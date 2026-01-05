2025, anul care a schimbat regulile. Autonomii mai mari la electrice

Nu a fost un an al revoluțiilor tehnologice absolute, ci unul al maturizării deciziilor: electrificare acolo unde are sens, combustie rafinată acolo unde există cerere, hibride ca punte între lumi și modele care arată că diversitatea tehnologică este cuvântul cheie. Industria auto nu mai joacă „totul sau nimic” pe electric pur, ci livrează produse reale, flexibile, adaptate unor piețe fragmentate și unui public tot mai pragmatic.

Mercedes-Benz CLA s-a impus rapid ca simbol al schimbării de paradigmă. Platforma MMA suportă atât versiuni full electric (EQ CLA), cât și motorizări mild-hybrid și plug-in, iar arhitectura de 800 V permite încărcare rapidă de până la 350 kW, reducând timpul la 10–80% la mai puțin de 25 de minute. Autonomia WLTP a variantei electrice depășește 700 km, ceea ce îl plasează în topul segmentului premium compact. Interiorul redefinește conceptul de cabină digitală: ecrane duale de 12,3 și 11,9 inchi, integrare AI, actualizări OTA și materiale sustenabile. Prețurile în Europa pornesc de la 55.000 euro pentru varianta de bază electrică și 52.000 euro pentru plug-in hybrid, poziționând CLA ca o opțiune realistă pentru tinerii profesioniști.

Prima „Neue Klasse” electrică

BMW a pus accentul în 2025 pe noul iX3, primul model construit pe platforma electrică „Neue Klasse”, prezentat în premieră globală la IAA Mobility 2025 și pregătit pentru vânzări din 2026. SUV-ul electric de clasă medie redefinește direcția mărcii: autonomie extinsă de până la 805 km WLTP, încărcare rapidă de 400 kW și sistem infotainment Panoramic iDrive care răspunde în timp real la comenzile șoferului. Cu un sistem dual-motor și tracțiune integrală, iX3 promite și performanțe solide: accelerație 0-100 km/h în jur de 4,9 secunde și tehnologie 800-volt pentru eficiență maximă. Acest model este un simbol al noii ere BMW - una în care software-ul și autonomia electrică devin priorități pentru brandul cunoscut anterior pentru motoarele cu ardere internă. Pe lângă iX3, BMW a făcut actualizări importante și modelelor tradiționale în 2025. Seria 3 și Seria 5 au primit versiuni cu motoare mild-hybrid și optimizări pentru consum și emisii, iar gama M – incluzând M240i xDrive și M340i – și-a îmbunătățit puterea și dinamica fără a compromite eficiența.

Grupul lui Porsche

Porsche 911 a păstrat ADN-ul sportiv cu motoare boxer twin-turbo și a introdus, simultan, sisteme de încărcare wireless pentru EV-uri Taycan. Noul 911 Carrera 4S oferă 450 CP, accelerație 0-100 km/h în 3,6 secunde și emisii optimizate prin mild hybrid. Taycan 2025 a primit baterii de 93,4 kWh și încărcare de 350 kW, autonomie de până la 550 km WLTP și integrare cu ecosistemul Porsche Connect pentru management inteligent al energiei. Audi e-tron și conceptele 2025 (Audi Q6 e-tron, Audi Concept C) au introdus modularitate extinsă, cu platforma PPE, suspensie adaptivă, aerodinamică activă și interioare minimaliste high-tech. Q6 e-tron oferă 408–476 CP și autonomie între 450–520 km WLTP, cu încărcare rapidă de 270 kW. Prețurile pornesc de la 68.000 euro în Germania. Volkswagen lansat noi direcții strategice, inclusiv electrificarea modelelor iconice și extinderea familiei ID. Un exemplu notabil este Jetta VS8, un SUV crossover de dimensiuni medii destinat inițial pieței chineze, cu motor turbo pe benzină de 1,4 litri și transmisie automată, construit pe platforma MQB Evo. Lansarea sa în a doua jumătate a lui 2025 evidențiază adaptarea VW la segmentele locale și globale.

Anul lui Stellantis

Anul 2025 a fost unul încărcat pentru grupul auto Stellantis, care și-a consolidat oferta prin modele actualizate, premiere de platforme electrificate și SUV-uri strategice menite să stimuleze vânzările într-un context global turbulent. Unul dintre cele mai așteptate debuturi a fost Jeep Compass, prezentat oficial în mai și intrat în producție la uzina din Melfi, Italia în toamna anului. Noua generație este bazată pe platforma STLA Medium și oferă pentru prima oară flexibilitate completă de propulsie: mild-hybrid, plug-in hybrid și versiune 100% electrică cu autonomie estimată de până la 650 km WLTP. SUV-ul de 4,55 m păstrează identitatea robustă Jeep, dar cu tehnologie modernă – sistem infotainment cu ecran mare, nivel 2 de asistență autonomă și opțiuni AWD – și este programat pentru livrări către finalul lui 2025 în peste 60 de țări. Tot pe platforma STLA Medium, Citroën C5 Aircross (generația a doua) a fost relansat în aprilie 2025, cu precomenzi deschise și livrări planificate pentru finele anului. SUV-ul de familie oferă conectivitate și confort ridicat, menținând motoare hibride eficiente și opțiuni electronice avansate, într-o categorie C-SUV extrem de competitivă. La Brussels Motor Show, Stellantis a prezentat și o serie de alte modele electrificate și hibride: versiuni electrice ale Jeep Avenger, varianta premium Abarth 600 e Scorpionissima cu 280 CP și autonomie de circa 334 km WLTP, noul Lancia Ypsilon electric cu baterie de 51 kWh și autonomie de 403 km în ciclul WLTP, plus ediții speciale orientate spre lifestyle și performanță.

Ce a făcut Tesla

Model Y „Juniper” – fabricat în Germania – dispune de baterii 82 kWh cu autonomie 540–560 km WLTP, încărcare rapidă 250 kW și interior rafinat, cu sistem infotainment de 15 inch și suspensie pneumatică adaptivă. Prețurile în Europa încep de la 52.000 euro, fiind competitiv în segmentul SUV-urilor compacte EV. Model 3, versiuni accesibile, a redus prețul în piețe europene, inclusiv România, la aproximativ 41.500 euro pentru Long Range și 37.000 euro pentru Standard Range Plus. Autonomia: 448 km WLTP, cu încărcare rapidă 170 kW și actualizări software OTA. Mișcarea strategică „democratizare Tesla” consolidează brandul ca furnizor mainstream, nu doar pionier. Jaguar F-Pace SVR V8, ultimul model cu motor termic, are 550 CP, accelerație 0-100 km/h în 4,3 secunde și sunet clasic V8. Preț de lansare: 92.000 euro.

Trenduri

– Software-ul și AI devin diferențiatori:

Designul revine în prim-plan

EV-uri accesibile și hibride mainstream schimbă percepția



