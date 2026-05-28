Escrocherie pe internet: Cum sunt păcăliți românii să cumpere mașini de lux

Escrocii invocă diverse motive pentru a grăbi vânzările, precum plecarea din țară sau probleme financiare personale. Diferența de preț este explicată prin argumente false, menite să creeze presiune și să determine plata rapidă a unui avans.

În unele cazuri, infractorii au mers mai departe și au folosit documente falsificate, inclusiv antete false ale unor firme de executări silite pentru a da credibilitate ofertelor. Reprezentanții unei astfel de firme au depus plângere la poliție după ce au descoperit folosirea abuzivă a identității lor.

„Este o grupare infracțională care a falsificat niște documente și pune la vânzare tot felul de mașini sub identitatea noastră”, au transmis reprezentanții companiei.

Cum procedează escrocii

Schema presupune solicitarea unei taxe de rezervare de 5–10% din valoarea mașinii, sume care pot ajunge la aproximativ 1.000 de euro.

Escrocii promit și o perioadă de probă de câteva ore, în care cumpărătorul ar putea, teoretic, să renunțe la achiziție și să își recupereze banii. În practică însă, după transferul banilor, vânzătorii dispar rapid, iar recuperarea sumelor devine imposibilă.

Recomandările polițiștilor

Autoritățile atrag atenția că astfel de metode de fraudă online sunt din ce în ce mai frecvente, în special pe platformele de anunțuri. Polițiștii recomandă verificarea atentă a ofertelor și efectuarea unei inspecții tehnice într-un service autorizat înainte de orice plată, potrivit observatornews.ro.

Fenomenul se înscrie într-o creștere generală a escrocheriilor online, de la anunțuri false până la tentative de tip phishing, prin care infractorii încearcă să obțină date bancare sau alte informații sensibile.