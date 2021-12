Dacia Spring a obținut trofeul “The Best Buy Car of Europe 2022” acordat de Autobest

Dacia Spring a obținut trofeul “The Best Buy Car of Europe 2022” acordat de juriul european Autobest, alcătuit din ziariști din 32 de țări europene, anunță compania.

Juriul a ales Dacia Spring ca fiind atât cel mai bun cât şi cel mai accesibil vehicul din competiție. Este pentru prima oară în istoria de 21 de ani a competiției când juriul Autobest a desemnat câștigător un vehicul 100% electric.

Mașina a mai primit premiul Good Deal obținut la Automobile Awards.

Lansată la sfârşitul lunii martie 2021, Dacia Spring a atras peste 43.000 de comenzi. Sub aspectul de SUV compact, vehiculul oferă un spațiu interior record pentru segmental mini, un motor electric eficient şi fiabil şi o autonomie de până la 305 km (conform normei WLTP City – 230 km conform normei WLTP Combined).

"Suntem foarte mândri că am câștigat premiul Autobest 2022. Acesta confirmă hotărârea Dacia de a oferi clienților ceea ce este cu adevărat util pentru ei. Simplu în utilizare şi accesibil, Spring este perfect adaptat epocii pe care o trăim. Doresc să le mulțumesc membrilor juriului Autobest pentru că ne-au invitat să continuăm în această direcție”, a declarat Denis Le Vot, CEO Dacia & Lada.

Alături de premiul Best Buy Car of Europe 2022, Dacia Spring a obținut rezultate excelente la ECOBEST Challenge 2021, organizat de Autobest în luna noiembrie: o autonomie de 221 km in ciclu combinat (pentru o autonomie omologată WLTP de 230 km), o autonomie de 31 km în condițiile afișării unei rezerve de 0% pe tabloul de bord și o eficiență energetică de 8.25 km/kWh, cea mai bună din cele 15 vehicule testate.

(sursa: Mediafax)