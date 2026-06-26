K4, frumos și iute, dar cu ce preț. Test drive prin Munții Dobrogei

Noul K4 este probabil cea mai bună dovadă a acestei transformări. Cu un design care nu poate fi confundat cu al niciunui concurent, un interior dominat de tehnologie digitală și o gamă completă de sisteme inteligente de asistență, compacta coreeană își propune să redefinească standardele segmentului. Am testat versiunea GT-Line echipată cu motorul turbo de 1,6 litri și 180 CP pe un traseu de peste 400 de kilometri între București, Crama Rasova și drumurile spectaculoase din Munții Dobrogei pentru a vedea dacă promisiunile de pe hârtie se confirmă și în condiții reale de utilizare.

Noul KIA K4 GT-Line are partea frontală este dominată de semnătura luminoasă verticală Star Map LED, inspirată de modelele electrice ale mărcii. Blocurile optice sunt integrate într-un ansamblu cu muchii bine definite, iar spoilerul față specific GT-Line beneficiază de prize de aer cu un design mai agresiv și de elemente finisate în negru lucios care conferă automobilului o prezență mai puternică pe șosea. Privit din lateral, K4 impresionează prin proporțiile sale. Cu o lungime de aproape 4,71 de metri și un ampatament de 2,72 de metri, modelul are dimensiuni apropiate de cele ale unor automobile din segmentul superior. Linia plafonului coboară elegant spre partea din spate, creând silueta unui fastback, în timp ce suprafața vitrată și montantul posterior ascuns contribuie la senzația de fluiditate a designului. Versiunea GT-Line se diferențiază prin jantele de aliaj cu design exclusiv, elementele decorative negre și detaliile sportive integrate discret în partea inferioară a caroseriei. În combinație cu nuanța galben-auriu a mașinii testate, aceste detalii reușesc să evidențieze foarte bine volumele și liniile tensionate ale caroseriei. Partea din spate este probabil cea mai spectaculoasă zonă a automobilului. Stopurile verticale LED, unite vizual printr-o bandă neagră care traversează întreaga lățime a mașinii, creează o semnătură luminoasă ușor de recunoscut pe timp de noapte. Bara spate specifică GT-Line este mai sculptată decât la versiunile standard și completează imaginea unei compacte care încearcă să depășească limitele tradiționale ale segmentului.

Motorizare

Sub capotă se află motorul turbo pe benzină de 1,6 litri, care dezvoltă 180 CP și aproximativ 265 Nm. Puterea este transmisă către puntea față prin intermediul unei transmisii automate cu opt trepte. Pe hârtie, accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în aproximativ 9,1 secunde, iar viteza maximă depășește 207 km/h. Mai importante decât cifrele sunt însă senzațiile pe care le oferă mașina în utilizarea reală. Motorul răspunde prompt la accelerație, dezvoltă cuplul încă de la turații joase și oferă reprize suficiente pentru depășiri rapide sau pentru rularea în regim de autostradă. Transmisia automată lucrează discret și eficient, schimbările de treaptă fiind aproape insesizabile în majoritatea situațiilor. Testul a început în traficul aglomerat al Capitalei, un mediu care pune la încercare orice automobil. K4 s-a adaptat foarte bine ritmului urban, iar combinația dintre motorul elastic și transmisia automată contribuie la o experiență relaxată. Direcția este suficient de ușoară pentru manevre, iar vizibilitatea bună facilitează deplasările în zonele aglomerate. După aproximativ 25 de minute și puțin peste nouă kilometri parcurși în traficul bucureștean, computerul de bord indica un consum mediu de 9,6 l/100 km, o valoare normală pentru un automobil de 180 CP utilizat în condiții urbane. Suspensia filtrează eficient denivelările și liniile de tramvai, iar nivelul redus al zgomotului contribuie la confortul general. Odată ieșit din București și ajuns pe Autostrada Soarelui, K4 începe să își arate adevărata personalitate. La viteze de croazieră, mașina este stabilă, bine izolată fonic și oferă senzația unui automobil dintr-o clasă superioară. Motorul funcționează relaxat, iar transmisia automată menține turațiile la un nivel redus. Direcția necesită foarte puține corecții, iar rularea este confortabilă chiar și pe distanțe mari. După 122,3 kilometri parcurși, computerul de bord afișa un consum mediu de numai 6,5 l/100 km, o valoare foarte bună pentru o compactă echipată cu un motor de 180 CP. Mai târziu, după 201,4 kilometri de la plecare, consumul mediu urcase la 7,6 l/100 km, rezultat obținut după un traseu care a inclus autostradă, drumuri naționale și zone cu diferențe de nivel. Aceste cifre confirmă faptul că motorul reușește să combine performanțele cu eficiența într-un mod convingător. După traversarea Dunării, peisajul începe să se schimbe. Dealurile line, podgoriile și apropierea fluviului oferă unul dintre cele mai frumoase decoruri din sud-estul României. Zona Rasova reprezintă o destinație ideală pentru un test drive, deoarece combină drumuri rapide cu sectoare mai tehnice și permite evaluarea comportamentului mașinii în condiții variate.

