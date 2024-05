Cât de sigure sunt furgonetele mici

Conglomeratul Stellantis folosește o platformă comună pentru nu mai puțin de șase furgonete. Ba încă a împărțit-o și cu Toyota. PSA și Fiat au scos pe piață Citroën Berlingo, Fiat Doblo, Peugeot Partner și Opel/Vauxhall Combo. Toate se află la cea de a treia generație, au apărut prima dată în 2018, au o greutate la gol de 1,7 tone și pot căra 800 kg. Testul s-a făcut la o greutate totală de 2,145 de tone. Toate cele patru vehicule au obținut un scor total de 62% și o medalie de aur, o treaptă sub cea de platină. Vom analiza Berlingo care este similară cu Doblo, Partner, Combo, diferențele fiind de design exterior și interior, dar ușor modificate de la o marcă la alta. Belingo vine cu o varietate de motorizări. Autoutilitara testată este versiunea electrică eBerlingo, dar ratingul se aplică la scară mai largă. O mare parte din echipamentele de siguranță de pe Berlingo sunt oferite opțional. Acest lucru este dezamăgitor, deoarece acestea sunt standard pe versiunile de pasageri ale furgonetei. Sistemele de siguranță prezintă performanțe limitate în comparație cu cele ale concurenților din acest segment. Sistemul de frânare autonomă de urgență utilizează tehnologia camerei și a radarului pentru a detecta alte vehicule și utilizatorii vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi pietonii și bicicliștii. Performanța este bună atunci când se apropie de o mașină staționară sau de o mașină care se deplasează mai lent la viteze mici, dar se deteriorează pe măsură ce viteza de testare crește. Cu toate acestea, performanța este simetrică, reacționând la fel de bine atunci când un vehicul-țintă se află direct în fața sa sau este decalat într-o parte sau alta. Spre deosebire de unii dintre concurenții săi, Berlingo nu reacționează la un vehicul care virează peste calea sa.

Mercedes-Benz are la acest capitol Van-ul Citan Panel. Motorul este de 1,3 litri și oferă 130 de cai putere. Are o caroserie de monococă, o masă la gol de 1,7 tone și poate fi încărcat cu 524 de kg. Prima apariție a fost în 2021. Modelul Citan Panel Van este bine echipat cu echipamente de siguranță pasivă standard, cum ar fi airbagurile. Cu toate acestea, o mare parte din echipamentele de siguranță activă sunt disponibile doar ca opțiune. Acest lucru este dezamăgitor, deoarece acestea sunt oferite standard pe Clasa T și EQT, versiunile de pasageri ale furgonetei. Cu toate acestea, sistemul ADAS este foarte funcțional și se comportă bine în testele Euro NCAP, oferind un nivel de siguranță Platinum celor care sunt dispuși să plătească pentru opțiunile oferite, pentru că scorul a ajuns la 87%. Sistemul de frânare autonomă de urgență utilizează tehnologia de fuziune radar-cameră pentru a detecta alte vehicule și utilizatorii vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi pietonii și bicicliștii. Performanța este excelentă atunci când se apropie de un autovehicul staționar sau de un autovehicul care se deplasează mai lent, coliziunile fiind evitate la toate vitezele de testare, cu excepția celor mai mari, unde există încă o bună atenuare a vitezei de impact. Sistemul funcționează la fel de bine indiferent dacă vehiculul-țintă se află drept în fața sa sau este decalat într-o parte sau alta, iar reacția este bună în scenariile în care un vehicul virează în calea furgonetei care se apropie. În cazul unei ținte pietonale, sistemul se comportă bine în toate scenariile, inclusiv în cele realizate în condiții de noapte.

