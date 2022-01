Goana după electrice

Din spate a venit puternic China, unde există zeci de mărci cunoscute doar în țara comunistă care produc mașini electrice. Producătorii titrați s-au trezit mai greu, dar vor să revină în forță și să ia o felie consistentă din piață, mizând pe mărcile cu greutate pe care le au în portofoliu. Există însă și noi jucători, unii foarte puternici, care vor să intre pe piața auto a mașinilor electrice.

Compania rusească Almaz-Antey, specializată în producția de armament și rachete militare, vrea să producă automobile electrice. Firma deținută de statul rus va lansa SUV electric numit E-Neva. Mașina utilizează, așa cum reiese din numele de model, platforma NEVA. Almaz-Antey a oferit și câteva date tehnice cu privire la modelul lor. Astfel, mașina are o lungime de 4,5 metri, iar propulsorul electric produce 429 de cai putere. Bateria are o capacitate de 90 kWh și promite o autonomie de 463 de kilometri. Nu există informații cu privire la timpul de încărcare, însă E-Neva atinge o viteză maximă de 197 km/h și accelerează de la 0 la 100 km/h într-un timp fantastic și greu de crezut: doar 2,7 secunde. Propulsorul este cuplat la o transmisie cu tracțiune integrală. E-Neva dispune la interior de un ecran multimedia central de 15 inchi și de un instrumentar de bord digital. Almaz-Antey nu a oferit mai multe informații cu privire la dotări, prețuri sau o dată de lansare, însă este de așteptat ca E-Neva să fie dezvăluit în acest an.

Asaltul vietnamez

VinFast, un producătorul vietnamez de automobile, vrea să construiască o uzină de vehicule electrice în Europa. Locația cea mai probabilă este Germania. Inițial, VinFast va comercializa două SUV-uri în Europa. VF e35 și VF e36 vor debuta inițial pe piețele din Franța, Germania și Țările de Jos.

Pentru început, mașinile vor fi asamblate la singura uzină a producătorului din Vietnam, urmând ca pe viitor să fie construită câte o fabrică nouă pe continentele american și european. Tesla, companie pe care VinFast o consideră principalul rival, are, de asemenea, o uzină în Germania. Potrivit presei germane, reprezentanții mărcii asiatice și agenția de promovare economică Germany Trade and Invest caută deja împreună o zonă pentru viitoarea fabrică de mașini electrice.

Turcism de lux

O companie din Turcia, Togg, a prezentat un concept electric în cadrul ediției din 2022 a Consumer Electronics Show (CES). Primul model cu zero emisii, de serie, al companiei va fi prezentat până la finalul anului curent. Start-up-ul turcesc Togg s-a prezentat la CES și nu oricum, ci cu un concept electric desenat de celebra casă de design Pininfarina. Denumit Transition Concept Smart Device, acesta anunță o viitoare gamă de modele cu zero emisii pe care Togg le va produce în Turcia.

Portierele spate cu deschidere inversă sunt inspirate de la Rolls-Royce. Pentru interior, Togg a pregătit o configurație cu patru locuri și un display generos, care se întinde pe aproape toată lungimea bordului. Primul model de serie, cu zero emisii, al companiei va fi prezentat până la finalul lui 2022. Anul viitor, Togg va lansa un SUV compact, iar ulterior portofoliul va fi completat de un sedan, un hatchback, un SUV de dimensiuni mici și un MPV. Până în 2030, Togg vrea să producă un milion de mașini electrice, în cinci segmente diferite.

Sony intră pe piață

Sony a venit la CES cu Vision-S 02, un SUV cu șapte locuri. Conceptul împarte foarte multe componente cu sedanul prezentat în urmă cu doi ani. Măsoară 4,9 metri în lungime, 1,93 de metri lățime, 1,65 de metri sunt trecuți în dreptul înălțimii, iar ampatamentul este de 3,03 metri. Garda la sol măsoară 15,7 centimetri, iar masa proprie este de 2.480 de kilograme. Sony Vision-S 02 este echipat cu două motoare electrice, câte unul pe fiecare punte. Fiecare dezvoltă 268 de cai putere. Cifrele pentru accelerație nu au fost dezvăluite, dar viteza maximă este de 180 km/h. Cu această ocazie, gigantul japonez a anunțat înființarea diviziei Sony Mobility „prin intermediul căreia intenționează să exploreze intrarea pe piața mașinilor electrice”, au transmis reprezentanții companiei.

