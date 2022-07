EV6, rivalul care sperie Tesla

Electrificarea le-a dat posibilitatea producătorilor auto să ducă designul la un nou nivel și să pună pe stradă automobile care altădată ar fi făcut parte doar din panoplia cu prototipuri. Kia a făcut acest lucru cu electrica sa care depășește o autonomie de 400 km cu o singură încărcare și poate ajunge la sută în doar 3,5 secunde în versiunea GT. Este și cea mai scumpă Kia, pentru că prețul ei sare de 60.000 de euro într-o versiunea de mijloc bine accesorizată. Eu am condus vreme de patru zile modelul cu un motor, cu tracțiune pe punte spate și doar 230 de cai putere, că mai puțini nu există.

EV6 este genul de mașină care te lasă cu gura căscată. Nu mai contează cine a produs-o, pentru că îți taie respirația cu expunerea în cascadă a unor elemente de design exterior, habitaclu care aduce aminte de filmele cu OZN-uri și o multitudine de tehnologii de neimaginat până de curând. Pentru Kia, EV6 este și un pariu prin care producătorul sud-coreean vrea să pășească în lumea premium a mașinilor, de această dată electrice. Dacă te uiți la cifre, la detaliile tehnice, nu vezi nicio diferență față de mașinile de top din industrie care sar de 100.000 de euro. Kia reușește să ofere un bolid electric aproape la jumătate de preț. EV6 plusează la autonomie, putere, sportivitate, confort și tehnologie. Mi-a luat ceva timp să mă minunez de tot ce au pus coreeni pe electrica lor. Pentru că sunt lucruri pe care nu le vezi pe convenționalele cu care ești obișnuit. De exemplu, două prize de aer prezente pe grila față se deschid sau se închid automat pentru a regla temperatura bateriei. Sub capota din față, acolo unde ar fi trebuie să fie motorul, găsești o cutie de depozitare din plastic, impermeabilă, în care ai putea să pui ceva la gheață. Oglinzile au un aspect nemaiîntâlnit și includ camere de luat vederi. EV6 este extrem de lat, are aproape 1,9 metri, și oferă o stabilitate de invidiat pe șosea. Interiorul expune pe ecrane curbate de 12 inchi și înaltă rezoluție. Când vrei să pleci la drum și pui semnalul, în locul turometrului sau al vitezometrului apar imagini captate de camerele montate în oglinzi. Multitudinea de camere permite șoferului să vadă mașina ca și cum s-ar plasa afară, în spatele acesteia. EV6 poate fi parcat din cheie și este capabil să-și caute singur un loc pe măsură.

Putere dezlănțuită

Puterea lui EV6 se simte chiar de la prima apăsare a pedalei de accelerație. Asta pentru că șoferul are la dispoziție cuplul maxim de 350 Nm încă de la început. Tracțiunea se face pe puntea spate. Chiar și la modelul 4x4, aceasta este preponderent furnizată tot de acolo, motorul de pe puntea față făcându-și treaba doar când este necesară. Ai mai multe mașini într-una singură. Poți merge în modul ECO, în care pui accent pe autonomie. Eu am făcut un drum de la București la Brașov, cu o abatere pe Transbucegi până pe platoul montan, în acest mod și nu am simțit nevoia de mai multă putere. Mai mult, la coborârea de la 1.400 de metri am folosit exclusiv cele patru trepte de frânare recuperativă ale mașinii pe care le-am dirijat din padelele postate în spatele volanului. Pe level 0, practic mașina electrică de peste două tone, cu tot cu bagaje și pasageri, se mișcă fără vreo rezistență. Pe nivelul 4 este acționată funcția i-Pedal, care se comportă mai puternic decât o frână clasică și oprește mașina. Am reușit astfel să parcurg mai bine de 30 km fără să consum vreun watt din baterie, din contră, pentru că am recuperat energia potențială, am reușit să câștig în autonomie. Apoi există un mod Sport. Aici mașina dezlănțuie în orice clipă cei 230 de cai putere și devine foarte nervoasă la orice atingere de pedală. Ajunge rapid până la 100 km, în doar 8,5 secunde, și poate atinge 185 km/h. Dar după 140 km/h, consumul de energie crește vârtos. Stabilitatea lui EV6 este impecabilă. Chiar dacă are o gardă la sol de 16 cm, lățimea de aproape 1,9 metri și formele aerodinamice pronunțate, EV6 păstrează orice traiectorie i-ai comanda-o, mai ales că are suspensii sportive, tari.

