Honda revine la Super Four

de Cătălin F. Vărzaru    |    07 Oct 2025   •   00:40
​​​​​​​Honda a prezentat la Chongqing noul CB500 Super Four, o motocicletă care marchează revenirea mărcii la configurația cu patru cilindri în clasa medie. Modelul folosește un motor complet nou de 502 cm³, capabil să dezvolte aproximativ 80 CP, mult peste generațiile anterioare.

Este echipat cu tehnologia E-Clutch de ultimă generație, care permite schimbarea mai ușoară a treptelor, și beneficiază de un șasiu tip diamant, furcă inversată și suspensie spate ProLink.

Sistemul de frânare include etriere radiale pe față și un disc spate. CB500 Super Four este văzut drept succesor spiritual al popularului CB400SF, retras în 2022, și are potențialul de a reaprinde interesul pentru motocicletele retro cu patru cilindri.

Lansarea pe piață este așteptată în 2026, inițial în China, cu șanse mari să ajungă și în Europa și Japonia.

 

Subiecte în articol: honda motocicleta super four
