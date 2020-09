Schimbări substanțiale la noile Dacii

Dacia a ajuns într-o nouă etapă a existenței sale. La 54 de ani de la lansare, marca națională trece ușor din zona low-cost într-un segment care oferă climă, cutie automată, asistenți inteligenți. Logan, Sandero și Sandero Stepway au un nou design și un interior mai calitativ, comparativ cu variantele anterioare. În ceea ce privește motorizările, există și o premieră: dispare dieselul.



Noul Logan este mai lung și ceva la scund decât modelul anterior. Cei 3,6 cm în plus la lungime și 1 cm în minus la înălțime, combinați cu consola mai scurtă pe spate, îi dau un aer mai sportiv. La acestea se adaugă linia ușor descendentă a pavilionului, cu antena radio amplasată în partea din spate a acestuia, precum și efectul generat de îngustarea graduală a geamurilor laterale. În plus, parbrizul este mai înclinat, pentru o îmbunătățire a coeficientului aerodinamic. O serie de elemente estetice ale noului Logan se regăsesc și pe noile Sandero și Sandero Stepway. Printre acestea se remarcă semnătura luminoasă în formă de Y, ecartul redus între roți și pasajele acestora, dar și noul design al mânerelor de uși. Ca dimensiuni, Loganul are acum 4.396 mm lungime, 1.848 mm (2.007 mm cu oglinzile retrovizoare) lățime și 1.501 mm înălțime. Garda la sol este de 135 mm.

Interior schimbat

Habitaclul dispune de mai mai mult spațiu pentru ocupanți. La nivelul genunchilor pentru pasagerii din spate au apărut în plus 42 mm, spătarele scaunelor din față dispun de măsuțe rabatabile a căror lungimea poate fi reglată cu 70 mm. Portbagajul noului Logan este cu 18 litri mai mare și ajunge la 528 de litri, cu 200 de litri mai mult față de cel oferit de noul Sandero. Accesul la spațiul de bagaje este mai ușor, pentru că pragul de încărcare a fost coborât cu 19 mm. Există o suită de elemente care sunt în modelul de bază: închidere centralizată, sistem de deschidere a capotei portbagajului de la distanță, fie cu ajutorul unui buton de pe cheia de contact, fie a cardului mâini-libere. A apărut, de asemenea, un kit specific de compartimentare a portbagajului. Cu ajutorul unor panouri, interiorul portbagajului poate fi astfel împărțit în patru spații diferite. Noile Logan, Sandero și Sandero Stepway sunt disponibile cu trei sisteme multimedia: Media Control, Media Display și Media Nav. Media Control dispune de un loc special pentru smartphone, care poate fi cuplat la multimedia prin Bluetooth și USB. Echipamentul cuprinde două difuzoare, o conexiune Bluetooth și USB, și un ecran digital TFT de 3,5” amplasat între cadranele de bord, pe care sunt afișate și informațiile radio. Media Display vine cu un upgrade la patru difuzoare, consola centrală primește un ecran tactil cu diagonala de 8” și sistemele pentru smartphone sunt compatibile cu Android Auto și Apple CarPlay. Odată cu Media Nav, sistemul multimedia dispune de navigație și de conectivitate wireless, dar și de 6 difuzoare.

Motoare și CVT

În ceea ce privește motorizările, acestea sunt, în mare parte, comune pe cele trei modele, toate pe benzină cu norma de poluare Euro 6D-Full, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2021. TCe 90 este un motor în 3 cilindri, cu capacitatea de 1 litru, echipat cu turbocompresor. Propulsorul este disponibil în două versiuni: cu o cutie de viteze manuală cu 6 trepte sau cu o cutie de viteze automată CVT. TCe 100 ECO-G este un motor nou în gamă, având 3 cilindri, capacitatea de 1 litru, echipat cu turbocompresor și cu alimentare mixtă benzină/GPL, cuplat cu o cutie manuală cu 6 trepte. Pe modelele Logan și Sandero va fi disponibil și SCe 65, un aspirat în 3 cilindri, cu capacitatea de 1,0 litri, atmosferic, cuplat cu o cutie de viteze manuală cu 5 trepte. Există și o nouă etichetă, denumită ECO-G . Aceasta pune pe GPL motorizările pe benzină, rezervorul pentru gaz fiind amplasat tradițional în locul roții de rezervă. În condiții de rulare pe GPL, noul Sandero echipat cu motorul TCe 100 ECO-G emite în medie cu 11% mai puțin CO2 (în comparație cu o motorizare pe benzină echivalentă).În plus, versiunea ECO-G oferă o autonomie de peste 1.300 km datorită celor două rezervoare: 50 litri pentru cel de GPL (echivalent cu 40 litri de conținut util, întrucât umplerea este limitată la 80%, din motive de siguranță), cu 8 litri mai mult față de generația precedentă Sandero GPL, și 50 litri de benzină. O altă premieră pentru Dacia este cutia automată. Noua cutie de viteze CVT – Transmisie Variabilă Continuă – asigură o schimbare liniară a treptelor de viteză. Varianta CVT înlocuiește cutia pilotată Easy’R și oferă, conform constructorului, emisii scăzute de CO2 (-11% pe noul Logan și noul Sandero, -4% pe noul Sandero Stepway). SistemulStop&Start este disponibil pe motorizările TCe 100 ECO-G, TCe90 și SCe65. Oprirea motorului la staționare (cu piciorul pe pedala de frână în cazul versiunii cu cutie automată și cu maneta schimbătorului de viteze la punctul mort în cazul cutiei de viteze manuale) permite eliminarea vibrațiilor, a zgomotului și a emisiilor poluante. Repornirea motorului are loc aproape instantaneu. Sistemul Stop&Start poate fi dezactivat manual cu ajutorul unui buton amplasat în centrul planșei de bord.

