„Scandinavele pe Drumul Brâncovenilor”: 24 de vehicule istorice Volvo și Saab pornesc sâmbătă din Mogoșoaia, într-o caravană cu parfum regal

de Redacția Jurnalul    |    03 Sep 2025   •   17:15
Peste 20 de vehicule istorice scandinave, în special modele Volvo și Saab, vor participa sâmbătă, 6 septembrie 2025, la evenimentul „Scandinavele pe Drumul Brâncovenilor”, un traseu auto cu semnificație istorică ce va conecta Palatul Mogoșoaia, Palatul Potlogi și Turnul Chindiei din Târgoviște.

Evenimentul, organizat de Retromobil Club România – Secția Autovehicule Scandinave, va debuta cu o ceremonie oficială la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia, începând cu ora 10:00, în prezența Excelenței Sale, doamna Anna Hällerman, Ambasador al Suediei la București, partener cultural al inițiativei.

Primul eveniment al secției scandinave din Retromobil: „Un botez al comunității”

Este primul eveniment dedicat exclusiv vehiculelor istorice scandinave din România, organizat după aproape 20 de ani de eforturi pentru constituirea acestei secții în cadrul Retromobil Club România.

„Este, într-un fel, botezul comunității noastre pasionate de automobilele scandinave. Ne bucurăm să putem pune în valoare aceste bijuterii tehnice într-un cadru istoric de excepție”, au transmis organizatorii.

Traseu cu expoziții auto în trei puncte istorice

Caravana va reface simbolic itinerariul domnitorului Constantin Brâncoveanu, de la reședința de vară de la Mogoșoaia, prin palatul de protocol de la Potlogi, până la Curtea Domnească din Târgoviște.

Programul complet al expozițiilor cu acces gratuit pentru public:

O punte între patrimoniul scandinav și istoria românească

Evenimentul își propune nu doar să aducă în fața publicului automobile rare și valoroase, ci și să creeze o legătură între patrimoniul tehnic scandinav și moștenirea culturală românească.

Inspirat de George Valentin Bibescu, pionier al automobilismului și al aviației românești, evenimentul amintește și de marea cursă Geneva–București din 1901, parcursă cu o viteză medie de 25 km/h – o performanță remarcabilă la vremea respectivă.

