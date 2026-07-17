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Jurnalul.ro Auto Kit pentru pasionați: Motocicletă electrică cu ataș

Kit pentru pasionați: Motocicletă electrică cu ataș

de Cătălin F. Vărzaru    |    17 Iul 2026   •   08:40
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Kit pentru pasionați: Motocicletă electrică cu ataș
Producătorii auto reinventează motocicletele electrice cu ataș

Constructorul britanic Watsonian Sidecars demonstrează că electrificarea poate ajunge și într-un segment considerat până acum exclusiv tradițional. Compania a prezentat primul kit de montaj destinat unei motociclete electrice de serie, LiveWire S2 Del Mar, model produs de marca americană LiveWire, desprinsă din Harley-Davidson.

Provocarea tehnică a fost una majoră, deoarece motocicleta nu dispune de un cadru convențional, iar bateria structurală ocupă locul în care, la un model cu motor termic, s-ar afla propulsorul. Inginerii Watsonian au proiectat un subcadru din oțel care înconjoară bateria și permite fixarea în siguranță a celor patru puncte de prindere ale atașului.

Kitul este fabricat în uzina companiei din Cotswolds și este livrat împreună cu elemente de prindere ranforsate, special dezvoltate pentru acest tip de utilizare. Constructorul britanic susține că motorul electric se potrivește excelent unei configurații cu ataș datorită livrării lineare a puterii și cuplului instantaneu.

LiveWire S2 Del Mar dezvoltă un cuplu impresionant de 263 Nm, suficient pentru a tracta fără efort ansamblul cu trei roți. Pentru a face față solicitărilor suplimentare, motocicleta este echipată cu un amortizor de direcție care îmbunătățește manevrabilitatea la viteze reduse.

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Subiecte în articol: motocicleta electrica atas
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