Volkswagen ID.Buzz Cargo a fost introdus în 2022 ca o furgonetă de mici dimensiuni complet electrică. Are 150 de cai putere, o greutate de 2,36 de tone și poate căra 600 kg. În strânsă legătură cu versiunea sa pentru transportul de pasageri și împărtășind aceeași tehnologie ADAS, ID.Buzz Cargo vine cu frânare autonomă de urgență, dar și cu multe altele, ca dotare standard. În cadrul testelor Euro NCAP, această tehnologie de siguranță a demonstrat rezultate impresionante, iar ID.Buzz iese în evidență cu un binemeritat premiu Platinum. Sistemul AEB utilizează tehnologia de fuziune a camerelor și a radarelor pentru a detecta alte vehicule și utilizatorii vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi pietonii și bicicliștii. Performanța este excelentă atunci când se apropie de un autovehicul staționar sau de un autovehicul care se deplasează mai lent, coliziunile fiind evitate la toate vitezele de testare, cu excepția celor mai mari, unde există încă o bună atenuare a vitezei de impact. Sistemul funcționează la fel de bine indiferent dacă vehiculul-țintă se află drept în fața sa sau este decalat într-o parte sau alta, și există o anumită reacție în scenariile în care un vehicul virează în calea furgonetei care se apropie. În cazul unei ținte pietonale, sistemul se comportă bine în toate scenariile, inclusiv în cele realizate pe timp de noapte. Sistemul nu include detectarea mersului înapoi, pentru a-i proteja pe cei din spatele dubei atunci când aceasta dă înapoi. Sistemul s-a comportat bine în toate testele, dar nu a reacționat nici la ținta Euro NCAP, nici la o mașină reală în unele scenarii de depășire. ID.Buzz Cargo utilizează o cameră și o hartă digitală pentru a identifica limita de viteză locală și furnizează informația șoferului, permițându-i acestuia să seteze limitatorul în mod corespunzător. Limitatorul este capabil să mențină viteza setată cu o precizie de 5 km/h. ID.Buzz Cargo recunoaște comportamentul la volan caracteristic unui condus obosit, alertând șoferul cu privire la necesitatea de a face o pauză.

Ford Transit Courier a avut sub capotă un motor de un litru, GTDI EcoBoost. Greutatea la gol e de 1,44 de tone și poate căra 845 kg. Scorul scos a fost de 93%. Transit Courier a scos aceste puncte prin mulțimea de echipamente de siguranță pe care le oferă standard. Cu aceeași tehnologie de evitare a accidentelor ca și cea a autoturismului său, Transit Courier îndeplinește cu ușurință cerințele Euro NCAP pentru un rating Platinum. AEB e standard și include sistemul de avertizare la coliziune frontală (FCW), utilizează fuziunea cameră-radar și are rezultate bune în testele de reacție la alte vehicule. Față de o țintă care se deplasează mai lent și față de o țintă staționară, sistemul de frânare autonomă evită o coliziune în aproape toate scenariile de testare. Doar în cazul avertizării de coliziune frontală împotriva unei ținte staționare se observă o oarecare scădere a performanței, dar, în general, furgoneta obține rezultate foarte bune în această parte a evaluării. Sistemul detectează, de asemenea, utilizatorii vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi pietonii și bicicliștii și, aici, sistemul excelează. Punctajul maxim este obținut în toate scenariile de testare Euro NCAP pentru pietoni, cu excepția configurației de mers înapoi, în care furgoneta nu are un sistem care să detecteze pietonii din spatele ei.

Renault Kangoo Van se bazează pe un motor diesel de 95 de cai putere. Poate transporta aproape o tonă și are o greutate la gol de 1,53 de tone. Kangoo este disponibil ca MPV de mici dimensiuni pentru transportul de persoane și ca furgonetă de mici dimensiuni pentru transportul de marfă. Furgoneta are multe echipamente de siguranță în comun cu versiunea pentru pasageri, ceea ce o ajută să obțină al doilea cel mai bun rating Euro NCAP pentru furgonete. Sistemul de frânare autonomă de urgență utilizează tehnologia de fuziune cameră+radar pentru a detecta alte vehicule și utilizatorii vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi pietonii și bicicliștii. Performanța este excelentă atunci când se apropie de un autovehicul staționar sau de un autovehicul care se deplasează mai lent, coliziunile fiind evitate în aproape toate scenariile de testare Euro NCAP. Sistemul se comportă la fel de bine indiferent dacă vehiculul țintă se află drept în fața sa sau este decalat într-o parte sau alta, iar reacția este bună în scenariile în care un vehicul virează în calea furgonetei care se apropie. În cazul unei ținte pietonale, sistemul se comportă bine în majoritatea scenariilor, fără a se deteriora în condiții de noapte, dar nu detectează persoanele din spate și nici nu reacționează atunci când virează în calea unui pieton. Spre deosebire de alte furgonete similare, Kangoo Cargo nu dispune de detectarea oboselii șoferului.

