Rabla 2026 dă startul reducerilor. Dealerii vin cu bonusuri de mii de euro

Reducerile comerciale, bonusurile suplimentare și campaniile de rezervare a autoturismelor au devenit principalele instrumente prin care producătorii încearcă să stimuleze vânzările înainte de acordarea ecotichetelor.

Reducerile pot depăși 8.000 de euro

Bugetul alocat de stat pentru ediția din acest an ajunge la 300 de milioane de lei, cu 50% mai mult față de anul precedent. Cu toate acestea, contextul economic îi determină pe mulți clienți să fie mai precauți, iar dealerii mizează pe oferte atractive pentru a accelera deciziile de cumpărare.

Cele mai mari avantaje financiare sunt oferite pentru anumite modele, unde reducerile cumulate pot depăși 8.000 de euro. Reprezentanții din industrie susțin că beneficiile pentru clienți variază în funcție de categoria autoturismului și pot porni de la câteva mii de euro.

Unul dintre modelele care se bucură de o cerere ridicată este Skoda Octavia, al cărei preț pentru o versiune bine echipată poate începe de la aproximativ 21.000 de euro după aplicarea avantajelor disponibile.

Producătorii organizează în această perioadă evenimente de tip „porți deschise” și campanii promoționale prin care încearcă să convingă clienții să își rezerve autoturismele înainte de lansarea oficială a programului.

Ofertele Dacia

Și Dacia participă la competiția ofertelor, modelul Logan fiind disponibil la un preț de pornire sub 12.000 de euro, după aplicarea ecotichetului și a reducerilor comerciale. În același timp, constructorii chinezi încearcă să câștige teren pe piața locală prin discounturi suplimentare acordate de dealeri.

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Valoarea ecotichetelor

Pentru 2026, valoarea ecotichetelor Rabla pornește de la 10.000 de lei pentru autoturismele cu motoare termice, inclusiv cele alimentate cu GPL, și poate ajunge la 18.500 de lei pentru vehiculele complet electrice.

O persoană fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul aceleiași sesiuni. Valoarea maximă a mașinii achiziționate este de 60.000 de euro pentru modelele termice sau hibride și de 70.000 de euro pentru cele electrice.

Înscrierile în Programul Rabla 2026 încep pe 20 iulie, la ora 10:00, iar sesiunea va rămâne deschisă până la finalul anului sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

Solicitanții trebuie să depună cererea prin platforma Administrației Fondului pentru Mediu, să completeze formularul dedicat programului Rabla Auto și să încarce documentele necesare, inclusiv actele de identitate și certificatele fiscale.

După aprobarea dosarului, ecotichetul are o perioadă de valabilitate de 60 de zile. În ediția precedentă a programului, una dintre cele mai scumpe mașini achiziționate prin Rabla a fost un model BMW cu o valoare apropiată de limita maximă eligibilă, potrivit observatornews.ro.