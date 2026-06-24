Europa trece pe verde: Vânzările de vehicule electrice înregistrează un avans masiv în mai

Asociaţia care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa a precizat că înmatriculările de autoturisme echipate cu motoare pe combustie internă pură au scăzut cu aproximativ o cincime în luna mai, ajungând la 210.383 de maşini pe benzină şi 69.482 de maşini diesel, în timp ce vânzările de vehicule electrice complet electrice au crescut cu aproximativ 43%, ajungând la 203.417 unităţi. De asemenea, înmatriculările de maşini hibride au înregistrat şi ele o creştere solidă în luna mai, potrivit datelor ACEA.



În ceea ce priveşte marile pieţe auto din UE, în Germania, vânzările de autoturisme au crescut cu doar 0,1% în luna mai, în timp ce creşterea a fost semnificativ mai mare în Franţa, cu un avans de 3,7% şi în Italia, cu un avans de 7,6%. În Spania, înmatriculările au scăzut cu 0,8%.



Piaţa auto din România a înregistrat o creştere de 6,9% în luna mai, când au fost înmatriculate 11.250 de autoturisme, de toate tipurile.



În rândul principalilor constructori generalişti, grupul german Volkswagen a rămas liderul clar al pieţei în Uniunea Europeană, dar a înregistrat o scădere a vânzărilor de 3,6%, până la 254.011 maşini. Stellantis, grupul-mamă al Fiat, Peugeot şi Opel, a înregistrat o scădere de 2,6%, în timp ce înmatriculările Renault au scăzut cu 1,3%. Înmatriculările Dacia în UE au scăzut cu 2,2% în luna mai, până la 45.211 de unităţi.



În total, înmatriculările de autoturisme noi în primele cinci luni ale anului în UE au crescut cu 4%, ajungând la aproximativ 4,75 milioane de vehicule. Cota de piaţă a maşinilor electrice cu baterii complete a crescut de la 15,3%, până la 20%.



Datele ACEA mai arată că mărcile chinezeşti cresc puternic pe piaţa din UE, cu un avans de 447,3% al înmatriculărilor Leapmotor în luna mai, unul de 239,6% pentru Chery şi unul de 158,8% pentru BYD. Cu toate acestea, pe primele cinci luni, cotele de piaţă ale constructorilor chinezi rămân gestionabile, ajungând la 2,6% pentru Geely şi 2,1% atât pentru SAIC Motor cât şi pentru BYD.



Constructorul american de automobile electrice Tesla şi-a revenit după scăderea vânzărilor din 2025 şi a atins o cotă de piaţă de 1,9% în primele cinci luni.

AGERPRES