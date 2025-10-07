Premieră mondială Dacia: Hipster, sub Spring

Prezentarea a avut loc la Paris, alături de alte noutăți ale mărcii: noile motorizări 4×4 cu transmisie automată pentru Duster și Bigster, restilizările Sandero, Logistic facelift pentru Jogger și Logan, și versiunea Spring cu motor de 100 CP și baterie LFP.

Deși încă în fază de concept, Dacia explorează viabilitatea producției de serie. Hipster Concept promite patru locuri, un portbagaj flexibil (cu volume între 70 și 500 litri, în funcție de scaunele din spate rabatate) și o greutate de doar 800 kg - mult sub cea a modelului Spring. Autovehiculul nu este un cvadriclu (ca Twizy sau Ami), ci un vehicul omologat clasic, conducere cu permis obișnuit.