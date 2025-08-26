Cum arată cea mai scumpă Dacie

Dacia Bigster a fost, timp de ani de zile, un concept ținut la stadiul de poster pe pereții internetului auto. A părut mai degrabă un vis frumos decât o promisiune reală: un SUV de segment C, mare, musculos, cu un design care să nu mai facă niciun compromis, dar cu eticheta de preț Dacia. Ei bine, acum îl avem. După ce acum mai bine de o lună am testat varianta 4x4 cu motor turbo pe benzină TCE 130, a venit vremea hibridului de 155 de cai putere. Cea mai echilibrată opțiune din segmentul auto, la modă. Am vrut să vedem dacă „merită” cei 1.000 de euro în plus pe care îi pretinde hibridul. Am ales o rută cu suflet, nu doar cu asfalt. Din București am plecat spre Nucșoara, acolo unde Munții Făgăraș se ridică în fața ta ca o cortină imensă, un fel de Himalaya românească. Drumul m-a dus apoi, la întoarcere, spre Comana, în mijlocul rezervației naturale, pe poteci unde asfaltul lasă loc pietrișului și pădurile te înghit într-o liniște greu de regăsit altundeva. A fost o călătorie care a scos din Bigster tot ce avea de arătat.

Dacia Bigster nu e genul de SUV care se ascunde în trafic. Are 4,6 metri lungime, aproape cât un Hyundai Tucson sau un Nissan Qashqai, dar proporțiile îl fac să pară chiar mai mare. Partea frontală cu semnătura luminoasă în formă de „Y” și grila masivă inspiră o încredere pe care nu o găsești ușor la mașini din această zonă de preț. Liniile sunt drepte, curate, cu muchii care aduc aminte mai degrabă de Land Rover decât de SUV-urile „domestice”, obișnuite. Pe șoseaua care ne scotea din București, am simțit imediat că Bigster întoarce priviri. Nu e doar curiozitatea pentru un model nou; e acel tip de design care spune „nu mai sunt o Dacie ieftină, ci un SUV adevărat, cu personalitate”.

Ce e sub capotă

Versiunea testată, de 155 de cai putere, vine cu un sistem de propulsie preluat direct din arsenalul Renault. Vorbim despre un motor termic de 1.6 litri, aspirat, pe benzină, de 109 cai putere, care lucrează în tandem cu două motoare electrice. Unul de 49 de cai putere care asigură tracțiunea și unul de 20 de cai putere pentru pornire și schimbarea treptelor, alimentate de o baterie de 1,4 kWh. Puterea combinată: 155 CP și un cuplu de 205 Nm. Cutia de viteze este una multimodală, fără ambreiaj clasic, care combină trepte pentru motorul termic și cel electric într-un mod aproape imperceptibil. În oraș, Bigster rulează silențios, cu prioritate pe modul electric, iar pe drum lung, motorul termic își face treaba eficient. Bateria se încarcă în timpul deplasării, prin recuperarea energiei în timpul frânării și decelerării, pentru a asigura deplasarea în modul 100% electric până la 80% din timp în oraș. Cutia de viteze are o poziție specială pentru frânarea recuperativă, ceea ce te face să simți frâna de „motor” fără să apeși pedala. Consumul pe testul nostru mixt (autostradă, serpentine, drumuri de țară) s-a stabilizat în jurul valorii de 5,5 l/100 km, la o viteză medie de 75 de km/h, ceea ce este mai mult decât decent pentru un SUV de peste 1,5 tone.

Ținuta de drum

Pe autostrada A1, în drum spre Curtea de Argeș, Bigster a arătat că știe să fie civilizat. La 130 km/h, zgomotul vântului e bine controlat, iar direcția are suficientă greutate cât să te simți sigur. Suspensia e setată pentru confort, dar fără să devină moale; absoarbe denivelările, dar păstrează un control bun pe viraje. Intrând pe drumul care urcă spre Nucșoara, lucrurile devin mai interesante. Aici serpentinele scurte, asfaltul uneori imperfect și diferențele de nivel sunt terenul unde multe SUV-uri compacte își arată limitele. Bigster, în schimb, se simte solid. Garda la sol generoasă, de aproape 200 mm, îți dă încredere că poți aborda fără emoții și un drum forestier, iar tracțiunea – chiar și doar pe față, în varianta testată – își face treaba surprinzător de bine. Pe pietrișul de la marginea pădurii, în apropiere de Comana, suspensia a arătat din nou că e gândită cu cap: nu zdruncină inutil, nu scapă sunete parazitare, și îți lasă impresia că Bigster ar putea merge liniștit și pe drumuri mai grele. Nu e un 4x4, așa că nu trebuie să va gândiți că puteți aborda orice fel de noroaie, cum ar putea-o face fratele Tce130.

