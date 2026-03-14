România are o nouă speranță în natație! Povestea Elizei Diamandescu, tânăra sportivă cu peste 450 de medalii

România are o nouă generație de sportivi care se afirmă prin performanțe remarcabile, iar printre ei se numără și Eliza Diamandescu, o tânără înotătoare care a reușit să strângă în palmares peste 450 de medalii în competiții naționale și internaționale. Sportiva a fost înscrisă în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, proiect care promovează tineri cu rezultate excepționale în domenii precum educația, cercetarea, cultura sau sportul.

Eliza Diamandescu a început să practice înotul la vârsta de 6 ani, iar în timp disciplina și antrenamentele constante au transformat-o într-una dintre cele mai promițătoare sportive ale generației sale. Legitimată la Clubul Euro Swimming București, sub îndrumarea antrenorului Andrei Rusen, tânăra a participat în peste 11 ani de performanță la mai mult de 70 de competiții. De-a lungul timpului, Eliza a devenit campioană municipală, națională și internațională la diferite categorii de vârstă și a stabilit zeci de recorduri municipale și naționale, confirmând evoluția constantă în bazin.

Un moment definitoriu al carierei sale a avut loc în 2022, la Campionatul Național de la Bacău, unde Eliza Diamandescu a obținut nu mai puțin de 21 de medalii într-o singură competiție. Performanța a inclus 11 medalii de aur, 6 de argint și 4 de bronz, un rezultat rar întâlnit chiar și în sportul de performanță. În același concurs, tânăra înotătoare a devenit campioană absolută a României la probele de 800 de metri liber și 1500 de metri liber, reușind să domine toate categoriile de vârstă – juniori, tineret și seniori. Tot în 2022, Eliza a stabilit șase recorduri naționale, iar evoluțiile sale au atras atenția comunității sportive.

Rezultatele au dus la includerea sa în Lotul Olimpic de Juniori al României, iar participările la competiții internaționale au confirmat potențialul sportivei. La Multinations Youth Swimming Meet, competiție desfășurată în Cipru, Eliza Diamandescu a câștigat patru medalii de aur și una de argint, stabilind și recordul competiției la proba de 400 de metri mixt. În aceeași perioadă, sportiva a reușit să doboare două recorduri naționale la 400 și 800 de metri liber, unul dintre ele depășind o performanță care rezista de 34 de ani. Experiența internațională a continuat și la Festivalul Olimpic al Tineretului European din Slovacia, unde, la doar 14 ani, Eliza s-a clasat în primele șase sportive ale Europei la probele de 400 m mixt, 400 m liber și 800 m liber.

Performanțele sportivei sunt rezultatul unui program de pregătire extrem de riguros. Eliza are 10–11 antrenamente pe săptămână, fiecare zi fiind dedicată perfecționării și pregătirii pentru competiții. Obiectivul ei este să devină una dintre cele mai bune înotătoare din Europa și, pe termen lung, să reprezinte România la Jocurile Olimpice.