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Jurnalul.ro Auto Europa trece pe verde: Vânzările de vehicule electrice înregistrează un avans masiv în mai

Europa trece pe verde: Vânzările de vehicule electrice înregistrează un avans masiv în mai

de Redacția Jurnalul    |    24 Iun 2026   •   18:30
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Europa trece pe verde: Vânzările de vehicule electrice înregistrează un avans masiv în mai
Vânzările de mașini electrice au explodat în luna mai

Maşinile electrice şi hibride au continuat să susţină piaţa auto din Uniunea Europeană în luna mai, înmatriculările de autoturisme înregistrând un avans de 3,2% în ritm anual, ajungând la 955.013 vehicule, a informat marţi Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informează AFP.

Asociaţia care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa a precizat că înmatriculările de autoturisme echipate cu motoare pe combustie internă pură au scăzut cu aproximativ o cincime în luna mai, ajungând la 210.383 de maşini pe benzină şi 69.482 de maşini diesel, în timp ce vânzările de vehicule electrice complet electrice au crescut cu aproximativ 43%, ajungând la 203.417 unităţi. De asemenea, înmatriculările de maşini hibride au înregistrat şi ele o creştere solidă în luna mai, potrivit datelor ACEA.

În ceea ce priveşte marile pieţe auto din UE, în Germania, vânzările de autoturisme au crescut cu doar 0,1% în luna mai, în timp ce creşterea a fost semnificativ mai mare în Franţa, cu un avans de 3,7% şi în Italia, cu un avans de 7,6%. În Spania, înmatriculările au scăzut cu 0,8%.

Piaţa auto din România a înregistrat o creştere de 6,9% în luna mai, când au fost înmatriculate 11.250 de autoturisme, de toate tipurile.

În rândul principalilor constructori generalişti, grupul german Volkswagen a rămas liderul clar al pieţei în Uniunea Europeană, dar a înregistrat o scădere a vânzărilor de 3,6%, până la 254.011 maşini. Stellantis, grupul-mamă al Fiat, Peugeot şi Opel, a înregistrat o scădere de 2,6%, în timp ce înmatriculările Renault au scăzut cu 1,3%. Înmatriculările Dacia în UE au scăzut cu 2,2% în luna mai, până la 45.211 de unităţi.

În total, înmatriculările de autoturisme noi în primele cinci luni ale anului în UE au crescut cu 4%, ajungând la aproximativ 4,75 milioane de vehicule. Cota de piaţă a maşinilor electrice cu baterii complete a crescut de la 15,3%, până la 20%.

Datele ACEA mai arată că mărcile chinezeşti cresc puternic pe piaţa din UE, cu un avans de 447,3% al înmatriculărilor Leapmotor în luna mai, unul de 239,6% pentru Chery şi unul de 158,8% pentru BYD. Cu toate acestea, pe primele cinci luni, cotele de piaţă ale constructorilor chinezi rămân gestionabile, ajungând la 2,6% pentru Geely şi 2,1% atât pentru SAIC Motor cât şi pentru BYD.

Constructorul american de automobile electrice Tesla şi-a revenit după scăderea vânzărilor din 2025 şi a atins o cotă de piaţă de 1,9% în primele cinci luni.

AGERPRES

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Subiecte în articol: europa vanzar vehicule electrice
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