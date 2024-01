Motocicletele electrice ale momentului: Care e cea mai rapidă, cine are autonomia cea mai mare

Dar, până la urmă, cine se poate opune progresului inevitabil. Electricele promit mișcări rapide, viteze amețitoare și curse lungi. În liniște. Și cu multe tehnologii de control. Oferta este mică la acest moment, mai ales în România. Care sunt motoarele electrice ale momentului vedem în cele ce urmează.

Când Energica a anunțat în 2013 că are în lucru o motocicletă supersport electrică, mulți și-au exprimat îndoielile. Cu toate acestea, în 2015, primele modele Ego au început să ajungă la clienți, iar jurnaliștii specializați au fost surprinși să descopere că sub ei se afla o motocicletă competentă și distractivă. S-a dovedit atât de populară, încât Dorna Sports și FIM, care administrează campionatele de Grand Prix de motociclete MotoGP, Moto2 și Moto3, au cerut ca Energica să facă o versiune de curse. S-a numit Ego Corsa și a dat startul Campionatului Mondial Moto E în 2018. Ego+ este cel mai nou model de bază, bazat pe lecțiile învățate pe circuitul de curse, și vine cu un motor de curent continuu cu magnet permanent care dezvoltă 147 CP, cu un vârf de 169 CP și un cuplu nominal de 233 Nm, cu un vârf masiv de 1.186 NM în rafale foarte scurte. Este limitată la 241 km/h și, cu bateria sa de 21,5 kWh, are o autonomie de aproximativ 250 până la 320 de kilometri la o încărcare. Costă 25.600 de dolari.

One de la Harley

Livewire a fost o surpriză pentru toată lumea. Harley-Davidson, o companie cunoscută aproape exclusiv pentru motociclete de croazieră, tourer, bobbers și altele asemenea, a scos pe piață echivalentul electric al unei motociclete sport neo-retro naked. Din cauza schimbării pieței din ultimii ani în favoarea electrificării, Harley-Davidson a separat programul eMoto de propria companie, Livewire Motorcycles, și a redenumit motocicleta în simplu One. Cea mai recentă versiune a avut câteva actualizări față de versiunea originală Livewire, mai ales în ceea ce privește tehnologia bateriei. Acum are o baterie de 15,4 kWh, ceea ce conferă modelului One o autonomie cuprinsă între 150 și 210 km, în funcție de modul de rulare. Este limitat electronic la 177 km/h și atinge suta în 3 secunde. Probabil cea mai importantă caracteristică a modelului One față de modelul original Livewire este faptul că este capabilă de încărcare rapidă DCFC (DC Fast Charge, cunoscută și sub numele de Supercharging), care va duce bateria de la 10% la 100% în 60 de minute. One este în continuare un vehicul foarte viabil pentru naveta urbană și pe autostradă și este aproape de un nivel pe care îl poți numi „accesibil”. Prețul e de 22.800 de dolari.

Veterana

Zero Motorcycles are cea mai lungă istorie în eMotos, iar de la rădăcini umile, cu o motocicletă dual-sport și o motocicletă sport, și-au extins gama și au îmbunătățit continuu specificațiile motocicletelor de la an la an. În prezent, una dintre cele mai bune motociclete pe care le au în ofertă este 2023 SR/F. Zero au pus, în mod intenționat, cât mai multă greutate sub linia mediană, ceea ce face ca SR/F (și, prin extensie, SR/S) să fie agilă și eminamente agilă de la o parte la alta. Are o suspensie oarecum rigidă, dar asta face ca anvelopele să sape puternic în șosea, să sculpteze virajele și să te catapulteze pe șosea când ieși din ele. Cu o baterie de 17,3 kWh, Zero SR/F are o autonomie de aproximativ 370 km în regim mixt. Produce 110 CP și un cuplu de 190 Nm, iar viteza maximă este limitată la 200 km/h. Ceea ce impresionează cel mai mult la SR/F, însă, este faptu că este compatibil cu orice încărcător, precum și faptul că are un încărcător la priza casnică unde un plin durează între 6 și 8 ore. Prețul e de 23.800 de dolari.

Trăsnetul

Lightning Motorcycles a prezentat în premieră LS-218 încă din 2014, cu o dată de lansare pe stradă în 2015, și a devenit una dintre puținele supermotociclete electrice existente în prezent în lume. Ulterior, a stabilit mai multe recorduri eMoto, inclusiv o versiune prototip de curse special pregătită a câștigat cursa Pikes Peak Hillclimb în 2013, învingând atât alte prototipuri electrice, cât și chiar supermotouri cu motor cu combustie. De fapt, cu o viteză maximă de 351 km/h, LS-218 nu este doar cea mai rapidă eMoto legală pe stradă, ci și una dintre cele mai rapide motociclete de serie.

