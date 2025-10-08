x close
Cum îți protejezi mașina de ploaie. Daunele provocate de apă și inundații

de Redacția Jurnalul    |    08 Oct 2025   •   15:15
Sursa foto: Ploile au făcut ravagii la Iași

Ploaia poate afecta grav funcționarea mașinii, iar șoferii trebuie să acorde o atenție deosebită modului în care circulă și întrețin autoturismul în aceste condiții.

Apa ajunsă în motor, transmisie sau în părțile inferioare ale caroseriilor poate provoca defecțiuni costisitoare, iar reparațiile pot ajunge la mii de euro.

Sfaturi pentru șoferi

Specialiștii recomandă evitarea trecerii prin apă care depășește jumătatea roților pentru a preveni pătrunderea acesteia în cutia de transfmisie.

În cazul inundațiilor, viteza trebuie redusă semnificativ, iar dacă mașina rămâne în parcare inundată, nu trebuie pornită. Autovehiculul trebuie transportat pe platformă cât mai repede la un service pentru verificări și scoaterea lichidelor.

De asemenea, atunci când plouă aderența scade,iar frânarea devine mai dificilă, astfel că păstrarea unei distanțe mai mari față de un alt vehicul este esențială.

Respectarea acestor reguli reduce riscul de accidente și avarii majore ale mașinii, potrivit spynews.ro.

