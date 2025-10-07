Ce poți vedea la Salonul Auto de la București

Într-o săptămână obișnuită, Bucureștiul e doar un oraș sufocat de trafic și claxoane. Dar începând de azi până pe 12 octombrie 2025, la Romexpo, pe aproape 37.000 de metri pătrați, se va întâmpla ceva ieșit din tipare: Salonul Auto București & Accesorii. Va fi ediția care va transforma Capitala într-un festival al mobilității, cu peste 400 de modele auto și moto și 1.500 de branduri de accesorii. Practic, va fi ca și cum ai lua un Frankfurt Auto Show și l-ai comprima într-o hală bucureșteană cu drifturi, lumini, muzică și un public gata să-și facă planuri de vis. Totul la 80 de lei, gratuit pentru copiii până în 7 ani.

Startul în stil urban îl va da CityZEN și CityARGO, două soluții românești ce vor ataca orașul cu aceeași nonșalanță cu care un scuter fuge prin traficul de la Universitate. CityZEN va promite autenticitate și loc pentru prieteni, cu patru locuri, Isofix, manevrabilitate de felină și costuri de rulare prietenoase, plus un detaliu de manual pentru adolescenți: se va putea conduce de la 16 ani. CityARGO va veni ca partenerul de business electric care nu se sperie de străzile înguste și va livra, la propriu, ce promite: cargo sau pick-up, compact, 100% electric, gata să ducă marfa acolo unde curierii termici oftează. Standul Mazda va semăna cu o sală de sport de lux: MX-30 va aduce liniștea unui EV îmbrăcat în design japonez curat, MX-5 va ține vie flacăra roadsterului pursânge, CX-80 și CX-60 vor bifa eleganța SUV-urilor mari, iar surpriza așteptată va fi Mazda6e, sedanul electric care va încerca să demonstreze că „jinba ittai” se poate traduce credibil și în kilowați. La Suzuki, E-Vitara va juca rolul de headliner în zona zero-emisii, cu un stand gândit ca experiență senzorială. Honda Auto va împărți scena între ZR-V cu ADN sportiv și eficiență hibridă, e:Ny1 - primul SUV electric Honda - și un Civic MMC reimaginat cu tehnologie actualizată. La Honda Moto, traseul va porni de la urbanul PCX 125 și va sprinta până la CBR600RR și Rebel 1100, pentru ca fiecare să-și ia doza potrivită de adrenalină. Toyota va plimba publicul de la Yaris la Hilux, cu un colț dedicat mobilității electrice. BMW, MINI, Corvette și INEOS vor sta laolaltă într-un spațiu dedicat pasionaților de inovație și performanță. În interior se vor regăsi M4, X5, XM, Seria 1, Seria 3, Seria 5 și noul X3, iar MINI va ieși în luminile rampei cu Cooper și Countryman. Corvette va electriza retina publicului cu Stingray și Z06, în timp ce INEOS Grenadier și Quartermaster vor demonstra că un 4x4 autentic poate purta bocanci grei și în 2025. Bavaria Mobility va veni cu noul BMW X3 și cu vouchere speciale pentru închirieri, iar zona pe două roți va prinde viață cu BMW Motorrad: R1300GS, G310GS, S1000XR și F900XR vor pune publicul pe gânduri în privința vacanțelor de anul viitor.

Asaltul Chinei

BYD, cel mai mare producător de electrice din lume, va ateriza cu o flotă completă și cu un plan clar: să transforme dorința de autonomie mare într-un exercițiu zilnic. Sealion 7 va etala până la 502 km tractați de electroni puri, sedanul SEAL va ținti până la 570 km WLTP, Seal U va promite 500 km în format SUV, iar Seal U DM-i va juca piesa „peste 1.000 km” cu bateria încărcată și rezervorul plin, într-o demonstrație plug-in convingătoare. La subcompacte, ATTO 2 va apărea ca un urban atent cu bugetul, iar Dolphin Surf va completa tabloul de oraș. Azi vor fi prezentate, în premieră națională, Seal 5 DM-i și Seal 6 DM-i, ambele cu tehnologia Super DM orientată pe propulsie electrică și eficiență remarcabilă. Toată orchestra BYD va cânta, firește, pe binecunoscuta baterie Blade: siguranță, durabilitate, viață lungă și spațiu utilizat inteligent. Chery România va miza pe o familie Tiggo construită ca o trilogie cu final fericit. Tiggo 4 HEV va fi agilul de oraș cu 163 CP, autonomie declarată până la 950 km, dual screen de 12,3 inchi și un pachet de siguranță care va bifa șapte airbaguri și 17 funcții ADAS. Tiggo 7 va veni în două ipostaze: ICE pentru tradiționaliști și CSH Plug-in Hybrid pentru cei care vor randament termic până la 46,5%, transmisie Dedicated Hybrid Transmission la 98,5% eficiență și baterii de înaltă performanță. Tiggo 8 va completa setul cu un SUV de familie cu șapte locuri, în ambele lumi - termic clasic sau CSH PHEV -, păstrând spațiul și versatilitatea pe care le vei cere în vacanța viitoare. SUVCARS România va juca pe două terenuri în același timp. Într-un stand vor urca pe podium mărcile Baic, SERES, Forthing, JAC și XEV, cu interior elegant, infotainment avansat și propulsii electrice sau hibride care vor încerca să redefinească noțiunea de „multă mașină, bani puțini”. Modelele vedetă vor include Forthing 9 și 4, Baic BJ30, BJ60 și X75, micul XEV YOYO și AIXAM. În standul vecin, SWM și DFSK vor juca duelul SUV-urilor chinezești pentru familie: DFSK E5, 600, 500 și EC75, plus SWM G01 PRO, G03 MT și G03 EDI. Două scene, două filozofii, același obiectiv: să te convingă că alternativa asiatică merită un test serios.

