Honda revine la Super Four

Este echipat cu tehnologia E-Clutch de ultimă generație, care permite schimbarea mai ușoară a treptelor, și beneficiază de un șasiu tip diamant, furcă inversată și suspensie spate ProLink.

Sistemul de frânare include etriere radiale pe față și un disc spate. CB500 Super Four este văzut drept succesor spiritual al popularului CB400SF, retras în 2022, și are potențialul de a reaprinde interesul pentru motocicletele retro cu patru cilindri.

Lansarea pe piață este așteptată în 2026, inițial în China, cu șanse mari să ajungă și în Europa și Japonia.