatele volanului și au trei poziții. Tehnologia de regenerare a forței de frânare permite colectarea energiei cinetice și reîncărcarea pachetului de baterii în timpul frânării, în timp ce Sistemul Eco de asistență în timpul condusului (Eco DAS - Eco Driving Assistant System) oferă șoferilor o îndrumare inteligentă pentru a conduce mai eficient. Eco DAS include Coasting Guide Control (CGC) și Sistemul de control predictiv al energiei (Predictive Energy Control - PEC). Aceste tehnologii permit șoferilor să reîncarce bateriile și să maximizeze autonomia automobilului în momentul coborârii unei pante și în momentul frânării. CGC alertează șoferii în momentul cel mai bun în care să ridice piciorul de pe accelerație. În timpul rulării la anumite viteze, când este setată o destinație prin sistemul de navigație, CGC atenționează șoferii când să decelereze, printr-un indicator din panoul de bord, dar și printr-un semnal audio discret.

La interior

Interiorul lui e-Niro este luxos. Scaune din piele naturală, bord digital, sistem hi-fi de sunet, multiple porturi pentru încărcare telefonului și chiar o priză de 220 V. Transmisia fizică a fost înlocuită cu un nou schimbător de viteze shift-by-wire cu selector rotativ. Spațiul selectorului include și comenzile pentru frâna de parcare electrică, scaunele încălzite și ventilate, volanul încălzit, selectorul cu modurile de rulare, senzorii de parcare și funcția de frânare cu Auto Hold. Sistemul infotainment touchscreen de 8.0 inchi cu interfața HMI permite localizare stațiilor de încărcare din apropiere. De asemenea, monitorizează nivelul de încărcare al bateriei și distanța pe care o mai poate parcurge automobilul. Interfața HMI permite proprietarilor să seteze timpul aproximativ pentru următoarea călătorie, astfel automobilul se poate încălzi la o temperatură pe care șoferul o dorește înainte de a pleca. Ceasurile de bord supervision, complet digitale, de 7.0 inchi, oferă șoferului informații despre starea încărcării bateriei în timpul călătoriei.

Aproape autonomă

e-Niro este echipat standard cu sistemul de management al controlului stabilității - VSM - care asigură stabilitatea în timpul frânării și în viraje, controlând electronic stabilitatea automobilului prin sistemul Electronic Stability Control în cazul detectării pierderii tracțiunii. Alte sisteme de siguranță disponibile pe e-Niro includ sistemul de asistare la evitarea coliziunii frontale (Forward Collision Warning with Forward Collision-Avoidance Assist), Smart Cruise Control cu tehnologia Stop & Go, sistemul de asistență pentru faza lungă (High Beam Assist), sistemul de monitorizare și avertizare a atenției șoferului (Driver Attention Warning) și sistemul avansat de păstrare a benzii de rulare. Lane Following Assist oferă o tehnologie autonomă de nivel 2, care permite urmărirea automobilelor din față și detectează marcajele pentru a menține automobilul pe banda sa. Sistemul controlează accelerația, frânele și direcția la viteze cuprinse între 0 și 130 km/h.

Dezavantaje

- dependent de o infrastructură deficitară

- nu este 4x4

- prețul pentru varianta full-option

Avantaje

- autonomia de 455 km

- încărcare rapidă

- tehnologii de ultimă oră

- 7,8 secunde până la sută

- 54 de minute, încărcarea de la zero la 364 km

- 451 litri, capacitatea portbagajului

Kia e-Niro este echipat cu un sistem de selectare a modului de condus Drive Mode Select, ce permite șoferilor să-și personalizeze experiența de condus