Cât va ține avântul electricelor

Mașinile electrice au reprezentat 10% din totalul de vânzări de mașini noi la nivel mondial în 2022, o premieră pentru industria auto. Potrivit Wall Street Journal, au fost vândute 7,8 milioane de astfel de vehicule pe plan global, cel mai bun an din istoria acestor vehicule, evident. Față de nivelul din 2021, vânzările de mașini electrice au crescut foarte mult pe fondul stimulentelor acordate de state, cu 68% pe plan mondial. Cea mai mare piață de mașini electrice a fost cea din China, care ocupă două treimi din vânzările globale de astfel de mașini cu zero emisii. Asta înseamnă că una din 5 mașini noi vândute în țara asiatică a fost electrică. Nu e de mirare, având în vedere că statul comunist acordă producătorilor, în multe cazuri, prețul de producție al mașinii. În UE, una din zece mașini noi vândute anul trecut a fost electrică. Vehiculele cu zero emisii au reprezentat 25% din vânzările de mașini noi pe piața din Germania. Vânzările de electrice în UE au crescut în special în luna decembrie, clienții beneficiind de subvențiile din partea statului, înainte ca valoarea lor să fie redusă semnificativ în anumite state. Dacă luăm în considerare și mașinile hibride cu încărcare la priză, atunci una din 5 mașini noi vândute în Europa a fost electrificată. Și în SUA au înregistrat progrese. Un procent de 5,8% din totalul de mașini noi vândute a fost verde, o creștere timidă de 3,2% față de nivelul din 2021. Cel mai mare producător de electrice, Tesla, a rămas în top, dar este urmărit de chinezii de la BYD și SAIC Motor.

An bun pentru România

Cum stă România în această competiție verde? Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile a raportat că vânzările de mașini electrificate - hibride, plug-in și electrice - au crescut cu 49% în 2022. Așa se face că automobilele „verzi” au ajuns să dețină o cotă de piață de 21,7% în România. Creșterea este de 83,6% la mașinile pur electrice și de 32,4% pentru modelele hibride cu încărcare la priză. Vehiculele pur electrice înregistrează acum o cotă de 9,1%, o creștere de 3,8% față de nivelul din 2021. Cea mai mare cotă de piață este deținută de mașinile cu motoare pe benzină, de 64,5%, o scădere cu 1,2% față de 2021. În ceea ce privește motorizarea diesel, aceasta are o cotă de piață de 13,8%, adică o scădere de 5% față de acum 2 ani. În clasamentul celor mai bine vândute mașini electrice în România în top este Dacia Spring cu 6.830 de exemplare vândute și cu o creștere de 122%. Pe locul 2 este Tesla Model 3, cu 3.759 de exemplare vândute și o creștere de 248%, iar podiumul este completat de Volkswagen e-Up!, cu 514 unități comercializate și un plus de 18%. Între timp, Toyota Corolla a fost cel mai popular model hibrid, cu 2.397 de exemplare vândute. Podiumul este dominat de marca japoneză cu modelele C-HR (1.978 de unități) și RAV4 (1.697 de bucăți).

Decizia lui Musk

Pe fondul unei crize anunțate, cel mai mare producător de automobile electrice a luat o decizie radicală. Tesla a redus preţurile vehiculelor sale electrice la nivel global cu până la 20%. Cumpărătorii din SUA şi Franţa ar putea profita atât de reducerile, cât şi de creditele fiscale federale disponibile pentru anumite achiziţii de vehicule electrice. Reducerile de preţ în SUA pentru cele mai vândute produse Tesla, sedanul Model 3 şi SUV-ul crossover Model Y, sunt între 6% şi 20%, au arătat calculele Reuters, modelul Y de bază costând acum 52.990 de dolari, în scădere de la 65.990 de dolari.

Aceste reduceri sunt înaintea unui credit fiscal federal de 7.500 de dolari care a intrat în vigoare pentru multe vehicule electrice la 1 ianuarie, care ar putea aduce reduceri de peste 30%. Tesla a redus preţurile pentru SUV-ul său crossover de lux Model X şi sedanul Model S în Statele Unite. Un purtător de cuvânt al Tesla Germania a declarat că o inflaţie mai mică a costurilor a fost, de asemenea, un factor de reducere a preţurilor pe piaţa sa europeană de top, fără a preciza care costuri au scăzut. În Germania, Tesla a redus preţurile cu aproximativ 1% până la aproape 17% pentru Model 3 şi Model Y. Cel mai bine vândut Model Y va costa acum 44.890 de euro, în scădere cu 9.100 de euro. În Franţa, clienţii care cumpără Model 3 cu 44.990 de euro vor primi acum o reducere suplimentară printr-o subvenţie guvernamentală de 5.000 de euro pentru o schemă de vehicule electrice cu un prag de 47.000 de euro. Tesla a scăzut preţurile în Statele Unite, Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, în urma unei serii de reduceri săptămâna trecută în Asia, ceea ce analiştii au văzut ca o şansă clară pentru rivalii mai mici, care au pierdut numerar, şi pentru producătorii de automobile tradiţionali, care au intensificat în mod agresiv electrificarea producţiei de vehicule.

Springul crește și se scumpește

„Concurenţa vine şi ei răspund cu reduceri de preţ”, a spus Thomas Hayes, preşedinte şi membru director al Great Hill Capital. Și BYD, un mare producător chinez, a anunțat o reducere a prețului pentru mașinile pe care le vinde pe piața asiatică. Măsura nu a trezit nicio reacție la producătorii europeni de electrice. Renault a anunțat o creștere de preț pentru Spring, cu adăugarea unor cai putere în plus, 20 la număr. Prețul crește și el însă de la 20.500 de euro la 22.400 de euro. Din acești bani se scade Rabla Plus în valoare de 10.000 de euro. Marele dezavantaj este că bateria rămâne aceeași de la modelul de 45 de cai putere care oferea o autonomie reală vara de 180 km, deci este de așteptat ca în noua motorizare numărul posibil de kilometri parcurși să scadă serios.

Previziuni revoluționare

Chiar dacă acum situația nu e tocmai roz, studiile ar arăta rezultate cu adevărat revoluționare. EY Mobility Lens Forecaster prognozează că până în 2040 vehiculele cu motor cu combustie internă vor scădea la mai puțin de 1% din totalul vânzărilor de mașini noi. Cele mai recente previziuni arată că, până în 2027, vânzările de vehicule electrice în Europa le vor depăși pe cele ale altor sisteme de propulsie, o tendință care se va repeta atât în China, cât și în SUA până în 2032. În cazul Europei și al Chinei, acest lucru se va întâmpla cu un an mai repede decât se preconiza anterior, iar în cazul SUA, cu patru ani mai repede. În SUA, schimbarea este determinată de investițiile continue în electrificare, statele fruntașe fiind, printre altele, California, New York, Washington și Massachusetts. Cifrele provin din EY Mobility Lens Forecaster, un instrument de prognoză bazat pe inteligență artificială care oferă o perspectivă pentru înmatriculările de vehicule ușoare până în 2050.

Avantaje

- poluare mai scăzută în orașe

- sisteme inteligente de asistență

- dezvoltarea de noi tehnologii

Dezavantaje

- necesar mai mare de energie

- infrastructură deficitară

- prețuri mai mari ale automobilelor

Cifre

- 20%, reducerea de preț anunțată de Tesla

- 1% vor mai fi mașini noi pe combustie în 2040

- 49%, creșterea mașinilor verzi în 2022 în România