Greu cu încărcarea

Autonomia reală cu o încărcare a bateriei a fost de circa 430 km, după o combinație de drumuri care a inclus autostradă, serpentine de munte, oraș și mers în coloană. Autonomia mai poate varia câteva zeci de kilometri, maxim, dacă dăm clima mai încet sau mergem doar în modul ECO sau NORMAL. Bateria este de 77 kWh, dar problema rămână legată de stațiile de încărcare. Majoritatea sunt prezente pe harta pe care o furnizează EV6 pentru că e legată permanent la internet, dar multe dintre stațiile electrice sunt de putere mică, 22 kW, cel mult 50 kW. Și poți să ai surpriza să fie pe terenuri private, care funcționează cu program sau să necesite diverse carduri care permit încărcarea. Iar dacă treci de aceste hopuri, ai toate șansele să dai de un Spring al cărui proprietar nu a anunțat că încarcă, deci nu poți afla din aplicații că stația e ocupată. În plus, Dacia electrică se încarcă greu și stă mult la punct, devenind astfel un adevărat coșmar pentru ceilalți proprietari de electrice. EV6 este capabilă să se încarce în cinci minute pentru 100 km, dacă este cuplat la o stație de încărcare de 240 kWh, ceea ce nu prea găsești prin România. Eu am încărcat la o stație publică gratuită timp de 40 de minute pentru circa 120 km. Consumul la un drum Brașov - București a fost de 16,4 kWh/100 km. La o încărcare de 2,5 lei/kWh, cât percep stațiile de încărcare de 50 kWh, echivalentul benzină ar fi de circa 5 litri/100 de km.

Asistenți inteligenți

EV6 este dotată cu multe sisteme de siguranță cu care a reușit să obțină 5 stele la testele EuroNCAP. Sistemul Highway Driving Assist 2 (HDA 2) ajută la menținerea unei distanțe și viteze stabilite față de automobilul din față în timpul deplasării pe o autostradă și, de asemenea, ajută la păstrarea automobilului pe centrul benzii de rulare, chiar și într-un viraj. În cazul în care un automobil circulă în imediata apropiere, sistemul HDA 2 asistă la ajustarea traiectoriei lui EV6. De asemenea, cu mâinile șoferului pe volan și peste o anumită viteză, o acționare a baghetei semnalizatoarelor va muta mașina pe banda dorită. Am observat că sistemul mișcă ușor volanul, căutând să citească cât mai bine dungile de pe asfalt, iar dacă avem în față curbe mai accentuate, computerul cere ajutorul șoferului. Sistemul Safe Exist Assist ajută pasagerii să evite coliziunile cu un automobil care vine din spate în momentul coborârii din EV6. Când ocupantul deschide ușa pentru a ieși din mașină după o oprire, sistemul oferă un avertisment dacă este detectat un automobil care se apropie din partea din spate. Există și un sistem avansat de asistență pentru șofer cu sistemul inteligent de asistare la parcarea de la distanță prin care mașina poate fi parcată din cheie.

Habitaclu SF

Interiorul lui EV6 este spectaculos și foarte confortabil. Spațiul este de nivel premium, pentru că ampatamentul este de 2,9 metri. Scaunele sunt subțiri și confortabile, încălzite și ventilate pentru pasagerii din față, și sunt confecționate din plastic reciclat din oceane. Sistemul de infotainment de înaltă tehnologie afișează pe ecrane duale de 12 inchi. Ecranele curbate montate pe modelul EV6 dispun de panouri cu peliculă subțire care utilizează o nouă structură și o tehnologie avansată pentru reducerea impactului luminii înconjurătoare. Ceasurile de bord și sistemul de infotainment sunt conectate de parcă ar fi un singur obiect din sticlă armată. Extinzându-se de la volan până în centrul mașinii, ecranele afișează un grup de ceasuri de bord digitale în fața șoferului și un sistem de infotainment deasupra consolei centrale. EV6 dispune de un sistem head-up display cu realitate augmentată, care proiectează informații la baza parbrizului în raza vizuală a șoferului. Sistemul afișează alerte oferite de sistemul avansat de asistență a șoferului, detalii despre viteza automobilului și instrucțiuni de navigare pas cu pas. Sistemul de sunet este marca Meridian, de înaltă fidelitate, include și un subwoofer.

Portbagajul are 520 de litri, iar sub capota din față, în locul tradiționalului motor, există o cutie din plastic în care se pot pune inclusiv lichide, sau o sticlă de whisky la gheață. Prețul lui EV6 cu tichet Rabla plus începe de la 36.524 de euro cu TVA pentru varianta cu baterie de 58 kWh și tracțiune spate și ajunge la 48.497 de euro cu TVA pentru versiunea GTline și baterie de 77 kWh și tracțiune integrală.

Kia EV6 este construită pe platforma Electric-Global Modular Platform și are o legătură secretă cu Porsche Taycan

Avantaje

- electrică

- autonomie peste 400 km

- tehnologie de ultimă oră și confort

Dezavantaje

- infrastructură de încărcare deficitară

- preț ridicat pentru varianta de top

- autopilotul depinde de marcaj

- 700 de volți, tensiunea bateriei de 77 kWh

- 32 de minute, încărcarea la o stație de 240 kWh

- 185 km/h, viteza maximă