Înmatriculările de autoturisme ecologice au crescut cu 19,5%, în martie; maşinile electrice, în scădere cu 58,8%

"Luna martie marchează a treia lună consecutivă catastrofală pentru electromobilitate în România, cu o cotă de piaţă a autoturismelor electrice de doar 2,7%. Este un semnal de alarmă puternic: fără creşterea ecotichetului la 8.500 de euro şi fără o etapizare clară a acestuia până în 2030, care să ofere consumatorilor predictibilitate, riscăm să rămânem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la adopţia vehiculelor electrice. Este esenţial să acţionăm rapid şi hotărât pentru a schimba această tendinţă!", a afirmat preşedintele APIA, Dan Vardie, citat în comunicat.



La nivel general, în perioada de referinţă, înmatriculările de autovehicule noi au crescut cu 3,3% faţă de luna martie a anului 2024, însă au scăzut 12,9% în comparaţie cu februarie 2025.



De asemenea, în cea de-a treia lună acestui an, au fost consemnate 9.850 de autoturisme noi înmatriculate, mai mult cu 10,4% faţă de intervalul similar din 2024.



Potrivit sursei citate, în ceea ce priveşte cota de piaţă, segmentul SUV este pe prima poziţie, cu o cotă de 54,5% (+12,8%), urmat de Clasa C cu o cotă de 27,9% (+13,8%) şi Clasa B cu o cotă de 11,1% (+21%) faţă de cota deţinută în luna martie a anului trecut.



În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna martie a acestui an, motorizările pe benzină plus mild hybrid benzină înregistrează au crescut cu 26,5%, faţă de perioada similară din 2024, ajungând, astfel, la o pondere de 62,5%. În schimb, autoturismele echipate cu motoare diesel plus mild hybrid diesel au raportat o scădere de 42,2%, cu o cotă de 11,3% din total.



Pe de altă parte, autoturismele "electrificate", respectiv cele electrice (100% şi hibride plug-in), precum şi cele full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă) deţin în a treia lună a anului 2025 o cotă de piaţă de 25,6%, care depăşeşte cu 14,3 puncte procentuale cota deţinută de motoarele diesel (categoria diesel include şi motorizările mild hybrid diesel).



Pe segmente, autoturismele full electrice deţin o cotă de 2,7% din piaţă, în luna martie a anului 2025, faţă de martie 2024, când reprezentau 7,3%, în timp ce autoturismele plug-in hybrid deţin o cotă de piaţă de 5,1%, faţă de martie 2024, când reprezentau 4,9%.



În primele trei luni ale anului 2025, primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Dacia Spring, cu 1.013 unităţi şi o scădere de 17,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, Tesla Model 3 cu 162 unităţi şi Leapmotor T03 cu 132 unităţi.



În ceea ce priveşte autoturismele Plug-in, top 3 modele din primul trimestru al anului 2025 este condus de: Ford Kuga cu 71 unităţi şi o creştere de 9,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, urmat de Volkswagen Golf cu 139 unităţi şi Toyota RAV4 cu 91 unităţi.



Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc din top 3 al primului trimestru: Dacia Duster cu 915 unităţi, urmat de Toyota RAV4 cu 725 unităţi şi Toyota Corolla cu 694 unităţi.



În cazul vehiculelor comerciale uşoare şi minibus, statistica evidenţiază o scădere de 25,7 faţă de luna martie 2024, din care vehiculele comerciale uşoare fără minibus înregistrează o scădere de 23,7%.



Vehiculele comerciale grele şi bus înregistrează, în martie 2025, o scădere de 12,4% faţă de luna martie 2024, din care vehiculele comerciale grele peste 16 tone plus autotractoarele înregistrează o scădere de 10,2%.



APIA este o organizaţie non-profit, o entitate reprezentativă în industria auto din România, înfiinţată în anul 1994, membră a Organizaţiei Mondiale a Constructorilor de Automobile - OICA, din 1996. AGERPRES