Cum arată un SUV care costă cât o vilă

X6 a deschis drumul SUV-urilor cu design agresiv. A fost replicat de mai mulți producători, de la GLE-ul celor de la Mercedes, la Arkana produs de Renault. Cu dimensiunile sale impresionante, o lungime de aproape cinci metri și o înălțime de 1,7 metri, X6 impune forță pe șosea. Și are și cu ce, pentru că motoarele sunt foarte puternice și transformă SUV-ul într-o limuzină care se mișcă foarte rapid, în ciuda gabaritului de peste 2,3 tone.

X6 este originalul. Iar acum a ajuns la cea de-a treia generație. Copiat la scurt timp după apariție de rivalii de la Mercedes, a fost până la X7 cel mai mare și mai puternic SUV de la BMW. A rămas impunător prin silueta sa, care impresionează încă de la prima vedere. Dar și prin motorizare, spațiul interior, materiale, dotări. Prețul este pe măsură, pentru că pleacă de la 82.000 de euro pentru varianta xDrive 40d și ajunge la 116.000 de euro cu TVA în varianta full-option. Alura de SUV coupe este accentuată de liniile clare, suprafeţele sculptate puternic şi proporţiile alunginte pentru un efect atletic. Laserlight adaugă un detaliu atractiv la designul părţii frontale, la fel cum face şi grila BMW iluminată. Ampatametnul a ajuns la aproape 3 metri, ceea ce se regăsește într-un spațiu de lux pentru pasagerii mașinii. Jantele pe 22 de inchi M Double-spoke, tip 742 M,bicolore dau un aspect de senzație mașinii, dar au neajunsul că sunt ieșite în relief față de profilul anvelopei, fiind predispuse, foarte ușor, la zgârierea de borduri. Iar un set de astfel de bijuterii costă 1.650 de euro.

Cuplu de TIR

X6 este o colecție de tehnologie germană pe care BMW o pune la bătaie. Și mă refer aici, în primul rând, la ceea ce definește cu precădere marca bavareză, motorizarea puternică și eficientă. Varianta testată, un xDrive 40d, dispune de un propulsor de trei litri, în șase cilindri, care dezvoltă 340 de cai putere și un cuplu impresionant de 700Nm, comparabil cu cel al unui cap tractor de TIR. O asemenea forță este capabilă să dea mașinii de 2,2 tone un sprint până la sută în doar 5,5 secunde, o performanță sportivă care confirmă nu doar aspectul agresiv, ci și faima modelului. Consumul a fost impecabil pentru asemenea cifre și nu a depășit 10 litri la suta de kilometri. La această performanță a contribuit și noua tehnologie mild hibrid. Aceasta aduce nu doar un consum mai redus de energie, ci și taxe foarte mici pentru un astfel de bolid pentru care, altfel, autoritățile locale ar fi cerut peste 1.000 de euro anual. Consumul decent și rezervorul de 80 de litri fac ca X6 să atingă o autonomie de cel puțin 800 de kilometri. Transmisia se face prin intermediului unei cutii septronice, iar dirijarea acesteia este posibilă atât prin levierul schimbătorului, cât și cu ajutorul padelelor montate în spatele volanului. Suspensia este adaptivă, iar garda la sol poate fi urcată sau coborâtă după dorință. Șoferul are la dispoziție patru moduri de condus, pe lângă cel Sport, Comfort sau Eco Pro fiind disponibil și cel Adaptativ. Pentru pasionații de drumuri grele există și o funcție denumită xOffroad. Aceasta poate seta transmisia automată în funcție de tipul drumului, fie că este cu nisip, pietriș, piatră sau cu zăpadă. În plus, X6 știe să coboare, cu fața sau cu spatele, pante la o viteză presetată fără ca șoferul să folosească frânele, caz în care s-ar putea pierde aderența.

