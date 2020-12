Cum arată Eclipse Cross PHEV

Mitsubishi a lansat în Japonia noul Eclipse Cross PHEV. Dezvoltat sub conceptul de design “Daring Grace”, lungimea extinsă a caroseriei și designul restilizat față și spate creează un aspect elegant cu un dinamism sporit. Disponibil în România începând cu luna martie 2021, SUV-ul Mitsubishi va fi propulsat de motorul de 2,4 litri, pe benzină, cu 98 CP și 193 NM, asistat de două motoare electrice, câte unul pe fiecare punte, cu 82 CP și 137 Nm, respectiv cu 95 CP și 195 Nm. Bateria care alimentează aceste două motoare are capacitatea de 13,8 kWh și asigură o autonomie electrică de până la 45 km în ciclul WLTP. Transmisia folosește două cutii cu raport fix, care fac trecerea de la motorul termic la cele electrice. Încărcarea bateriei se face atât în mers, prin frânarea regenerativă, cât și staționar, de la surse AC CHAdeMO sau de la priza de acasă. Încărcarea durează între 25 de minute și 6 ore, în funcție de tipul prizei. Eclipse Cross are un sprint de 10,9 secunde până la sută și o viteză maximă de 162 km/h, respectiv 135 km/h în regim electric. Printre noutățile pe care le aduce Eclipse Cross PHEV se numără noile setări pentru amortizoare și direcție, o nouă culoare exterioară și un nou sistem audio. Ampatamentul a rămas la fel, dar creșterea în lungime se regăsește în creșterea volumului portbagajului de la 448 la 471 de litri.