Apare mașina de unică folosință

Tesla a uimit schimbând regulile instituite de zeci de ani în industria auto. Compania lui Musk a renunțat, în primul rând, la dealeri. Spre deosebire de concurență, o parte uriaşă din preţul final al maşinii rămâne astfel la producători care negociază direct cu clientul final. Tesla a ars o serie de etape și a ajuns direct la cumpărători. Au dispărut mulți oameni de pe lanț, dar Musk a și riscat pentru că vinde oamenilor o fotografie și promisiuni. Încă le cere și bani în avans, nu mulți, dar suficient cât să-i țină legați de produs. A plusat atunci când la saloanele auto - pe când acestea funcționau - a venit cu un singur exemplar închis plasat undeva între standuri. S-a bazat pe mister, pe dorința oamenilor de a avea un produs despre care nu știu prea multe. Și a avut succes pentru că a inventat mai mult ca oricine într-un marketing nonconformist. A câștigat mult din aceste mișcări, bani pe care i-a folosit pentru a-i surclasa pe producătorii consacrați care s-au trezit prea târziu în competiția automobilului electric. Acum lui Musk i-a trecut prin minte o altă idee pentru că este presat puternic de expansiunea chineză, puternic susținută prin subvenții de la statul comunist. Mare admirator al lui Henry Ford și al inovațiilor sale, patronul Tesla vrea să producă mașina dintr-o bucată. Și așa a apărut Giga Presse 9000. Care, fie spus, ca principiu, nu este folosită doar de către producătorul american, dar miliardarul vrea să ducă inovația al alt nivel.

Cum funcționează

O gigapresă este o mașină de turnare sub presiune înaltă care injectează aluminiu topit în matrițele de turnare. Se crede că Tesla a folosit-o pentru prima dată la Model Y, înlocuind, se pare, ansambluri formate din 70 de piese, cu doar două-trei piese turnate uriașe. Mașinile de mărimea unei case au o forță de strângere de 55.000 până la 61.000 de kilonewtoni (5.600 până la 6.200 de tone de forță), deși aceasta poate varia în funcție de configurație și de marcă, deoarece Tesla pare să își diversifice furnizorii de giga-prese și să nu se bazeze doar pe principalul producător de astfel de mașini-miunne, Idra din Italia. Elvețienii de la Bühler și grupul chinez LK Group sunt alți jucători importanți în acest spațiu. Beneficiile giga-presei sunt multiple. Prin înlocuirea a aproximativ 70 de componente sudate cu un singur modul, tehnologia a permis companiei Tesla să reducă costurile de fabricație a părții inferioare spate a caroseriei modelului Y cu 40 %, conform unor experți. Pentru Model 3, Tesla a eliminat 600 de roboți de la asamblare, deoarece giga-presa a simplificat producția. După ce a postat un videoclip cu primul Giga Press 9.000 gata de livrare, directorul general al Tesla, Elon Musk, a declarat că este pentru noul Cybertruck al companiei sale.

Un Y în zece ore

Tesla operează deja giga-presa în toate facilitățile sale, inclusiv în Grünheide, lângă Berlin, unde spune că poate produce un Model Y în zece ore - de aproximativ trei ori mai repede decât mașinile electrice construite de concurenți. Toyota a declarat că tehnologia va reduce la jumătate procesele și investițiile în fabrică prin această metodă. Un alt motiv pentru adoptarea pe scară mai largă a tehnologiei este reprezentat de potențialele economii de greutate. Bateriile pentru vehicule electrice sunt grele, iar producătorii caută să compenseze greutatea suplimentară în altă parte. Se presupune că giga-presa reduce, de asemenea, emisiile de carbon prin eliminarea a zeci de piese individuale. În cadrul unei sesiuni recente de informare tehnică, Toyota a anunțat și ea o serie de noi tehnologii similare. Una dintre acestea este giga castingul, prin care anumite părți ale caroseriei mașinilor sunt construite din două sau trei componente principale, simplificând procesul de fabricație și reducând costurile. Tesla a fost prima care a utilizat pe scară largă turnarea giga, iar mai mulți constructori auto au încercat să imite această abordare. Geely folosește tehnica pentru MPV-ul Zeekr 009, iar General Motors se pare că o folosește pentru viitorul său vehicul electric emblematic, Cadillac Celestiq. Volvo și Hyundai au, de asemenea, planuri similare. După ce inițial a luat în considerare turnarea sub presiune pentru viitorul său model Trinity, Grupul Volkswagen a făcut cale întoarsă, în timp ce BMW nu și-a exprimat niciodată interesul.

Riscurile

Criticii spun că procesul prezintă riscuri de calitate și flexibilitate, deoarece un singur defect poate compromite un întreg modul și face ca repararea să fie mai dificilă în cazul în care ceva nu merge bine. „Ideea de bază a fost de a oferi o tehnologie care ar putea simplifica procesul de producție auto", a declarat directorul general al Idra, Riccardo Ferrario, pentru Reuters, într-un interviu acordat la sediul companiei din Travagliato, în nordul Italiei. În prezent, pachetele de baterii reprezintă între 25% și 40% din costul total al mașinilor electrice. „Trebuie să faceți ca restul să coste mai puțin", a spus Ferrario. Producătorii auto care folosesc mașini de turnare a aluminiului susțin că pot reduce investițiile necesare pentru a construi șasiuri - a doua cea mai scumpă componentă a unui vehicul după motor - cu 40%, iar costul mediu al pieselor lor cu 30%, a afirmat Ferrario. „Este o modalitate de a face în cele din urmă ca mașinile electrice să fie ceva pentru toate buzunarele", a spus el.

Tehnologie în expansiune

Turnarea sub presiune a metalului și a plasticului a fost utilizată pe scară largă în industria prelucrătoare, dar aplicarea sa la corpurile inferioare mari din aluminiu în producția de automobile este relativ nouă. Piața globală de turnare sub presiune a aluminiului a fost în valoare de aproape 73 de miliarde de dolari anul trecut și se preconizează că va depăși 126 de miliarde de dolari până în 2032, potrivit unei analize AlixPartners bazată pe datele Apollo Reports. Aluminiul este apreciat pentru greutatea sa redusă și este utilizat și pentru alte piese auto, inclusiv pentru motoare. Conținutul mediu al metalului în mașinile produse în Europa a crescut cu 20% până la 179 de kilograme în cei trei ani până în 2019 și se așteaptă să crească la aproape 200 de kilograme până în 2025, arată un studiu comandat de grupul de lobby European Aluminum. "Pun pariu că 80% dintre producătorii de automobile vor folosi Giga Presses până în 2035, cel puțin pentru mașinile electrice bazate pe platforme noi", a declarat Ferrario. "Dar adevărata întrebare este: vom avea nevoie de Giga Presses și mai mari?". Cu toate acestea, nu toți producătorii de automobile sunt convinși, iar Bechmann de la EFESO a avertizat că turnarea sub presiune a modulelor mari necesită ca designul produsului să fie „super solid". Remedierea defectelor de proiectare este mult mai ușoară în cazul unui corp alcătuit din mai multe părți mici decât al unui singur modul", a spus el.

Cifre

- 9000 de tone forță are noua Giga Presse

- 70 de piese înlocuite la o turnare

- 40 % estimarea de reducere a costurilor

Avantaje

- viteză mare de producție

- costuri mai reduse

Dezavantaje

- greu de reparat

flexibilitate redusă

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Tesla a înlocuit ansambluri formate din 70 de piese folosind giga-presa pentru Model Y