Asistenții

O premieră pentru Dacia sunt asistenții inteligenți de siguranță. Noile Logan, Sandero și Sandero Stepway sunt echipate în serie cu sistem de aprindere automată a farurilor și, în funcție de nivelul de echipare, cu acționarea automată a ștergătoarelor de parbriz. Farurile folosesc tehnologia LED, fluxul de lumină acoperind o distanță de 110 metri și o lățime de 24 metri. Alături de limitatorul de viteză și de sistemul ESP de ultimă generație (ambele disponibile în serie), precum și de regulatorul de viteză cu comandă la volan (în funcție de nivelul de echipare), noile Dacii au în echipare frânarea automată de urgență. Aceasta este activă la viteze cuprinse între 7 și 170 km/h. Sistemul detectează, datorită radarului frontal, distanța față de vehiculul aflat în față (atât la staționare, cât și în deplasare) și în cazul în care este detectat un risc de coliziune, sistemul alertează șoferul atât vizual, cât și acustic. În caz că acesta nu reacționează, sistemul va acționa automat frâna. Senzorul de unghi mort este activ la viteze între 30 km/h și 140 km/h. Acesta alertează șoferul asupra unei posibile ciocniri cu un alt vehicul aflat lateral sau în spate în timpul manevrelor de schimbare a benzii de rulare cu ajutorul a patru senzori cu ultrasunete. În cazul în care este detectat un pericol, un avertizor LED se aprinde în oglinda retrovizoare laterală de pe partea corespunzătoare. Asistența la parcare folosește opt senzorii și o cameră video situată în spate și linii de ghidare dinamice pentru a permite efectuarea cu ușurință a manevrelor. Asistența la plecarea din rampă menține vehiculul pe loc timp de două secunde la pornirea de pe loc.

Sandero și Stepway

Noul Sandero păstrează proporțiile generale ale predecesorului său, dar are linii mai dinamice. Deși garda la sol a rămas neschimbată (133 mm în sarcină), noul Sandero pare mai puțin înalt, mai stabil și mai „așezat”, datorită ecartamentului ușor mărit și a roților redimensionate. Jantele cu diametrul de 15” sau 16” sunt puse în evidență de pasajele pronunțate, acestea sunt prevăzute, pe nivelul doi de echipare, cu jantede tip „Flexwheel”. Mânerele ușilor au o formă mai ergonomică. La interior, se remarcă forma inedită a aeratoarelor, precum și tabloul de bord cu inserții specifice. Sandero Stepway este modelul crossover al gamei Dacia. Vizual se remarcă prin capota specifică, cu bosaje proeminente, precum și prin ornamentele cromate, dispuse deasupra proiectoarelor de ceață. Denumirea modelului este vizibilă sub forma unei monograme amplasate în partea inferioară a calandrului. Barele față și spate integrează un scut de protecție a cărui culoare este impregnată în material. Sandero Stepway are o gardă la sol supraînălțată, de 174 mm (+ 41 mm față de Sandero). Barele de pavilion ale lui Sandero Stepway pot fi demontate și apoi reașezate transversal, fiind capabile să susțină în această configurație o sarcină utilă de 80 de kilograme, echivalentă cu cea a barelor transversale obișnuite. Noul Logan va fi comercializat doar în România, Spania, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ungaria, Slovacia, Serbia, Bulgaria, Muntenegru, Macedonia, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Albania, Republica Moldova, Maroc, Noua Caledonie și Tahiti.

Avantaje

- un nou interior

- motoare cu norma Euro 6D full

- asistenți inteligenți

Dezavantaje

- mai scump decât varianta anterioară

- dispare dieselul

- doar motorizări în trei clindri

- 528 litri, volumul portbagajului Logan

- 174 mm, garda la sol a lui Stepway

- 170 km/h, viteza până la care funcționează frânarea automată