Siguranță și tehnologie

Bigster Hybrid vine echipat cu tot ce trebuie pentru 2025: de la frânare automată de urgență, menținere pe bandă, cruise control adaptiv, recunoașterea semnelor de circulație la camere 360. În timpul drumului spre Nucșoara, pe o curbă strânsă, sistemul de avertizare pentru părăsirea benzii a intervenit discret, fără să fie intruziv. Senzorii de parcare și camera cu vedere panoramică au fost extrem de utile în Comana, unde spațiile de întoarcere nu sunt chiar generoase. Frânarea automată de urgență folosește un radar frontal și o cameră pentru a detecta obstacole (vehicule, pietoni sau căței rătăciți). Dacă tu dormi pe tine, mașina frânează singură până la oprire. Până la 50 km/h, poate evita o coliziune complet. La viteze mai mari, reduce semnificativ impactul. Asistentul de menținere a benzii (Lane Keep Assist) te ajută să rămâi între marcaje, la viteze peste 65 km/h. Dacă derapezi ușor sau adormi la volan, direcția aplică o corecție subtilă. Nu trage de volan cu forța, dar e suficient cât să te trezească. Asistentul de bandă activ (Lane Centering) e o funcție pasivă, dar utilă. Dacă ai cruise control activ, mașina va păstra poziția pe centrul benzii. Ideal pentru autostrăzi plictisitoare. Monitorizarea unghiului mort se observă prin două LED-uri plasate în oglinzile laterale care te avertizează dacă cineva se apropie de acolo de unde nu vezi. Extrem de util mai ales când ești într-un SUV masiv. Există și un sistem de recunoaștere a semnelor de circulație. Camerele detectează indicatoarele rutiere și îți arată pe ecran limita de viteză. Poți seta și alertă sonoră când o depășești distanța față de vehiculul din față, frânează și accelerează singur. Senzorii de parcare și camera cu vedere panoramică au fost extrem de utile în Comana, unde spațiile de întoarcere nu sunt chiar generoase.

Ce găsim la interior

La interior, Bigster e poate cea mai mare surpriză. Bordul e modern, cu ecran central de 10,1 inchi, compatibil cu Android Auto și Apple CarPlay, plus un instrumentar digital configurabil de 7 inchi. Materialele nu sunt premium, dar nici nu dau impresia de ieftin. Dacia a găsit acel echilibru între durabilitate și design simplu, care face ca totul să fie plăcut și ușor de utilizat. Spațiul e generos: în față, scaunele mari și confortabile - cu încălzire pentru pasagerii din față - îți oferă susținere bună, iar pe banchetă trei adulți pot călători fără să se plângă. Și volanul poate fi încălzit. Există multe porturi USB de încărcare a telefonului, inclusiv posibilitatea de încărcare wireless. Portbagajul are 480 de litri, iar cu bancheta rabatată ajunge la peste 1.600 de litri – cifre care plasează Bigster direct în liga SUV-urilor compacte consacrate. Pe traseul nostru, am avut ocazia să testăm și sistemul audio, care, deși nu e un Bang & Olufsen, oferă un sunet surprinzător de clar. În liniștea pădurii de la Comana, când motorul mergea electric, a fost aproape ca și cum ascultam un concert privat.

Raportul cu rivalii

Dacia Bigster Hybrid joacă acum în liga SUV-urilor compacte, acolo unde Hyundai Tucson, Kia Sportage, Nissan Qashqai sau Toyota RAV4 fac legea. Dar diferența e că Bigster oferă un pachet complet la un preț mai mic cu cel puțin 6.000–8.000 de euro. Și nu, nu simți că faci compromisuri majore: ai spațiu, ai tehnologie, ai un sistem hibrid fiabil și suficient de puternic. Toyota oferă poate o rafinare mai bună a sistemului hibrid, Hyundai un interior mai sofisticat, dar Bigster joacă cartea „value for money” mai bine decât oricine. Prețul pentru versiune Extreme ajunge, cu discount, fără tichet Rabla, la 27.300 de euro.

Bigster hibrid poate rula aproape 80% în regim electric, în oraș cu trafic intens

CIFRE

180 km/h, viteza maximă

158 cai, puterea reală a motoarelor

5,5 litri/100 km, consum real mixt

Avantaje

- e hibrid

- taxe mici

- poate rula electric

Dezavantaje

- nu există tracțiune 4x4 în varianta hibrid

- nu poate rula în regim EV la comandă directă

- nu există variantă plug-in

