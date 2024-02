Care e diferența dintre Colt și Clio

Colt are o istorie care se întinde pe mai bine de 60 de ani. Până în 2008 a fost fabricat în diverse versiuni și mai multe generații la fabricile din Nagoya cu pedigree Mitsubishi veritabil. Apoi a urmat scandalul noxelor contrafăcute și lovitura prin care sigla celor trei diamante a fost absorbită în Alianța Renault-Nissan. Din acel moment a început clonarea modelelor în așa măsură încât doar obsesia clientului pentru o anumită marcă a mai făcut diferența. Soarta a împărtășit-o și Colt. Din 2023, micuțul de la Mitsubishi seamănă cu Clio, dar pune accentul pe alte detalii. Cele de design sunt mai evidente, dar există reglaje fine pentru a face o mașină ușor diferită. Așa cum am remarcat și în cazul ASX care diferă oarecum de Capturul francezilor, și Colt are o atitudine mai sportivă. Se simte în trafic o oarecare nervozitate mai accentuată, în suspensii o rigiditate mai mare. Noul Colt ajunge la cea de-a 7-a generație, de această dată pe platforma CMF-B a Alianței Renault-Nissan-Mitsubishi. Partea frontală, încadrată de lumini full-LED, pare sculptată. Luminile de rulare pe timp de zi LED scriu pentru Colt o semnătură unică în trafic, integrând designul frontal Mitsubishi Motors - Dynamic Shield. Liniile capotei coboară, evidențiind logo-ul emblematic Mitsubishi Motors, flancat de sistemul de iluminare. În partea din spate cu emblema Colt și marca Mitsubishi, cu spoilerul și placa de protecție designul ajută la întărirea posturii vehiculului. Există cinci culori disponibile pentru caroserie: Onyx Black (negru onix) metalizat, Sunrise Red (roșu răsărit), Royal Blue (albastru regal), Volcanic Grey (gri vulcanic) și Arctic White (alb arctic) solid. Cea metalizată are un preț mai mare cu 500 de euro.

Motorul

Sub capota lui Colt există un motor hibrid dezvoltat de Alianță, dar mai mult de Renault. Este vorba despre motor termic pe benzină 1,6 litri cu două propulsoare electrice și o baterie de 1,2 kWh cuplată la o cutie de viteze automată, multimodală. Putere combinată ajunge la 145 CP. Viteza maximă pe care Colt hibrid o poate atinge este de 180 km/h și nu este capabil să ruleze în modul electric decât pe distanțe foarte scurte. Asta pentru că se bazează pe un acumulator de doar 1,2 kWh, de 230V, care se încarcă exclusiv regenerativ, fără acces la o alimentare exterioară. Motorul hibrid accelerează de la 80 la 120 km/h în doar 6,9 secunde și atinge suta de pe loc în 9,3 secunde. Consumul a fost foarte bun. După aproape 400 km pe toate tipurile de drum, consumul a fost de 6,1 litri/100 km. Sistemul hibrid combină un motor electric de 36 kW, generator de înaltă tensiune pentru a sprijini performanțele motorului termic, cu abilitatea de a recupera energie la frânare pentru a îmbunătăți și mai mult eficiența, ceea ce devine util în mediul urban, unde până la 80% din timpul de condus este bazat pe motorul electric. Pentru o recuperare a energiei eficientă, levierul schimbătorului de viteză al cutiei automate trebuie pus în poziția B. Bateriile nu reduc spațiul de încărcare, portbagajul rămânând la 300 de litri. Inginerii Alianței au dezvoltat o soluție revoluționară pentru a propune o ofertă hibridă relevantă, originală și exclusivă, care a făcut obiectul a peste 150 de brevete. Se bazează pe o arhitectură hibridă cunoscută drept „serie paralelă” pentru a oferi numărul maxim de combinații de funcționare între diferitele motoare și pentru a maximiza câștigul de CO2 în timpul utilizării. Această tehnologie hibridă beneficiază, de asemenea, de expertiza oferită de Renault DP World F1 Team. Motoarele pot funcționa independent sau împreună prin direcționarea puterii lor către roți sau către baterie.

