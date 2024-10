Ce se poate vedea la Salonul Auto Bucureşti. Spectacolul maşinilor chinezeşti

Salonul Auto București & Accesorii s-a poziţionat încă de la începuturile sale ca un târg în care mai mult dealerii, decât importatorii, şi-au expus marfa. Şi spre deosebire de marile saloane unde doar vedeai şi atingeai automobilele, la SAB le poţi şi comanda. De multe ori cu discounturi şi facilităţi de finanţare prezente doar pe perioada desfăşurării târgului. Deschis până pe 6 octombrie, salonul oferă nu doar prilejul de a vedea „pe viu” ultimele producţii din industrie, dar şi mult spectacol. Aşa cum a făcut-o în fiecare an. Ediţia din 2024 a avut parte şi de o premieră europeană. dincolo de maşinile pe care le vedem în showroomuri.

Premieră în UE

SMT, importatorul oficial Subaru în România, a dezvelit noul Forester. Singurul producător independent din mare industrie auto a ales Bucureştii pentru a arăta europenilor cel mai titrat model din panoplie. Cea de-a şasea generaţie Forester este un hibrid bazat pe legendarul boxer de doi litri pe benzină. Puterea benzinarului, față de variantele anterioare, a mai scăzut cu 8 cai, dar beneficiază de aportul unui propulsor electric de 16.7 cai putere. Aşa că, per total, puterea a crescut. Iar cuplul şi mai şi, cu peste 60 Nm. Interesant este că motorul electric nu atârnă separat pe undeva, ci este integrat în cutia automată CVT. Forester păstrează capabilităţile off-road binecunoscut şi tracţiunea integrală permanentă AWD. Potenţialul este pus în valoare şi de sistemul avansat X-MODE cu posibilitatea de setare SNOW / DIRT, când rulajul se face pe suprafețe alunecoase acoperite cu zăpadă, murdărie sau pietriș cu tracțiune sigură, sau D.SNOW / MUD atunci când condusul devine deosebit de dificil, iar anvelopele riscă să piardă aderența, de exemplu în zăpadă afânată, noroi sau nisip. Partea frontală a fost schimbată, iar interiorul a fost îmbunătăţit ca pentru un pretendent la segmentul SUV premium. La capitolul siguranţă, şi Forester are integrat sistemul Eye 8.

Electrica „românească”

O altă prezenţă inedită este maşinuţa electrică aşa-zis românească. Mai precis asamblată în România de producătorul de telefoane mobile Allview din componente Made in China. Este un monociclu care poate fi condus de la 16 ani şi care, cu tichet Rabla Plus are un preţ de sub 8.900 de euro cu TVA. Despre cum merge CityZen veţi afla în numărul viitor al paginii auto din Jurnalul.

Cei mai importanţi dealeri din România au prezentat mărcile pe care le comercializează, prilej pentru a-şi atrage clientela cu cele mai noi maşini. Pot fi admirate cele mai noi maşini pe care le puteţi vedea până duminică inclusivă: Alfa Romeo, BMW, Fiat, Ford, Hyundai, Honda, INEOS Grenadier, Jeep, Kia, LeapMotor, Maserati, Mazda, Mercedes Benz, MG, MINI, Mitsubishi, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota.

Un segment important, tot mai ridicat de la an la an, este reprezentat de maşinile fabricate în China. Anul ăsta cele mai prezente mărci au fost MG, intrate deja pe piaţa din România prin MitMotors şi SMT, dar şi automobilele produse de Geely. Coolray este singurul disponibil acum pe piaţa din România, dar lui i se vor alătura în curând Starray şi EX5. Precum şi Lynk & Co 01, SUV-ul cu motor plug-in hibrid de 262 CP și un cuplu de 425 Nm care costă cât o Tesla. Pe piaţa românească, aduse din China, mai puteţi vedea: DFSK E5, DFSK Fengon 600, BAIC BJ60 şi SWM G03F Tiger.

Spectacol

Pe tot parcursul SAB 2024 vor avea loc diverse show-uri demonstrative din partea piloților care participă în 3 Campionate Naționale: Campionatul Național de Super Slalom, Campionatul Național de Slalom Juniori, Campionatul Național de Vehicule Electrice.

Toate cele trei campionate au la bază îndemânarea auto cu specificul de slalom auto. Cel dedicat exclusiv juniorilor cu vârsta între 8 și 14 ani este poate cel mai atractiv campionat, ținând cont de vârsta piloţilor. Zona cu cea mai largă participare este cea a debutanților, juniori între 14 și 18 ani. Piloții experimentați, cu mașini mai puternice și o libertate mai mare de modificări, cu vârsta de la 18 și chiar peste 70 ani au segmentul lor de întrecere. O parte specială este dedicată exclusiv posesorilor de mașini cu propulsie electrică, pasionaților de alternativa ecologică a motorsportului, precum și de cele mai avansate tehnologii ale viitorului.

Soluţii pentru viitor

Salonul Auto Bucureşti este şi un prilej dedicat inovaţiilor în transporturi. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României şi-a desemnat marele câștigător al concursului național „AI – Arhitectul Mobilității Urbane Verzi”. Dedicat tinerilor inventatori români care folosesc inteligența artificială pentru a îmbunătăți mobilitatea urbană și a crea soluții sustenabile pentru viitor, câștigătorul a primit un premiu în valoare de 5.000 de euro şi a avut ocazia să-şi prezinte proiectul său în cadrul Salonului. În standul FDVDR, vizitatorii vor avea ocazia să descopere proiecte inovatoare și tehnologii de ultimă oră, printre care se numără: Air Motion, prima mașină 100% românească care funcționează cu aer comprimat, creată de inventatorul Adrian Roșca. În aceeşi idee, SAB va găzdui azi şi Vinerea Verde, moderată jurnalistul Adrian Ursu. Aceasta este o platformă importantă de discuție despre soluțiile sustenabile și inovative în domeniul energiei al transporturilor și utilizarea inteligenței artificiale pentru crearea unui oraș verde.

Vizitatorii au ocazia la SAB 2024 să-şi comande maşina mult visată, cu discount, chiar de la stand

- 6 octombrie, data până la care e deschis SAB 2024

- 70 de lei, biletul de intrare

- 7 ani, vârsta până la care se poate intra gratis