Epopea coreeană

Ssangyong, care intrase în insolvență la sfârșitul lui 2020, a ajuns acum în portofoliul companiei de vehicule electrice Edison Motors. Acest lucru vine după ce marca din Coreea de Sud s-a aflat sub control judiciar din aprilie 2021. De atunci s-au înscris 11 companii care doreau să preia Ssangyong. În luna septembrie a anului trecut, mai rămăseseră în cursă numai trei companii: Edison Motors, EL B&T și Indi EV Inc. Încă de la începutul mileniului, Ssangyong a cunoscut o perioadă dificilă, cu multe probleme administrative. În 2004, Grupul SAIC Motor Corp. a preluat 51% dintre acțiunile producătorului de SUV-uri. Odată cu efectele crizei financiare din 2008-2009, SAIC Motor a fost nevoit să renunțe la Ssangyong. Constructorul indian Mahindra a preluat, apoi, 70% din acțiunile Ssangyong, însă fără să reușească să plaseze compania coreeană în poziția în care să înregistreze profit. Din cauza datoriilor, Ssangyong a fost nevoit să intre în insolvență în decembrie 2020. Cu tot controlul judiciar Ssangyong a reușit să vândă, în 2021, 84.496 de mașini. Asta se traduce printr-o scădere de 21% față de 2020.

Duelul titanilor

La finalul lunii septembrie 2021, americanii de la Lucid Motors au anunțat startul producției modelului electric Lucid Air Dream Edition. O lună mai târziu, primele exemplare au fost livrate în cadrul unui eveniment special care a avut loc în California. Mașina i-a atras atenția și unui utilizator britanic al platformei Twitter, care a întrebat dacă este disponibilă în Marea Britanie. Răspunsul a venit chiar de la reprezentanții companiei: „Expansiunea pe piețele europene va începe din acest an”. În ceea ce privește modelul Lucid Air, compania a înregistrat 17.000 de comenzi până în luna noiembrie 2021. În acest an, vor fi produse 20.000 de vehicule la uzina din Arizona. Tot în 2022, Lucid Air va ajunge în Orientul Mijlociu, iar în 2023 vor fi deschise listele de comenzi și în China. Lucid Air Dream Edition are 1.111 cai putere, atinge 100 km/h în doar 2,5 secunde, ajunge până la 270 km/h și dispune de o autonomie de peste 800 km. Bateria are 118 kWh și se poate încărca până la 80% din capacitate în 20 de minute la o priză de 300-kW de curent continuu.

Record Tesla

Tesla este deja campioana electricelor. Acum a ajuns și la un record de negândit la începutul epopeii lui Elon Musk. O Tesla Model S P85 din Germania, folosită ca taxi, a ajuns la o performanță impresionantă: în 6 ianuarie 2022, kilometrajul a arătat 1,5 milioane de kilometri parcurși. Hansjorg von Gemmingen - Hornberg este deja celebru în rândul pasionaților de mașini electrice și, mai ales, în rândul fanilor Tesla. Acesta și-a făcut un obicei din a stabili recorduri de kilometri la volanul modelelor producătorului american. După ce a parcurs mai bine de 620.000 de kilometri cu o Tesla Roadster, germanul și-a achiziționat un Model S P8 pe care îl folosește și în ziua de azi ca taxi. În iulie 2019, kilometrajul sedanului electric indica 900.000 de kilometri parcurși, iar în luna noiembrie, a aceluiași an, a fost atins milionul de kilometri. De-a lungul anilor, mașina a avut câteva intrări în service. Spre exemplu, după 290.000 de kilometri, bateria originală a fost înlocuită pe garanție. Inițial, în service a fost montată o baterie „folosită” (care a fost utilizată 150.000 de kilometri), iar mai apoi a fost instalată o baterie nouă. Totodată, germanul a înlocuit trei motoare până la 680.000 de kilometri, iar cel de-al patrulea era încă în parametri la 1.000.000 de kilometri.

- 463 km, autonomia promisă de o mașina produsă de o companie rusească de rachete

- 1,5 milioane km parcurși de o Tesla Model S P85

- 1.111, puterea lui Lucid Air Dream Edition

Vision-S 02 este o mașină care va fi produsă de Sony, va avea 268 de cai putere și va atinge 180 km/h