Ce e mild hybridul

Tehnologia mild hybrid are ca scop optimizarea livrării spontane a puterii şi eficienţa sistemului de propulsie. Motorul diesel, cu şase cilindri dispuşi în linie, este nou dezvoltat pentru că beneficiază de susţinerea unui generator-starter conectat la un sistem de 48V. Tehnologia BMW TwinPower Turbo disponibilă la noul motor diesel de 3,0 litri cuprinde un sistem cu două turbocompresoare şi injecţie directă piezo common-rail. Caracteristicile de reacţie spontană ale sistemului de turbocompresie sunt îmbunătăţite de geometria variabilă a turbinelor pentru etapele de presiune ridicată şi redusă. Cu până la 10 injecţii per ciclu, injectoarele alimentează combustibilul în camera de ardere la o presiune de până la 2.700 de bari. Noul senzor de presiune integrat în injector asigură un dozaj foarte precis, precum şi o economie de combustibil şi o combustie curată. Cuplul maxim de 700 Nm devine disponibil între 1.750 şi 2.250 rpm. Puterea electrică suplimentară de 8 kW/11 CP şi un plus de cuplu până la 120 Nm asigură atât furnizarea spontană a puterii, cât şi eficacitatea sistemului de propulsie. Impulsul electric îmbunătăţeşte dinamica la pornire şi accelerare. Generatorul-starter obţine energia necesară din bateria litiu-ion cu o capacitate de aproximativ 0.5 kWh şi un sistem de 48V care alimentează şi toate funcţiile de condus electric cu ajutorul sistemului electric de 12V. Generatorul-starter încarcă atât acumulatorul de litiu-ion, cât şi cel convenţional, conectat la sistemul electric de 12V. Încărcarea se face atât prin recuperare în timpul fazelor frânare şi, atunci când este necesar, susţinut de motorul termic, printr-un surplus de putere. Pentru perioade scurte, capacitatea de recuperare este de până la 12,5 kW.

Cum faci coasting

Pentru a asigura fiabilitate maximă, electronica de putere şi acumulatorul litiu-ion beneficiază de un sistem de răcire cu lichid. Mai mult, generatorul puternic asigură pornirea şi repornirea spontane şi cu vibraţii reduse ale motorului termic atunci când se utilizează funcţiile Auto Start Stop sau se rulează în modul „coasting”. În timpul fazelor de „coasting”, la ridicarea piciorului de pe pedala de acceleraţie, este posibilă nu numai deconectarea motorului de la transmisie, ci şi oprirea completă, pentru un plus de eficienţă. Sistemul generator-starter de 48V asigură repornirea rapidă a motorului, fără vibraţii neplăcute. Oprirea motorului este operată automat şi posibilă atunci când funcţii auxiliare nu necesită puterea motorului (de exemplu, aerul condiţionat). Pentru a beneficia de potenţialul de economisire cât mai des posibil, funcţia de „coasting” este disponibilă atât în modul ECO-PRO, cât şi în modul COMFORT al funcţiei Driving Experience Control.

Ce găsim la interior

Interiorul noului BMW X6 creează o atmosferă exclusivă, accentuată de note sportive. Specificaţia standard include BMW Live Cockpit Professional, ce dispune de un panoul de instrumente complet digital şi display central, fiecare cu ecran de 12,3 ţoli (31,24 cm). Unul dintre elementele principale ale conceptului de operare este Asistentul Personal Inteligent BMW, care poate fi controlat folosind instrucţiuni vocale formulate în mod natural. În ceea ce priveşte echiparea opţională, punctele de atracţie sunt aplicaţii din sticlă pentru anumite butoane de control, acoperişul panoramic de sticlă Sky Lounge, pachetul Ambient Air pentru parfumarea interiorului şi sistemul de sonorizare Bowers & Wilkins Diamond+ 3D Surround. Există mai multe porturi pentru încărcarea telefoanelor mobile, două dintre ele fiind amplasate pe tetierele scaunelor din față, astfel încât să fie accesibile pentru pasagerii din spate care folosesc tablete sau telefoane mobile. Șoferul și pasagerul din dreapta au la dispoziție suporturi pentru pahare care permit controlul temperaturii. Din cauza gabaritului apreciabil al mașini, portbagajul poate părea mic, dar nu e așa, pentru că are 580 de litri și dispune și de o podea cu acționare hidraulică sub care se pot depozita diverse lucruri, separat de trollerele de deasupra. Driving assistent professional include o funcție de menținere a traseului, asistență la coliziuni laterale și schimbarea benzii de mers și sistemul de avertizare de pericole. Evident, există un Cruise Control adaptativ care permite nu doar menținerea vitezei față de reperul dinainte, dar și controlul direcției.





Avantaje

motor puternic

spațios și luxos

mild hybrid

Dezavantaje

necesită spațiu de parcare larg

prețul în varianta de top

opționale scumpe

Cifre

5,5 secunde până la sută

700 Nm, cuplul motorului 3 litri diesel

500 de metri, bătaia farurilor laser

X6 este o forță pe șosea, prin cei 340 de cai putere, cu toate acestea impozitul plătit este foarte mic, grație hibridizării