Cu ochii pe șofer

Una dintre zonele în care noul KIA K4 face un pas important înainte este cea a tehnologiilor de asistență pentru șofer. Constructorul coreean a integrat o rețea complexă de camere video, senzori și radare care monitorizează permanent atât traficul din jurul mașinii, cât și comportamentul celui aflat la volan. Pe autostradă, pilotul adaptiv s-a dovedit unul dintre cele mai utile sisteme. Acesta menține automat distanța față de vehiculul din față și poate accelera sau frâna fără intervenția șoferului. În combinație cu sistemul de centrare pe bandă, reduce considerabil oboseala acumulată în timpul călătoriilor lungi. Asistentul pentru menținerea benzii intervine atunci când detectează o părăsire involuntară a acesteia și corectează discret traiectoria. Sistemul nu este agresiv și nu creează senzația că preia controlul asupra automobilului, ci funcționează ca un sprijin permanent pentru șofer. Monitorizarea atenției reprezintă o altă funcție importantă. Dacă șoferul își mută privirea prea mult timp de la drum sau dacă sistemul identifică semne asociate oboselii, sunt afișate avertizări care recomandă efectuarea unei pauze. Foarte utilă în utilizarea zilnică este și funcția de monitorizare video a unghiului mort. În momentul în care este activat semnalizatorul pentru schimbarea direcției, imaginea transmisă de camera montată sub oglinda laterală este afișată direct în instrumentarul digital. Practic, șoferul vede în bord ce se află în zona laterală a mașinii înainte de a efectua manevra. În timpul mersului înapoi, sistemul de monitorizare a traficului transversal utilizează senzori și radare pentru a detecta vehiculele care se apropie din lateral sau din spate. Dacă există risc de impact, automobilul avertizează șoferul și poate interveni automat asupra sistemului de frânare pentru a evita coliziunea. KIA a acordat atenție și momentului în care călătoria se încheie. După oprirea motorului, sistemul verifică dacă pe bancheta din spate au rămas persoane, animale de companie sau obiecte și avertizează șoferul înainte de părăsirea automobilului.

Răsfăț în habitaclu

Interiorul este locul unde KIA K4 GT-Line începe cu adevărat să își justifice poziționarea. Planșa de bord este construită în jurul unui ansamblu digital panoramic care domină complet partea frontală a habitaclului. În fața șoferului se află un instrumentar digital de 12,3 inchi, complet configurabil, iar în partea centrală este integrat un ecran multimedia de aceeași dimensiune, 12,3 inchi. Între cele două se află un al treilea display dedicat climatizării, cu diagonala de 5,3 inchi. Sistemul multimedia utilizează platforma Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), cea mai nouă generație software dezvoltată de KIA. Navigația, setările automobilului, funcțiile multimedia și sistemele de asistență sunt integrate într-o interfață rapidă și intuitivă. Apple CarPlay și Android Auto funcționează wireless, iar actualizările software pot fi realizate over-the-air, fără vizite în service. Un detaliu important este faptul că KIA nu a căzut în capcana digitalizării excesive. Deși habitaclul este dominat de ecrane, comenzile utilizate frecvent pentru climatizare și sistemul audio rămân accesibile prin butoane fizice. Versiunea GT-Line adaugă o serie de elemente specifice care schimbă atmosfera habitaclului. Volanul sport îmbrăcat în piele ecologică, padelele pentru schimbarea treptelor, scaunele cu profil mai pronunțat și inserțiile cu aspect metalic creează un ambient mai dinamic decât în versiunile standard. Prețul cu discount pleacă de la la 27.400 de euro pentru motorizarea de un litru și ajunge la 36.246 de euro pentru varianta testată.

413 litri capacitatea portbagajului

9,1 secunde până la suta de km/h

207 viteza maximă

Avantaje

putere

tehnologii de ultimă oră

design atrăgător

Dezavantaje

consum urban

preț în varianta de top

nu e hibrid

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