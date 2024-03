Hub IT pentru auto, la Cluj

Producătorul auto bavarez a semnat un parteneriat cu NTT Data România pentru a deschide un nou centru de dezvoltare software în Cluj-Napoca. Până în 2027, aici vor lucra mii de angajați. Până la finalul anului 2024, aici vor fi angajați aproximativ 250 de dezvoltatori software. Grupul BMW are astfel de centre IT și software în Germania, SUA, Africa de Sud, India, Portugalia și China. Reprezentanții producătorului german de automobile au transmis că noua locație din România are scopul de a sprijini BMW Group IT în Europa și de a dezvolta proiecte și inovații IT pentru producție, dezvoltare, resurse umane, vânzări și servicii financiare BMW.