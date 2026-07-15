Start la Rabla Auto 2026: Înscrierile încep pe 20 iulie. Ce acte îți trebuie

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat miercuri faptul că sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în cadrul Programului Rabla Auto 2026 începe în data de 20 iulie, la ora 10:00.

Instituția a publicat un videoclip pe Facebook în care explică, pas cu pas, cum trebuie să se înscrie o persoană fizică în această sesiune, pe site-ul dedicat.

„Am pus la dispoziţia cetăţenilor un material video informativ care prezintă, într-o manieră clară şi accesibilă, paşii necesari pentru înscrierea persoanelor fizice în aplicaţia programului. Obiectivul nostru este de a asigura un proces de înscriere cât mai transparent, oferind tuturor solicitanţilor informaţiile necesare pentru parcurgerea corectă şi eficientă a procedurilor”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Bugetul programului din 2026 este de 300 de milioane de lei, sumă mai mare decât cea de anul trecut. Sesiunea va rămâne deschisă până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

Ecotichete de până la 18.500 de lei

În cadrul Programului Rabla Auto, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete:

- 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

- 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

- 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

- 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.

Ce documente sunt necesare la înscriere

Potrivit AFM, la momentul înscrierii, persoanele fizice trebuie să încarce în aplicație mai multe documente:

- cererea de finanţare, descărcată din aplicaţie, completată prin tehnoredactare şi ulterior, încărcată fără a fi semnată;

- actul de identitate, în termen de valabilitate la momentul înscrierii;

- certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program;

- certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa, nu mai vechi de 30 de zile la momentul înscrierii în program.

AFM informează că o persoana fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziţionat.

(sursa: Mediafax)