Mai multe moduri

Grupul motopropulsor își gestionează motoarele și alimentarea în funcție de cerințele de accelerare și putere, precum și de oportunitățile de regenerare a bateriei. Această gestionare se efectuează în conformitate cu 15 combinații de operare între diferitele motoare și treptele de viteză. Tehnologia Hybrid scoate la iveală o nouă experiență de conducere, bazată pe inteligența sistemului și pe reguli optimizate de gestionare a energiei. Combinația aleasă pe lanțul de tracțiune ia în considerare şi stilul de condus al conducătorului auto și calculul continuu al performanței optime. Șoferul nu gestionează niciun parametru, tehnologia le stabilește în mod automat și imperceptibil. Setările MULTI-SENSE permit șoferului să aleagă un mod de conducere care să se potrivească stării sale de spirit sau profilului rutier ales. Experiența inedită apare și ca urmare a faptului că pornirea este exclusiv electrică, cuplul fiind disponibil imediat. Modul Eco se bazează pe o cartografiere mai puțin dinamică şi mai cumpătată a pedalei de accelerație, dar și pe regulile adaptate de schimbare a vitezei. Modul Sport, pe de altă parte, beneficiază de întregul potențial al sistemului în ceea ce privește timpul de

răspuns și performanța. Indicațiile în timp real ale comportamentului adoptat sunt prezentate pe panoul de bord și în sistemul multimedia prin diagrama de flux animat care arată direcția de circulație și natura energiei care alimentează tracțiunea (electrică, mecanică, combinată). „Indicatorul de putere” de pe panoul de bord arată nivelul de putere solicitat de sarcina pedalei, precum și fazele de regenerare (piciorul ridicat de pe accelerație, frânare). Indicatorul de încărcare al bateriei din partea stângă a panoului de bord arată cantitatea de energie electrică disponibilă în timp real, plus tendința de consum asociată cu cererea de energie și/sau profilul drumului.

Colt integrează o structura consolidată a vehiculului pentru a asigura integritate sporită cabinei, în cazul nefericit al unui eventual incident. O serie de senzori ultrasonici, camere și radar asigură o vedere 360° a vehiculului și aduce o suită completă de sisteme ADAS vehiculului din segmentul B. Cruise Control Adaptiv cu Stop & Go, Monitorul cu Vizualizare 360°, Faza Lungă Automată, Avertizarea de Unghi Mort, Sistemul de Atenuare a Coliziunii Frontale, Avertizare la Părăsirea Benzii, Asistentul de Păstrare a Benzii, Asistentul de Parcare, Alerta privind Traficul din Spate și Recunoașterea Indicatoarelor Rutiere sunt doar câteva din sistemele disponibile.

Sportiv și la interior

Interiorul este sportiv și bine dotat. Încă de la intrare te întâmpină praguri în care este inscripționat și luminat Colt. Scaunele sunt construite pentru spiritul mașinii. Finisajele contribuie la caracterul sofisticat al cabinei cu alegerile de materiale care îmbunătățesc aspectul și atmosfera. Ocupanții habitaclului au la dispoziție un Smartphone-link Display Audio de 9.3”, iar șoferul un Digital Driver Display de 10”. În toate echipările, Colt vine cu un cârlig de remorcare retractabil, un portbagaj pe plafon sau suport reversibil pentru portbagaj. Există o bună conexiune cu telefonul mobil, prin bluetooth, Android Auto care merge fără cuplaj la mufa USB, mai multe porturi de încărcare, inclusiv unul wireless. Ampatamentul de 2,58 de metri oferă suficient spațiu pentru confortul pasagerilor din spate. Sistemul de sunet Bose Premium a fost dezvoltat pentru a furniza sunet cu mai multă adâncime prin cele nouă difuzoare, inclusiv noua tehnologie Fresh Air Subwoofer. Sistemul FAS este o structură acustică ce elimină nevoia monturilor tradiționale oferind sunet bass în cabină printr-un sistem brevetat de tuburi integrat în structura vehiculului, amplasat în partea dreaptă a portbagajului. Calitatea audio este în continuare îmbunătățită cu șapte canale de egalizare personalizată, EQ cu compensare de viteză și Engine Harmonic Enhancements. Pentru a face experiența la volan cât mai relaxantă există volan și scaune încălzite, precum și frâna electrică de parcare și sistemul de operare fără cheie.

- 142 mm, garda la sol fără sarcină

- 9,3 secunde până la 100 km/h

- 6,1 litri/100 km, consumul real

Avantaje

- economic

- sportiv

- hibrid

Dezavantaje

- prețul cu opționale

- puțin mai scump decât un Clio

- rulaj electric mic