Electricele sunt vedete

Ford România își va face intrarea ca un headliner care n-are nevoie de prezentări: Puma Gen-E. Explorer, Capri, Mustang Mach-E, Bronco, Kuga și toată suita Ford Pro vor defila cu stilul lor burtos în cifre și subțire în consum. Bonusul de stand va avea gust de tombolă serioasă: dacă vei semna un contract pentru un model 100% electric, vei putea câștiga o stație de încărcare oferită de ENGIE. Cu alte cuvinte, vei ieși din pavilion cu planul complet: mașină, curent, autonomie, liniște. Quantum Auto Max va grupa o miniplanetă auto cu mărci care vor ataca toate direcțiile: Kia, MG, Isuzu și Maxus. Pe scurt, Kia va veni cu Sportage, Stonic, EV4, EV3 și XCeed; MG va aprinde becurile la MG3 Hybrid+, MG ZS Hybrid+, MG HS Hybrid+, dar și la MGS5 EV și spectaculosul roadster MG Cyberster; Isuzu va rupe noroiul cu D-Max; iar Maxus va aduce T60 Max pentru cei care vor viață de pick-up. Ca să nu rămână nimic la nivel de teasere, Kia va avea două vedete în premieră națională: EV4 - hatchback/fastback 100% electric cu autonomie anunțată de 620 km și un bord care va semăna cu un centru multimedia - și noul Stonic, micul SUV urban care va promite agilitate, robustețe și cele mai noi sisteme de siguranță. Ambele își vor face debutul chiar din 7 octombrie. SMT Pallady KGM va pune pe masă gama KGM, o genealogie de vehicule „hardcore” care își va trage rădăcinile din peste șase decenii de utilitar coreean bine făcut. Subaru va reveni cu un stand făcut din aventură, siguranță și libertate fără compromis. Va defila toată gama: Forester, Crosstrek, Outback și Solterra, toate cu tracțiune integrală permanentă și cinci stele EuroNCAP. Piesa rară va fi Crosstrek 4WILD, o premieră pentru România: același crossover, dar cu un pachet de atitudine și dotări exclusive care îl vor pregăti pentru escapade adevărate. În weekend, standul Subaru va deveni și un mic parc al exploratorilor, cu ateliere educative pentru copii susținute împreună cu Cercetașii României, unde cei mici vor învăța să se orienteze în natură, să monteze un cort și să citească marcaje turistice. Practic, pregătire pentru ziua în care familia va pleca la drum în Forester.

De toate, pentru toți

Pe lângă mașini, Salonul Auto București va fi și o vitrină de invenții și soluții ingenioase: o cutie de viteze autoadaptativă cu doar trei trepte, compatibilă cu motorizări termice, hibride și electrice; o stație de încărcare rapidă cu stocare integrată, bazată pe energie 100% verde; portbagaje adiționale de 300 de litri și suporturi modulare pentru biciclete sau schiuri. Zona de accesorii va fi completată de echipamente de service - elevatoare, standuri de frâne, aparate pentru reglaj faruri, tot ce ar transforma orice garaj într-un mic atelier. Clubul Vehiculelor de Epocă va aduce la București bijuterii precum un Fiat din 1938, un Topolino din 1948 și un Fiat X1/9, toate perfect restaurate și gata să fure atenția publicului. Copiii vor avea propriul lor colț de distracție, cu concursuri de mașinuțe RC Formula e-MINI, iar părinții își vor bea cafeaua liniștiți știind că viitorii piloți vor face deja drifturi în miniatură.





Avantaje

vor exista premiere naționale

discounturi la cumpărare

Dezavantaje

vor lipsi mărci de renume

nu vor exista premiere internaționale

80 de lei, prețul biletului

7 ani, vârsta până la care poți intra gratis

600 de branduri vor fi expuse

