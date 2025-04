Xiaomi loveşte năucitor: SU7 Max uimeşte şi sperie rivalii electrici

Are în dotarea standard un sistem de motoare care oferă 673 CP în total ceea ce-i permite să atingă suta în mai puţin de 3 secunde şi o viteză maximă de 265 km/h. Cei care au testat-o au rămas impresionați de calitatea neaşteptat de bună a materialelor de interior şi de dotări.

În varianta standard este inclus un senzor LiDAR, suspensie pneumatică ajustabilă, sistem de răcire al bateriei, spoiler activ, sistem audio cu 25 difuzoare şi uşi cu soft-close.

SU7 Max are un display de 16,1 ţoli, scaune ventilate şi încălzire în faţă, plafon panoramic, sistem de camere la 360 grade plus un head-up display. Pentru pasagerii din spate există chiar un frigider ascuns sub cotiera din faţă. Maşina are o baterie de 101 kWh, ceea ce ar trebui să-i asigure o autonomie de circa 700 km, conform ciclului oficial chinezesc.

Pe autostradă, la o viteză medie de 118 km/h, Xiaomi SU7 a înregistrat un consum de 23,1 kWh/100 km, ceea ce ar însemna o autonomie de 430 km, bună pentru o maşină care cântăreşte 2,2 tone.