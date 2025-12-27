Mesaj dur de la Kremlin. Putin spune că Rusia va rezolva conflictul "prin forță, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul

Agresiunea militară rusă, neprovocată şi nejustificată, contra Ucrainei este numită de Kremlin ''operaţiune militară specială''.



Şeful statului rus a adăugat că Ucraina nu se grăbeşte să pună capăt conflictului cu Rusia.



Putin a inspectat unul dintre centrele de comandă ale forţelor armate ruse şi a primit rapoarte de la şeful Statului Major al armatei, Valeri Gherasimov, precum şi de la comandanţii grupurilor Centru şi Est ale forţelor ruse.



Liderul de la Kremlin a fost informat că forţele ruse au capturat oraşul Mîrnohrad, din provincia ucraineană Doneţk, şi localitatea Huliaipol, din provincia Zaporojie.

