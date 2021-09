Trei mașini într-una. Prima Dacie hibrid

Jogger este noul model Dacia care oferă locuri pentru 7 pasageri. Este primul model care va fi echipat cu propulsie hibrid. Jogger are o lungime de 4.55 metri, 1.8 metri dreptul lățimii și 1.6 metri înălțime. Ampatamentul este imens, de 2.9 metri. Garda la sol e generoasă și atinge 20 de centimetri. Jogger este definit ca SUV, monovolum, dar și break în același timp. Noul Jogger este construit pe arhitectura CMF-B a gigantului Renault și va fi asamblat la Mioveni. Are o grilă frontală lată, faruri cu semnătura luminoasă sub forma literei Y, fază scurtă cu LED, stopuri verticale, elemente de protecție din plastic în partea inferioară, o capotă sculptată, bare pe plafon care pot fi configurate longitudinal. Dacia Jogger propune un portbagaj mai mult decât generos. Versiunea cu 5 locuri are o capacitate de încărcare de 708 litri, iar lungimea portbagajului este de 1.150 milimetri. Dacă alegi varianta cu 7 locuri, capacitatea portbagajului scade la 565 de litri, sau 160 de litri dacă te decizi să folosești toate cele 7 scaune. Noul Jogger va fi disponibil în două versiuni de motorizare 1.0 litri TCe, cu trei cilindri, de 110 cai putere și un 1.0 litri ECO-G, care poate funcționa atât pe benzină, cât și pe GPL de 100 de cai putere. Prețul ar urma să fie de 15.000 de euro cu TVA. Din 2023, Jogger va deveni și hibrid. E vorba despre versiunea E-Tech, preluată de la Megane și Captur, care va dezvolta 140 de cai putere. În ceea ce privește sistemele de siguranță, Dacia Jogger vine în standard cu frânare automată în situații de urgență, o funcție activă între 7 și 170 de km/h. Modelul de familie poate fi echipat, opțional, cu sistem de monitorizare a unghiului mort care detectează chiar și motociclete și asistent la pornirea în rampă.