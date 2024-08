Efectul electricelor: Adio, Recaro!

Compania a solicitat protecție prin procedura de insolvență. Comenzile pentru produsele sale au scăzut semnificativ în ultima perioadă. Cei 215 angajați ai uzinei de la Kirchheim nu au fost anunțați mai înainte de această situație. Compania a fost înființată în anul 1906, sub numele Stuttgarter Carrosserie und Radfabrik. În primele decenii de activitate, compania a produs caroserii pentru Volkswagen și Porsche. Compania a fost cumpărată de Porsche în 1963, iar în același an a fost redenumită Recaro. Doi ani mai târziu, Recaro a produs primul său scaun sport. De atunci, compania germană a produs scaune sport, inițial doar pentru Porsche, însă ulterior și pentru alte mărci. În 2020, Recaro a fost vândută unui grup privat de investitori. De-a lungul timpului, Recaro a făcut scaune pentru BMW, Ford, Volkswagen, Renault şi mulţi alţii. Falimentul este cauzat şi de ascensiunea maşinilor electrice, noii jucători din piaţă preferând să-şi construiască propriile scaune.

Cine a testat o maşină sport sau măcar cu echipare sportivă nu are cum să nu fi stat pe un Recaro. Din păcate, ce a fost, a fost, pentru că celebrele scaune vor deveni istorie. Firma germană care le produce şi-a anunțat oficial falimentul. Compania a solicitat protecție prin procedura de insolvență. Comenzile pentru produsele sale au scăzut semnificativ în ultima perioadă. Cei 215 angajați ai uzinei de la Kirchheim nu au fost anunțați mai înainte de această situație. Compania a fost înființată în anul 1906, sub numele Stuttgarter Carrosserie und Radfabrik. În primele decenii de activitate, compania a produs caroserii pentru Volkswagen și Porsche. Compania a fost cumpărată de Porsche în 1963, iar în același an a fost redenumită Recaro. Doi ani mai târziu, Recaro a produs primul său scaun sport. De atunci, compania germană a produs scaune sport, inițial doar pentru Porsche, însă ulterior și pentru alte mărci. În 2020, Recaro a fost vândută unui grup privat de investitori. De-a lungul timpului, Recaro a făcut scaune pentru BMW, Ford, Volkswagen, Renault şi mulţi alţii. Falimentul este cauzat şi de ascensiunea maşinilor electrice, noii jucători din piaţă preferând să-şi construiască propriile scaune.