Tesla revine cu livrări peste așteptări

Tesla a raportat o creștere de 7% a livrărilor în trimestrul al treilea față de anul precedent, mult peste așteptări, un semn al unei redresări după trei trimestre consecutive de scădere.

Între iulie și septembrie, producătorul american de vehicule electrice condus de Elon Musk a livrat 497.099 de vehicule, potrivit unui comunicat de presă publicat joi, față de aproximativ 440.000 așteptate de analiști.

În același timp, compania cu sediul în Texas a produs 447.450 de unități din cele cinci modele disponibile în prezent, o scădere de 4,8% față de aceeași perioadă din 2024. Tesla își revine după o perioadă dificilă, marcată de accelerarea concurenței chineze, dar și de proteste împotriva mărcii, legate de pozițiile politice ale lui Elon Musk.

Acesta din urmă a fost cel mai mare contribuitor la campania prezidențială a lui Donald Trump și ulterior a condus o agenție însărcinată de șeful statului cu reducerea cheltuielilor publice. În mai multe țări din întreaga lume, vehiculele au fost vandalizate, iar mitingurile au avut loc în fața reprezentanțelor grupului.

(sursa: Mediafax)