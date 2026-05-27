Un elev de 10 ani, lovit și strangulat în clasă, de propria învățătoare

Conform sursei citate, procurorii au formulat propunere de arestare preventivă a femeii, de 54 de ani, pentru comiterea infracţiunilor de purtare abuzivă şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, ambele cu aplicarea circumstanţelor agravante.



"Probatoriul administrat în cauză până în prezent a relevat că, la data de 25.05.2026, orele 08:00 - 08:30, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu în calitate de cadru didactic la clasa a IV-a B a Şcolii Gimnaziale 'Lucian Grigorescu' din mun. Medgidia, a săvârşit acte repetate de violenţă fizică şi verbală asupra elevului minor MVE, în vârstă de 10 ani, lovindu-l cu palma în zona feţei şi capului, strângându-l de gât cu ambele mâini, ridicându-l de la sol prin prindere de gât şi lovindu-l repetat cu palma peste ceafă, provocându-i leziuni traumatice ce necesită 1-2 zile de îngrijire medicală, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de purtare abuzivă", se arată în comunicatul transmis de procurori.



Anchetatorii mai susţin că învăţătoarea a exercitat violenţe fizice în mod repetat asupra elevilor, producând o stare de vădită teamă şi indignare în rândul celorlalţi elevi.



"De asemenea, fapta inculpatei S.I.E, care la data de 25.05.2026, orele 08:00 - 08:30, în timp ce se afla în sala de clasă a IV-a B a Şcolii Gimnaziale 'Lucian Grigorescu' din mun.

Medgidia, în prezenţa a 24 de elevi minori ai clasei, a exercitat violenţe fizice repetate asupra elevului MVE, producând o stare vădită de teamă şi indignare în rândul celorlalţi elevi şi

tulburând în mod efectiv ordinea şi liniştea specifică activităţii şcolare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice", reiese din comunicat.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că o învăţătoare de 54 de ani, de la o şcoală din Medgidia, a fost reţinută de poliţişti pentru că ar fi bătut un elev de 10 ani, după ce acesta ar fi rupt documentul cu rezultatele pe care le obţinuse la Evaluarea Naţională, scrie AGERPRES