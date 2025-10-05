Mașinile socialiste cuceresc din nou Bucureștiul: Retromobil Club România prezintă ediția a V-a „Socialistele Orașului”

Socialistele orașului ediția a V -a, parte a seriei “Mașinile Bucureștilor”, inițiată în 2021 revine pentru a prezenta publicului pasionat din România o nouă filă despre lupta pentru progresul motorizării României din perioada socialistă, o dovadă de neclintit a momentelor de înflorire și deplin avânt ale industriei auto și a fenomenului automobilistic românesc. Un spectacol despre oamenii, mașinile și călătoriile lor din anii ’50 –’80.

O operă colectivă a Socialismului pe roți, a tuturor claselor utilizatoare înfrățite într-un singur glas și într-o singură simțire, expoziția va fi prezentată în 3 acte – Privilegiații, Statul și Cetățenii Republicii și va reuni o selecție de delicatese ale vremii - o selecție de autoturisme, autospeciale ale organelor, autocamioane, motorete și motociclete care au circulat în Bucureștii acelor ani.

Evenimentul urmărește prezentarea fenomenului automobilistic din epoca socialistă, inaugurată prin venirea tancurilor sovietice în 1944, așa cum s-a desfășurat, cronologic, în trei perioade distincte:

Stalinismul (1947-1965),

Destalinizarea – democratizarea automobilului (1965-1980),

Național Comunismul Ceaușist (1980-1989).

Un eveniment original al Retromobil Club România găzduit prin amabilitatea Ministerului Culturii. Expoziția poate fi vizitată gratuit între orele 10.00 și 17.00.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