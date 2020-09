Mokka devine electric

Opel a lansat noul Mokka. Varianta electrică are 136 CP și o autonomie de până la 324 km cu acumulatorul de 50kWh. Prețul de plecare pentru Germania este de 32.990 de euro, iar în România ar putea să scadă până la 21.500 de euro cu tichetul Rabla plus și Rabla clasic. Șoferii pot alege dintre trei moduri de conducere: Normal, Eco și Sport. Noul model Mokka e este pregătit pentru toate opțiunile de încărcare: de la monofazic, la trifazic la 11 kW. Garanția pentru baterie este de opt ani sau 160.000 km. Mokka va exista și în variantă cu motoare pe ardere internă, pe benzină și diesel, care asigură puteri cuprinse între 74 kW (100 CP) și 96 kW (130 CP). Noul Mokka are consolele scurte și postura lată, deși vorbim de un vehiculul compact de 4,15 m cu cinci locuri. Caracteristica frontală este Opel Vizor, care integrează grila vehiculului, farurile LED și noua emblemă a fulgerului Opel Blitz într-un singur element. Interiorul reflectă o nouă filosofie denumită Opel Pure Panel. Acesta integrează două ecrane de mari dimensiuni și se concentrează pe elementele esențiale. Designerii Opel au acordat o importanță sporită „detoxificării” digitale. Pentru a evita distragerea șoferului, aceștia au asigurat operarea intuitivă a sistemului. Butoanele controlează în continuare cele mai importante funcții.