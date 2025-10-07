x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Auto Premieră mondială Dacia: Hipster, sub Spring

Premieră mondială Dacia: Hipster, sub Spring

de Cătălin F. Vărzaru    |    07 Oct 2025   •   08:20
Premieră mondială Dacia: Hipster, sub Spring

Într-o mișcare surprinzătoare, Dacia prezintă Hipster Concept, un prototip electric cu lungime de numai 3 metri, menit să inaugureze un nou segment de vehicule compacte în Europa.

Prezentarea a avut loc la Paris, alături de alte noutăți ale mărcii: noile motorizări 4×4 cu transmisie automată pentru Duster și Bigster, restilizările Sandero, Logistic facelift pentru Jogger și Logan, și versiunea Spring cu motor de 100 CP și baterie LFP.

Deși încă în fază de concept, Dacia explorează viabilitatea producției de serie. Hipster Concept promite patru locuri, un portbagaj flexibil (cu volume între 70 și 500 litri, în funcție de scaunele din spate rabatate) și o greutate de doar 800 kg - mult sub cea a modelului Spring. Autovehiculul nu este un cvadriclu (ca Twizy sau Ami), ci un vehicul omologat clasic, conducere cu permis obișnuit.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: hipster spring prototip electric
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri