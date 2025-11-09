Risc de incendiu. Sute de mii de mașini din SUA au fost chemate în service

Sute de mii de mașini au fost chemate în service din cauza riscului de incendiu. Stellantis a emis avertizarea pentru peste 320.000 de vehicule din SUA din cauza riscului de incendiu al bateriei, potrivit Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului Rutier citate de Reuters.

Este vorba despre vehicule Jeep Wrangler și Grand Cherokee, a anunțat marți Administrația Națională.

Autoritatea de reglementare în domeniul siguranței auto a sfătuit proprietarii să parcheze afară și departe de clădiri și să se abțină de la încărcarea vehiculelor până când nu se remediază problema.

(sursa: Mediafax)