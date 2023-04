Cum arată noul SUV Renault

Excelează la manevrabilitate și confort și este bine împănat cu tehnologie de ultimă generație în domeniul auto. Prețul este și el pe măsură pentru un SUV de ultimă generație și ajunge la 40.000 de euro în varianta de echipare completă și motorizare de 200 de cai putere E-Tech full hybrid. Am testat vreme de cinci zile noul SUV, în versiunea mild hybrid, am găsit multe plusuri și doar câteva mici cusururi pentru mașina pentru care Renault cere 34.000 de euro.



Austral este cartea pe care Renault o joacă în cel mai fierbinte segment al vânzărilor, cel al SUV-urilor compacte. Cu noul SUV, constructorul deținut de statul francez vrea să dea o lovitură concurentului direct 3008 cu care Peugeot stă destul de bine în preferințele consumatorilor. Austral este un SUV spațios pentru că dimensiunile exterioare îi permit. Are o lungime de peste 4,5 metri, o lățime de peste 1,8 metri și un ampatament care depășește 2,66 metri. Spațiul interior ajunge astfel la dimensiuni aproape premium care sunt completate de o construcție foarte atentă la îmbinări, materiale bune și culori în combinații plăcute. Alura este elegantă, dar păstrează linia SUV, în vreme ce partea din față în care este integrată sigla te-ar duce cu gândul la o mașină electrică. Există lumini de zi în formă de C, lumini spate la fel, umeri largi și o grilă mare.

Diferența între hibrizi

Noul SUV de la Renault se mișcă incredibil de bine. Eu am testat varianta de 160 de cai putere în echiparea Techno care se bazează pe un motor de doar 1,3 litri benzină turbo. Deși vorbim de o cilindree mică, se simte că avem un cuplu 260 Nm. Mild hibridul este de fapt un electromotor care funcționează în baza unei baterii de doar 0,15 kWh la o tensiune de 12 volți. Așa cum nu există rulaj în mod electric cum este în cazul E-Tech full hybrid, unde avem un motor electric care furnizează 205 Nm în baza unui acumulator de 1,7 kWh la 400 de volți. Mild hibridul nu reduce nici prea mult consumul urban. Pentru gabaritul de 1,5 tone, mașina a înregistrat un consum urban de peste 9 litri/100 de km și asta într-un trafic de București destul de lejer. La drum întins, după aproape 600 km de trafic care a inclus drum național și autostradă, consumul a coborât până la 5,9 litri/100 de km. Astfel că un rezervor de 55 de litri ajunge pentru un drum de 760 km în regim extraurban. E drept că am rulat în mare parte în modul „Confort”. Șoferul are la dispoziție încă trei moduri de condus, accesibile printr-o apăsare din butonul aflat pe volan. Poate alege între Eco – economic după cum îi spune și numele, Sport – în care suspensiile și direcția se întăresc, iar accelerația devine sensibilă și unul Personalizat pe care șoferul îl poate seta spicuind caracteristici din cele trei presetate. Eco mi s-a părut prea lent, iar cel Sport un pic cam brutal. Setarea Confort se potrivește cel mai bine cu alura SUV-ului.

Manete și butoane

Mi-a plăcut direcția care virează mașina precis și foarte ușor, dar se întărește pe măsură ce viteza crește. Cutia CVT, setată pentru marketing în 7 trepte, se schimbă în funcție de modul de rulaj ales și o face lăsând impresia că avem de-a face cu o automatică clasică. Vitezele se pot schimba și cu ajutorul unor padele aflate în spatele volanului. Altfel, există un schimbător sub forma unei manetele plasate deasupra celei din care se pornesc ștergătoarele. Cele două se pot confunda foarte ușor, la fel ca și Drive cu Reverse, așa că e bine să te uiți atent în ce treaptă de viteză ești. Poziția Parcare se află în capătul manetei mai sus pomenite. Pe drum a plouat destul de mult și am simțit nevoia să acționez manual ștergătoarele – care altfel sunt dirijate de senzori – și nu de puține ori am acționat maneta de viteze în locul celei de ștergătoare, din fericire fără efect asupra cutiei de viteze.

Autonomie de nivel 1

Austral este bine echipat când vine vorba despre asistenți inteligenți. Există un pilot automat definit ca asigurând un condus autonom de nivel 1. Acesta este capabil să păstreze distanța față de autovehiculul din față și să adapteze viteza în funcție de a acestuia. Dacă la activarea sistemului funcția stop&go detectează un alt vehicul în față, va reduce viteza până când calea va fi eliberată. În acel moment va accelera la limita de viteza programată de către șofer. Sistemul este capabil să decelereze până la oprire și apoi să reia deplasarea, dacă durata de staționare nu depășește 30 de secunde. Funcția cruise control adaptiv, prin intermediul datelor culese prin radar, camera video față și datele din harta navigației, va adapta viteza în funcție de drum, curba sau intersecție de tip giratoriu, și limita de viteză, parcurgând în mod autonom aceste particularități ale drumului pe care se deplasează. Există un buton special pe volan care setează viteza la cea de pe semnul de circulație citit de camera video. Emergency lane keeping assist are pe lângă funcția de avertizare sonoră și vizuală și una de corectare a traiectoriei în funcție de traficul din spate, de cel din sens opus sau o potențială ieșire în decor. Sistemul full auto park vehiculul detectează locul de parcare liber și execută în mod automat manevra de parcare. Șoferul este responsabil să țină piciorul pe pedala de accelerație, eliberarea acesteia oprind efectuarea manevrei. Around view monitor 360° captează imagini de la patru camere și poate reconstitui o imagine 3D a mașinii avertizând și sonor cu privire la posibilele obstacole.

Ecrane mari

Interiorul lui Austral este adaptat vremurilor. Adică avem de-a face cu mult ecran. Există o tabletă multimedia de 9 inchi plasată pe consola centrală pe care este proiectat ecranul smartphone-ului prin Android auto, sistemul audio care poate reda stațiile radio sau muzica de pe telefon, dar și setări ale mașinii. De la culorile din habitaclu la poziția scaunelor sau tipul de masaj în fotoliul șoferului. Sistemul de sunet este hi-fi cu 12 difuzoare. Poziția la volan este foarte comodă, înaltă, specifică SUV-ului. Scaunele se reglează electric, iar poziția poate fi reținută de computerul de bord. La oprirea mașinii, scaunul se retrage pentru ca pasagerii din față să poate ieși comod, la pornire manevra este inversă. Informațiile pentru șofer sunt proiectate pe un display de 12 inchi care își schimbă structura în funcție de modul setat de conducere, dar poate afișa și harta cu indicații de orientare de pe Google Maps sau Waze. Există un loc special pentru telefon pe cotieră care are și încărcare wireless, precum și 4 porturi USB-C, două în față, două pentru pasagerii din spate. Există o mulțime de spații de depozitare, suportul glisant pentru încheietura mâinii este practic, bancheta spate poate fi glisată, iar volumul portbagajului de 500 de litri este mediu pentru categorie și devine chiar interesant cu bancheta avansată, deoarece crește la 575 de litri.

Austral are o gardă la sol de 22,6 de centimetri. Deși are alură de SUV, nu se recomandă ieșirea pe drumuri desfundate

- 9,1 secunde, sprintul până la 100 km/h

- 175 km/h, viteză maximă

- 3 kW, puterea motorului electric

Avantaje

- confortabil

- tehnologii de ultimă oră

- emisii scăzute

Dezavantaje

- prețul pentru varianta top

- vizibilitate scăzută prin lunetă

- nu e 4x4