Folosind un motor de curent continuu răcit cu lichid, produce o putere nominală de 244 CP și un cuplu de 300 Nm, alimentat de un pachet de baterii de 380V și 15 kWh care îi oferă o autonomie de 300. Sunt disponibile baterii mai mari, de 20 kWh și 28 kWh, pentru o autonomie de 410 și 540 km, dar trebuie remarcat faptul că aceste autonomii sunt în modul eco, cu frânare regenerativă maximă și răspuns mai slab la accelerație. Din cauza tehnologiei, a puterii și a vitezei, LS-218 nu este, de asemenea, ceea ce ar putea fi etichetat ca fiind accesibil, deoarece prețul de bază, înainte de orice opțiune, este de 38.988 de dolari. De asemenea, poate fi modificată cu piese din fibră de carbon, compatibilitate cu încărcarea rapidă și are chiar trei pachete denumite Land Speed Record, Road Race și Drag Race, care pregătesc motocicleta pentru fiecare dintre aceste trei stiluri de competiție, prețul ajunge însă la 50.000 de dolari.

Blânda

S-ar putea crede că o modalitate mult mai blândă de a familiariza publicul cu ideea motocicletelor electrice este de a începe „la scară mică”. Prin aceasta, ne referim la faptul că BMW are ideea corectă, plasând prima sa eMoto, 2023 CE-04, ca un maxi- scooter care este comercializat în mod special pentru mobilitate urbană. Arată cu siguranță ca un scuter electric futurist, iar cu 42 CP echivalenți și 61 Nm de cuplu nu o să vă smulgă prea mult brațele atunci când veți acționa manșa din dreapta. Totuși, asta nu înseamnă că este un leneș, deoarece tot va atinge 50 km/h în mai puțin de 2,5 secunde și o viteză maximă de 120 km/h. Reușește să parcurgă până la peste 130 km la încărcare, deoarece, odată pornit și în mișcare, folosește doar 20 CP pentru a continua să meargă și dispune de frânare regenerativă, folosind motorul de acționare pentru a capta energia cinetică și a o trimite înapoi în baterie. Bineînțeles, fiind vorba de un BMW, primești un tablou de bord TFT extrem de clar, sistemele de control al tracțiunii și ABS de la BMW și trei moduri de rulare (Normal, Eco, Rain). Timpul pentru încărcare de la 0 % la 80 % cu încărcătorul rapid opțional la curentul de încărcare maxim este de 65 de minute. Chiar dacă nu e prea puternică, prețul e cel mai bun din top, 11.800 de dolari în SUA, 10.000 euro în România cu tichet Rabla Plus Moto.

Promisiunea

În lumea mașinilor și a motocicletelor, se fac uneori anunțuri importante despre vehicule foarte speciale, foarte exclusiviste, care promit să fie următoarea mare noutate. Unu dintre aceste vehicule este Hypersport, prima motocicletă dezvoltată de compania canadiană Damon Motorcycles, atunci când a fost înființată în 2017. Cu o dată de punere pe piață în vara anului 2020, aceasta promitea să pună pe jar motociclete precum LS-218 și Energica Ego. Dar... 2020 a venit și a trecut... apoi 2021... apoi 2022...

Clienții care au depus un depozit de rezervare au început să se întrebe dacă Hypersport va fi vreodată fabricat. Este deja cu trei ani peste data inițială de punere pe piață, așa că sunt perfect îndreptățiți să fie îngrijorați, însă, dacă toate rapoartele sunt de crezut, precum și faptul că acum sunt disponibile cursele de testare, 2024 ar putea fi în sfârșit anul în care motocicletele să apară. Acestea promit multe, ceea ce ar putea explica întârzierea. Atât Hypersport, cât și o variantă de streetfighter, Hyperfighter, promit „Patru 200” pentru americani și canadieni. Adică 200 MPH, 200 CP, 200 NM de cuplu, 200 mile de autonomie. În traducere europeană înseamnă 321 km/h viteză maximă și 321 km/h autonomie. Are o baterie de 20 kWh, un motor de curent continuu de 150 kW răcit cu lichid, capacitate de supraîncărcare DCFC și mai multe moduri de rulare în funcție de scenariul de utilizare. Ceea ce este cel mai promițător este unul dintre primele sisteme de evitare a coliziunilor și de avertizare în trafic încorporate pe o motocicletă, numit „CoPilot”. La fel ca și sistemul de evitare a coliziunilor dintr-o mașină, acesta vă va avertiza în cazul unui accident iminent din orice unghi și poate chiar aplica. Prețul depășește 40.000 de dolari.

